Pais e filhos empresários contam seu legado nos negócios e na vida a convite da Salvatore Ferragamo

Qual é o principal legado que um pai pode passar a seu filho? E o que um filho tem a ensinar ao seu pai? A convite da Salvatore Ferragamo, pais e filhos empresários compartilham suas experiências e suas relações pessoais, de trabalho e de estilo. Nesta ocasião especial, eles vestem a coleção Pre-Fall 2022 da casa italiana de moda, que acaba de chegar ao Brasil.

Dos salões de cabeleireiros para dentro da casa de seus clientes. Do universo do entretenimento para a continuidade de um legado que mudou a vida noturna em São Paulo e no Brasil. Wanderley e Pedro Nunes, Victor e Antônio Oliva. Pais e filhos de mundos totalmente diferentes, mas com algo em comum: a vontade de perpetuar negócios, conceitos, ideias e valores.

O cuidado com os cabelos

Aos 12 anos, Wanderley Nunes deu seus primeiros passos no mercado de beleza na barbearia do pai, em Maringá, no Paraná. A destreza com as tesouras, herdada de seu pai, se tornou sua maior ferramenta de sucesso.

Pedro Nunes, filho de Wanderley, por sua vez, recebeu de seu pai uma paixão que vai além das tesouras: a da beleza e cuidado com os cabelos.

“Você aprendeu muito dentro dos salões de cabeleireiros”, conta Wanderley a Pedro. O aprendizado veio dos salões, a concentração foi conquistada no universo das pistas de automobilismo, onde Pedro competiu na GP3 – com apoio total do pai.

O apreço pela tecnologia veio naturalmente, pela jovialidade. Como resultado, Pedro fundou a startup Meu Q, que permite a criação de produtos capilares totalmente personalizáveis. A expertise, não por acaso, vem do conhecimento de Wanderley. “É inevitável que eu tente extrair o máximo da experiência do meu pai em empreender”, descreve Pedro.

“A opinião de uma mãe e de um pai, de um filho e de uma filha, é a coisa mais importante. É a mais pura, a mais verdadeira, a mais autêntica, a mais original e a mais assertiva”, comenta Wanderley, ao dizer que os ensinamentos não são unilaterais.

Os reis da noite

O rei da noite, apelido por qual Victor Oliva ficou conhecido, prepara o terreno para seu sucessor, Antônio Oliva. Inclusive, esse é o termo que utiliza para falar sobre a relação com seus filhos: “Eu sempre falo que eu não tenho herdeiros, eu tenho sucessores”. “É muito bom ter um pai que já passou por tudo o que você quer passar”, conta Antônio, referindo-se a Victor como seu porto seguro.

A princípio, Antônio optou por caminhar distante de seu pai, na concorrência. Mas naturalmente os trajetos se cruzaram. Hoje, Antônio atua ao lado de Victor e leva as características dele para sua atuação. “Nos negócios, você tem de amar o que faz, traçar muito bem seus objetivos, ter responsabilidades.”

Um dos frutos da sucessão de pai para filho é a Label N1, responsável, entre outras iniciativas, pelos camarotes do Carnaval e diversas festas em todo o país. “Todo empresário gostaria de ter algo que durasse muito tempo. Uma coisa que você se orgulhasse”, conta Victor. “Você passa num lugar e está escrito ‘desde mil oitocentos e lá vai fumaça’. Eu adoraria ter uma empresa que um dia vai ter ‘desde mil novecentos e...’”

Estilo de pai para filho

A hereditariedade, ou melhor, a sucessão corre nas veias destes pais e filhos assim como está no DNA de Salvatore Ferragamo. A casa, fundada em 1927, teve gestão familiar ao longo deste quase um século de história. Todos os filhos do fundador atuam ou atuaram em cargos de direção na companhia.

O compartilhamento de experiências não está presente apenas nos negócios e nas relações entre eles, mas também no estilo. Nos dois casos, pais e filhos carregam gostos distintos na hora de se vestir, mas que se encontram na Salvatore Ferragamo.

No caso de Wanderley e Pedro Nunes, o pai é mais despojado, enquanto o filho é mais tradicional. “Se eu vestir a roupa que ele veste, eu fico mais clássico. E ele, se vestir a roupa que eu visto, se sente um pouco ‘será que é isso? Será que é muito moderno, muito despojado?’”, diz Wanderley Nunes. “Eu vejo muita coisa que eu gosto, mas não me vejo usando. É quando eu compro para ele”, afirma Pedro. “Então a gente se conecta muito com a Ferragamo: eu vou para o lado clássico da marca e ele vai mais para a tendência e que acompanha o mundo da moda.”

Já os papéis de Victor e Antônio Oliva se invertem. O patriarca, mais tradicional, reforça: “Eu gosto da ousadia perto do que eu chamo de clássico. Quem tem um bom terno vai ter um bom terno a vida inteira.” Já Antônio prefere aquilo que o diferencia. “Gosto de me destacar nos lugares, vestir o que os outros não vestiriam, mas a gente tem um lado clássico em comum.”

A coleção Salvatore Ferragamo Pre-Fall 2022 usa como pano de fundo a elegância sessentista de imagens da Costa Amalfitana do fotógrafo Sam Haskins. Os traços de alfaiataria foram mantidos ao lado de toques esportivos, que permitem uma transição facilitada entre temperaturas e ocasiões diferentes ao longo do dia. Vestem bem no pai, vestem bem no filho.