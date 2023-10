Panerai e Prada apresentam coleção com pulseiras de náilon regenerado

Enraizada no design e na inovação relojoeira, a nova colaboração Luminor Due Prada Re-Nylon da Panerai e Prada marca a união de dois nomes italianos para criar um acessório elegante e funcional.

As proporções finas, leves e elegantes do Luminor Due são combinadas com pulseiras feitas de material Prada Re-Nylon, um tecido de náilon regenerado, refletindo a pulsação da Panerai no contemporâneo enquanto reinterpreta continuamente suas origens históricas de relógios de alta precisão.

O Prada Re-Nylon é um tecido que representa uma evolução inovadora do material icônico da Prada, o náilon – uma parte importante do DNA da marca como fornecedora de luxo moderno, beleza e vida contemporânea há mais de quatro décadas.

Prada Re-Nylon é fabricado com ECONYL, um náilon 100% reciclado de materiais pré (50%) e pós-consumo (50%), como redes de pesca, náilon descartado, carpetes e resíduos industriais.

As pulseiras estão disponíveis em cinza ferro e azul marinho para a caixa de 42 mm e em rosa alabastro e cinza centáurea para a caixa de 38 mm e todas apresentam logotipos impressos de Prada Re-Nylon e Panerai para marcar a colaboração.

Os relógios com origens italianas são todos montados em uma caixa de aço polido. PAM01425 e PAM01426 são combinados com um elegante e sofisticado mostrador sanduíche branco fosco preenchido com Super-Luminova cinza que ilumina em verde no escuro.

O PAM01428 apresenta um mostrador branco escovado com Super-Luminova bege, enquanto o PAM01429 apresenta um mostrador azul escovado com SuperLuminova branca. A data é mostrada às 3 horas, com pequenos segundos às 9 horas, enquanto uma subtil inscrição Panerai finaliza o visual essencialmente moderno do mostrador.

Luminor Due Prada Re-Nylon vem com o sistema PAM Click Release para permitir fácil troca de pulseiras, tornando o relógio ainda mais versátil e universal para se adequar a diferentes estilos e humores. O Luminor Due Prada Re-Nylon 42mm apresenta uma fivela ajustável enquanto o 38mm uma fivela de pino. O calibre automático P.900 alimenta o Luminor Due Prada Re-Nylon com uma reserva de marcha de três dias.

Perfeito como complemento do guarda-roupa de primavera, o Luminor Due Prada Re-Nylon reflete o portfólio urbano e contemporâneo da Panerai. As peças combinam perfeitamente os elementos distintivos da relojoaria da Maison com as sensibilidades do estilo moderno, apelando aos amantes de relógios que desejam o melhor dos dois mundos.

A coleção está disponível em todo o mundo em todas as boutiques Panerai e em panerai.com. Preços: Pam01428 - R$ 42.800. Pam01429 - R$ 42.800. Pam01425 - R$ 40.500. Pam01426 - R$ 40.500.