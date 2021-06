Panerai escolhe Jeremy Jauncey como embaixador de sustentabilidade

No mês em que se celebra o Dia Mundial dos Oceanos, a Panerai, ícone mundial da alta relojoaria, acaba de anunciar o influenciador de viagens e meio-ambiente Jeremy Jauncey como novo embaixador da marca.

O mais novo parceiro da gigante dos relógios de luxo foi anunciado nesta quinta-feira, 17, em coletiva de imprensa global realizada pela marca italiana.

Fundador e CEO da Beautiful Destinations, agência de viagens que apresenta estratégias para promover turismo aliado à sustentabilidade, Jeremy Jauncey se tornou referência mundial no assunto. No Instagram, o empresário e influenciador digital aglutina mais de 1 milhão de seguidores.

A Beautiful Destinations, comandada Jauncey, foi reconhecida pela “Fast Company” como uma das empresas mais inovadoras do mundo no segmento que atua. Percebendo que sustentabilidade e conservação são inseparáveis em viagens responsáveis, Jauncey também foi embaixador do World Wildlife Fund (WWF) e do GoldStandard.org. “Eu amo a marca há muito tempo e é uma grande honra juntar-me à família Panerai”, disse Jauncey.

Uma Panerai mais sustentável

A escolha de Jauncey como embaixador da Panerai faz parte um movimento que tem como objetivo tornar a marca cada vez mais sustentável.

O CEO da Panerai, Jean-Marc Pontroué, que nomeou Jauncey como parceiro da Maison nesta manhã, disse que "a degradação ambiental está entre os desafios mais críticos que podemos imaginar" e que "a Panerai tomou a iniciativa de abordar os impactos ambientais da relojoaria".

À Casual, Jean-Marc Pontroué disse que os consumidores de relógios estão buscando cada vez mais saber a origem das peças que estão vestindo. "O consumidor não pergunta mais se os relógio têm origem sustentável. Em vez disso, eles perguntam por que é que as peças não teriam uma origem responsável".

Além de adotar Jauncey como novo embaixador, a marca também selou uma parceria com a UNESCO para desenvolver atividades educacionais em prol dos Oceanos. De acordo com a marca, o propósito da ação é investir, comunicar e estabelecer novos caminhos para a preservação do meio ambiente. “Estou animado para apoiar Panerai nos projetos de sustentabilidade e ao mesmo tempo poder apresentá-la para um novo público”, afirmou Jauncey sobre as investidas da Panerai.

O luxo reciclado

Para além do reposicionamento enquanto marca, o que inclui maior responsabilidade social e ambiental, a Panerai também reforçou a presença de modelos de relógios feitos com materiais reciclados que já estão presentes em seu catálogo. Trata-se da linha Luminer Marine eStell, um avanço que representa um novo passo no compromisso da maison com a redução materiais virgens.

Das 152,4 gramas do novo modelo, 89 gramas levam materiais reciclados, o que representa 58% de toda a peça.

O Luminor Marina eSteelTM possui uma caixa escovada com bisel polido, uma coroa emborrachada. A alavanca do protetor de coroa é gravada com o logo eSteelTM. As peças estão disponíveis em três cores de mostradores: azul, chamado Blu Profondo; cinza, nomeado Grigio Roccia; e verde, chamado Verde Smeraldo. Este último está disponível exclusivamente nas butiques e no e-commerce da marca. Cada um dos mostradores possui acabamento polido e a coloração segue um dégradé vertical. O logo do material está estampado perto da posição de 6 horas.

Na água, são 300 metros de resistência. O acabamento é dado por uma pulseira em tecido reciclado com coloração que acompanha o tom do mostrador. O fecho também é feito em eSteelTM. Cada peça acompanha uma segunda pulseira e uma caixa feita também em material reciclado.

O Luminor não é o único modelo da Panerai que usa materiais reciclados. Na realidade, a Maison é referência no assunto entre as marcas de relógios de luxo. Em abril, a marca anunciou o Submersible eLAB-ID, que tem 98,6% de seu peso feito de materiais que integram grande quantidade de elementos recicláveis.