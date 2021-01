Panerai lança relógio comemorativo com 70 anos de garantia (e apenas 70 peças)

Inspirado no mar, a Panerai lança relógio em colaboração com o mergulhador e embaixador da marca, Guillaume Néry. Com enfoque nos instrumentos de mergulho, o Luminor Marina 44mm – Edição Guillaume Néry PAM1122 é uma comemoração ao 70º aniversário do nascimento do Luminor, substância patenteada à base de trítio com propriedades luminescentes.

Está faltando dinheiro para 2021? Investir na bolsa pode ser o primeiro passo. Conheça os cursos da EXAME Academy

O lançamento conta com uma edição limitada, apenas 70 peças serão vendidas nas boutiques Panerai no mundo. A marca italiana, fundada em 1860, possui tradição, visto que abasteceu a Marinha Italiana e seus oficiais de mergulho com instrumentos de alta precisão por mais de um século.

Os relógios desenvolvidos pela Panerai naquela época, incluindo o Luminor e o Radiomir, foram guardados sob segredo da Marinha Militar italiana por muitos anos e foram lançados no mercado internacional apenas após a marca ser adquirida pelo grupo Richemont em 1997.

O mergulhador e embaixador da Panerai, assina o verso do relógio que leva seu nome. O mergulhador e embaixador da Panerai, assina o verso do relógio que leva seu nome.

O lançamento é composto por caixa de titânio e revestimentos emborrachados aplicados no bisel, na coroa e na alavanca da ponte. A cor grafite no mostrador traz um efeito degradê, que simula as sombras produzidas nas profundezas do mar, à medida que a luz do sol atravessa as águas.

Além dos detalhes mencionados, o relógio, produzido em Neuchâtel, na Suíça, é feito com materiais avançados no Panerai Laboratorio di Idee, incluindo DMLS (Direct Metal Laser Sintering), tecnologia que dá forma ao titânio ao utilizar processos de impressão 3D. Métodos complexos de fabricação redefinem a garantia do produto, com 70 anos de cobertura.

Detalhes técnicos:

O Calibre P.9010 completa o novo Luminor Marina 44mm – Edição Guillaume Néry – com o movimento automático que mede apenas 6 mm de espessura. Resistente à água até 300 metros de profundidade, o modelo é equipado com uma pulseira preta feita de PET reciclado, com costura branca e fivela de pino trapezoidal. Inclui ainda uma pulseira técnica de borracha branca, uma chave de fenda para remover a fivela e um estojo de plástico reciclado onde está gravada a assinatura do embaixador da marca, Guillaume Néry.