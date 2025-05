Palácio Gustavo Capanema será reaberto no Rio de Janeiro após quatro anos de restauração

O Palácio Gustavo Capanema, marco da arquitetura moderna brasileira, localizado no Centro do Rio de Janeiro, será reinaugurado oficialmente no próximo dia 20 de maio após quatro anos de obras de restauração.

O edifício, projetado por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e outros renomados arquitetos modernistas na década de 1930, passou por intervenções que custaram R$ 84,3 milhões em recursos do Governo Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A reabertura transformará o Palácio em um centro cultural aberto ao público, além de sediar escritórios do Ministério da Cultura (MinC) e de instituições vinculadas ao órgão, como a Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), que também passará a ocupar o local.

O espaço abrigará diversas iniciativas culturais, acadêmicas e exposições, contribuindo para a descentralização das atividades da FCRB e ampliando sua atuação na promoção do patrimônio cultural e do conhecimento.

FCRB e novo papel no Palácio Capanema

Além de sua função administrativa e cultural, o Palácio Capanema abrigará a Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão, projeto que reforça o papel da FCRB como centro de referência na produção de conhecimento sobre políticas culturais.

O Arquivo-Museu de Literatura Brasileira (AMLB), que possui um acervo significativo de autores modernistas, também estará representado no novo espaço. Será dada ênfase à relação entre o modernismo nas artes e na literatura, com destaque para Carlos Drummond de Andrade, que foi o primeiro escritor a doar seu acervo ao AMLB.

O presidente da FCRB, Alexandre Santini, declarou que a ocupação do Palácio Capanema é “um grande acontecimento cultural e político, tanto para a cidade do Rio de Janeiro quanto para o Brasil”.

Santini ressaltou que a retomada do Palácio, com o envolvimento de diversos setores do Sistema MinC, visa criar um espaço vivo, representativo e marcado pelo espírito modernista dos grandes pensadores que participaram da construção do edifício.

A programação cultural no Palácio incluirá cursos, seminários e eventos acadêmicos sobre temas como políticas culturais, literatura brasileira e história. A FCRB se compromete a preservar e difundir o patrimônio cultural e intelectual do país, promovendo discussões e reflexões voltadas para a formação de novos públicos e a valorização da produção cultural nacional.

O Palácio, construído entre 1937 e 1945, também é símbolo de resistência cultural, tendo sido palco de movimentos como o “Ocupa MinC” (2016).

Durante as obras de restauro, itens como azulejos de Cândido Portinari e afrescos do próprio artista foram restaurados. O público poderá ainda desfrutar de um café com terraço no 16º andar e de um jardim suspenso no segundo andar, projetado por Burle Marx, com vista panorâmica da cidade.

