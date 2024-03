Oscar 2024: veja os últimos vencedores de filmes, atrizes e atores

Neste domingo, 10, acontece a 96ª cerimônia do Oscar. Grandes produções como "Oppenheimer" e "Pobres Criaturas" devem receber as estatuetas das principais categorias da noite, e as expectativas estão altas para o filme de Christopher Nolan possivelmente quebrar o recorde do ano passado.

"Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo" foi o grande vencedor do Oscar 2023. Além de ganhar como melhor filme, direção e roteiro original, a produção ainda levou outras quatro estatuetas. A última vez em que um filme ganhou sete prêmios foi em 2014.

Relembre quem venceu as principais categorias no ano passado:

Melhor Filme

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Os Banshees de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triângulo da Tristeza

Entre Mulheres

Melhor Direção

Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin)

Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Steven Spielberg (Os Fabelmans)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (Triângulo da tristeza)

Melhor Ator

Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin)

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (The Whale)

Bill Nighy (Living)

Paul Mescal (Aftersun)

Melhor Atriz