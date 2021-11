Djokovic não deve disputar Aberto da Austrália, aconselha pai do atleta

Novak Djokovic dificilmente disputará o Aberto da Austrália se as regras sobre a vacinação contra covid-19 não forem relaxadas, disse o pai do tenista número 1 do mundo, Srdjan Djokovic.

Os organizadores do primeiro Grand Slam do ano dizem que todos os tenistas terão de estar vacinados para participar.

Até o momento, Djokovic se recusa a dizer se está vacinado. Seu pai disse à TV sérvia Prva que a postura da Tennis Australia, a responsável pelo evento, quanto à vacinação dos tenistas, é equivalente a "chantagem".

"No que diz respeito a vacinas e não vacinas, é um direito pessoal de cada um de nós se seremos vacinados ou não. Ninguém tem o direito de entrar em nossa intimidade", disse ele, segundo citação do site de notícias B92.

"Sob estas chantagens e condições, [Djokovic] provavelmente não irá [jogar]. Eu não o faria. E ele é meu filho, então que ele decida por si mesmo."

Djokovic conquistou nove troféus de Grand Slam no Melbourne Park, incluindo o do torneio deste ano, e compartilha o recorde de 20 títulos masculinos de torneios de Grand Slam com Roger Federer e Rafael Nadal.

Nadal confirmou que disputará o Aberto da Austrália, mas Federer se ausentará enquanto se recupera de mais uma cirurgia no joelho.

O Aberto da Austrália começa no dia 17 de janeiro.