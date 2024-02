Oscar 2024: relembre o tapa de Will Smith durante a cerimônia de premiação

Cinco dias após o incidente do tapa em Chris Rock, Will Smith optou por renunciar à sua posição como membro da Academia do Oscar. Em uma declaração enviada à instituição, o ator expressou suas desculpas pelas ações "chocantes e imperdoáveis", dirigindo-se à Academia, Chris Rock, sua família e todos os espectadores que testemunharam o incidente.

Após mais de uma semana de especulações, a Academia decidiu banir Will Smith da participação na cerimônia do Oscar e em eventos patrocinados pela instituição pelo período de 10 anos.

No entanto, essa restrição não o impede de ser nomeado para prêmios futuros e até mesmo de ganhá-los.

Antes mesmo da punição da Academia, a primeira repercussão significativa ocorreu quando a Netflix optou por suspender a produção de "Fast and Loose", um filme de ação no qual Will Smith estava escalado como protagonista. A decisão foi tomada após a saída do diretor David Leitch do projeto.

Em julho do mesmo ano, Will Smith compartilhou um vídeo no YouTube falando sobre o episódio do tapa, expressando suas desculpas por sua atitude, a qual ele próprio classificou como "inaceitável".

Smith explicou que não pediu desculpas diretamente a Chris Rock durante o Oscar porque no momento estava "muito confuso". No entanto, posteriormente, ele procurou o comediante e foi informado de que Rock "não estava pronto" para conversar sobre o assunto.

Relembre os filmes mais marcantes da carreira de Will Smith

Will Smith ganhou notoriedade nos Estados Unidos e em diversos países por protagonizar a série de comédia "Um Maluco no Pedaço", no qual interpretou um jovem periférico que se muda para a mansão dos parentes ricos na Califórnia e descontroi a etiqueta e formalidade do ambiente com seu humor.

O ator fez sua estreia nos cinemas em 1992, no filme "A Lei de Cada Dia". Mais tarde, ele também se destacou em longas como "Bad Boy", "Independence Day" e "MIB - Homens de Preto". Além de diversos trabalhos nos gêneros de ação e ficção científica nos anos seguintes, Will também ganhou reconhecimento por seu talento no drama, como no filme "Sete Vidas" e principalmente em "À Procura da Felicidade".

Ao longo de três décadas de carreira, o aclamado ator já conquistou três importantes indicações para o prestigioso prêmio do Oscar.

Quantas estatuetas do Oscar Will Smith já ganhou?

A primeira indicação de Will ao Oscar ocorreu em 2002, na categoria "Melhor Ator", pelo filme "Ali", no qual interpretou o lutador de Boxe Muhammad Ali. Em 2007, ele foi indicado novamente ao prêmio na mesma categoria pelo filme "À Procura da Felicidade". Apesar do sucesso de público e críticas, o ator não levou a estatueta para casa.

Por outro lado, a conquista do Oscar de "Melhor Ator" finalmente ocorreu em 2022, pelo filme "King Richard". No longa-metragem, Will interpreta Richard Williams, pai e treinador das famosas tenistas Venus e Serena Williams.