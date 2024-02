Oscar 2024: quantas estatuetas Leonardo DiCaprio já ganhou?

A disputa do Oscar está a todo vapor entre os atores, cineastas e filmes indicados ao maior prêmio do cinema. No entanto, um dos grandes questionamentos dos amantes da sétima arte é a ausência de Leonardo DiCaprio na lista dos concorrentes. Neste ano, havia expectativa para que ele fosse indicado por 'Assassinos da Lua das Flores', de Martin Scorsese.

O ator é conhecido por diversas obras cinematográficas que marcaram Hollywood nas últimas décadas e seu talento é aclamado mundialmente. No entanto, DiCaprio nunca teve muita sorte na maioria das ocasiões em que lutou pela estatueta dourada.

Por vários anos, as performances de DiCaprio foram ignoradas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, deixando muitos fãs frustrados. No total, o ator foi indicado ao prêmio seis vezes, mas venceu apenas uma vez.

Finalmente um Oscar

O reconhecimento finalmente ocorreu em 2016, quando conquistou o Oscar de 'Melhor Ator' pelo seu desempenho no filme 'O Regresso'. Dirigido por Alejandro González Iñárritu, o filme mostra a jornada do caçador Hugh Glass, que após ser atacado por um urso, é abandonado na floresta por seu companheiro John Fitzgerald (Tom Hardy). Apesar de muito ferido, Glass consegue sobreviver e vai em busca de vingança.

Sua primeira nomeação ocorreu aos 19 anos, pelo filme 'Aprendiz de Sonhador'. Em 1998, ele alcançou grande sucesso ao estrelar 'Titanic', que recebeu 14 indicações ao Oscar, mas nenhuma delas para o próprio DiCaprio.

A próxima indicação veio em 2005 por sua atuação em 'O Aviador', no entanto, ele perdeu para Jamie Foxx. Em 2013, muitos esperavam que DiCaprio ganhasse o Oscar por 'O Lobo de Wall Street', mas mais uma vez a vitória escapou de suas mãos.

Outras indicações incluíram seus papéis em 'Diamante de Sangue' e 'Era Uma Vez em Hollywood'.

Quando será a premiação do Oscar 2024?

A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 10 de março, domingo.

