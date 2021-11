Panerai inaugura pop up store interativa no shopping Iguatemi

Na época de maior movimento do ano, o shopping Iguatemi São Paulo recebe uma pop up store da Panerai. Em frente a loja da joalheria Frattina, os visitantes poderão admirar o universo da Manufatura e seus sofisticados mecanismos, funções e instrumentos de mergulho, de design e inovações que a marca italiana produz desde 1886.

Os visitantes poderão conhecer de perto alguns dos atuais modelos e ver de perto os detalhes que compõem as peças.

Para Amine Mediouni, diretor da Panerai para a América Latina e Caribe, “a cidade de São Paulo é um dos pontos mais importantes da marca na América Latina. Ao abrir este espaço de exposição, ficamos entusiasmados em poder nos reconectar ‘fisicamente’ com nossa grande comunidade brasileira, principalmente após o lançamento bem-sucedido do e-commerce no ano passado. Oferecer tal experiência é mais um passo para ancorar nossa presença neste belo país”, conclui o executivo.

No centro da loja está disposta uma miniatura do veleiro da Equipe Italiana Luna Rossa Prada Pirelli, que já competiu nas regatas America's Cup. A Panerai é responsável pela criação de modelos de relógios especiais Luna Rossa e essa colaboração com a Prada não se baseia apenas na aplicação da alta tecnologia naval aos relógios da coleção, mas também aos valores aos quais a Panerai está associada e que também são compartilhados pela equipe Luna Rossa Prada Pirelli. Dois modelos da coleção Panerai Luna Rossa também estão expostos.

“A Frattina e a Panerai tem uma parceria de longa data que vem se consolidando cada vez mais e se tornando um enorme sucesso no Brasil. A POP UP trará uma experiência inovadora, que fará o cliente mergulhar profundamente no encantador e exclusivo universo dos relógios”, conta Jairo Waisman, Presidente da Frattina.

Serviço:

De 23 de novembro a 7 de dezembro

Shopping Iguatemi São Paulo, Piso Faria Lima