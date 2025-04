Palácio suspenso: cobertura de R$ 20,8 milhões em SC tem inspiração em residência real

O Palácio de Sandringham, na Inglaterra, é uma das residências mais emblemáticas da família real britânica. Ao longo dos anos, foi palco de inúmeras celebrações familiares, sendo um dos refúgios preferidos da Rainha Elizabeth II. Agora, um empreendimento imobiliário em Itapema, Santa Catarina, busca recriar a experiência de viver como a realeza. A penthouse duplex do Elizabeth II Royal Home, avaliada em R$ 20,8 milhões, promete transformar esse desejo em realidade para os mais exigentes compradores de imóveis de luxo.

Inspirado no Palácio de Sandringham, o imóvel ocupa quase 500 m² de área privativa, com destaque para a suíte master, que sozinha cobre 96 m². A cobertura, uma das 22 unidades exclusivas do empreendimento, oferece uma experiência única de sofisticação, elegância e privacidade.

O projeto é da Gessele Empreendimentos, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 182 milhões. A cidade de Itapema fica colada a Balneário Camboriú, uma das áreas com o metro quadrado mais valorizado do país. A previsão é que o empreendimento seja entregue em junho de 2029.

A penthouse duplex vem equipada com elevador privativo e piscina exclusiva. As amplas janelas panorâmicas proporcionam uma vista deslumbrante da praia e do nascer do sol. Com seis vagas de garagem e infraestrutura para carregamento de carros elétricos, o imóvel é projetado para atender às necessidades do moderno estilo de vida.

Entre outros diferenciais, destaca-se o sistema antirruído entre os pavimentos e o tratamento de ozônio nas piscinas e na água do prédio. A cozinha e churrasqueira, por sua vez, possuem sistema de exaustão avançado.

Elizabeth II Royal Home. (Reprodução/Divulgação)

Área comum

Para Paula Gessele, vice-presidente da Gessele Empreendimentos, o Elizabeth II Royal Home não é apenas uma moradia, mas uma experiência de vida.

"Nosso objetivo foi criar um conceito que resgata a grandiosidade da realeza, sem abrir mão do conforto e da inovação. Queremos entregar mais do que um imóvel de luxo; estamos oferecendo um estilo de vida exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para refletir a sofisticação de figuras históricas como a Rainha Elizabeth II", diz.

Na área comum, o condomínio oferece piscinas com tratamento de ozônio, um wine bar, uma academia de alto padrão e até um game center com simuladores de Fórmula 1. Para o bem-estar, o residencial ainda conta com sauna, sala de massagem e brinquedoteca.