Panerai e Brabus apresentam relógio inspirado no "barco do Batman"

A Brabus é mundialmente conhecida por tunar veículos da Mercedes-Benz, Smart, Tesla e Maybach, mas além de seus carros icônicos, a marca alemã também possui um modelo de barco superpotente: o famoso Shadow Black Ops, apelidado de "barco do Batman", que chega a 110 km/h na velocidade máxima. A marca italiana de relógios Panerai, por sua vez, sempre usou e abusou de coleções de mostradores inspirados no mar. Uma parceria entre as duas bandeiras está resultando, agora, em uma mostra exclusivíssima de apenas 100 relógios, batizados de Panerai Submersible S Brabus Black Ops Edition.

“Quando falamos de parceria, não se trata apenas de um logotipo, ele se estende ao níveis mais altos e nos menores detalhes. Queremos oferecer um para o outro conjuntos de habilidades complementares e sinergia em termos de produtos, vendas e mercados-chave. As ideias, materiais e tecnologias de nossas marcas serão um veículo para o desenvolvimento de conceitos que ao mesmo tempo são perturbadores e espetaculares. Todos esses elementos se juntam para criar resultados e valor agregado em benefício de nossos clientes, em termos de serviço, conceitos de varejo e calibres” disse o CEO da Panerai, Jean Marc Pontroué.

O resultado da colaboração entre as marcas é o primeiro relógio automático "esqueletizado" da Panerai. Em outras palavras, o esqueleto do modelo, que inclui parte interna e engrenagens, pode ser visto na caixa do mostrador.

O modelo apresenta um peso oscilante centralizado numa única peça o que permite o enrolamento bidirecional, por meio do qual os dois cilindros da mola enrolam de maneira eficiente enquanto o relógio está em uso. O rotor oscilante — feito de tungstênio, um metal brilhante de alta densidade — permite o movimento acontecer e, portanto, o próprio relógio fica muito mais fino e leve enquanto o parar a roda de equilíbrio e os dispositivos de reset de segundos permitem que o tempo seja sincronizado com um sinal de tempo de referência.

O novo movimento foi desenvolvido a partir do Calibre P.4000, projetado e criado na manufatura da Panerai, em Neuchatel. Disponível em uma tiragem limitada de apenas 100 peças, o Panerai Submersible S Brabus Black Ops é produto de três anos de desenvolvimento, que resultou em recursos como exibição de data polarizada patenteada, permitindo a visualização da indicação da data apenas através da abertura às 3 horas, sem cobrir a mecânica do movimento “skeleton”.

O relógio de 47 milímetros possui uma luneta rotativa unidirecional para o cálculo do tempo de imersão, função GMT, indicador AM/PM e reserva de marcha (energia) de três dias, cujo o indicador de disco de cristal de safira é preenchido em Super-LumiNova. "Quando colocadas lado a lado, as semelhanças em relação à linguagem do design e no caráter em geral do Submersível Panerai e da linha de barcos diurnos Brabus Marine são óbvias e impressionantes. Ambos são feitos para ser ferramentas funcionais e elegantes para a vida no ambiente marinho e, portanto, esta combinação faz sentido”, diz Constantin Buschmann, CEO da Brabus.

No novo modelo, a adaptação da paleta de cores do cinza bronze, do preto e vermelho característicos da Brabus aprimora ainda mais essas semelhanças e aproxima as duas linhas de produtos. Minutos, horas e pequenos ponteiros de segundos estão acentuados no tom vermelho Brabus, e os emblemas da marca estão gravados na alavanca de proteção da coroa, na pulseira, em meio ao movimento e no verso da peça. O relógio apresenta duas pulseiras, uma versão bi-material e uma Sportech com fecho de velcro. Veja fotos: