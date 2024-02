Oscar 2024: quantas estatuetas Anthony Hopkins já ganhou?

Entre os amantes de cinema, é díficil não haver algum filme estrelado por Anthony Hopkins na lista de favoritos. O ator galês de 86 anos é conhecido por clássicos como "O Silêncio dos Inocentes", "Hanibal", "Vestígios do Dia", entre outros.

Por seu talento singular, Hopkins já foi aclamado em diversos prêmios da sétima arte, principalmente no Oscar, se tornando um dos principais nomes da indústria.

Fora do circuito das premiações, o ator também tem outros motivos para se orgulhar. Em 1993, Hopkins foi agraciado com o título de cavaleiro pela Rainha Elizabeth II em reconhecimento aos seus serviços prestados à arte. Em 2003, ele recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Seu icônico papel como o canibal Dr. Hannibal Lecter em 'O Silêncio dos Inocentes' foi classificado pelo American Film Institute como o maior vilão da história do cinema.

Em 2021, Anthony Hopkins se tornou o vencedor mais velho do Oscar de melhor ator, ao levar o prêmio pelo filme "Meu Pai". Na época, ele não fez discurso e não compareceu à cerimônia. No entanto, prestou homenagem a Chadwick Boseman, que concorria pelo filme "A Voz Suprema do Blues", mas morreu de câncer meses antes.

Em "Meu Pai", Hopkins interpreta um personagem que está sofrendo os primeiros sintomas de demência, com dificuldades de distinguir o tempo e espaço que está vivendo, mas se recusa a deixar o apartamento onde mora. O personagem também suspeita que a filha, Anne (Olivia Colman), esteja conspirando para interná-lo em um asilo.

Oscar por poucos minutos de tela

Aquela foi a sua segunda estatueta do artista na categoria. Em 1992, ele foi premiado ao viver o sinistro Dr. Hannibal Lecter em "O Silêncio dos Inocentes".

Lançado em 1991 nos Estados Unidos, o longa-metragem conquistou um sucesso avassalador ao apresentar a agente do FBI Clarice Starling, interpretada por Jodie Foster, e um dos mais notórios canibais do cinema, Hannibal Lecter. Juntos, eles formam uma parceria improvável para capturar um novo assassino em série conhecido como Buffalo Bill, que tem o hábito de esfolar suas vítimas.

Baseado no romance homônimo de Thomas Harris, o filme de terror psicológico alcançou um feito notável ao conquistar o Oscar de Melhor Filme e mais seis estatuetas na noite da premiação. O papel do Dr. Hannibal Lecter desempenhou um papel crucial na trama ao "auxiliar" a agente Starling. No entanto, ao longo de 1 hora e 58 minutos de filme, sua aparição se resume a apenas 16 minutos. Mesmo assim, com pouco tempo de tela, Hopkins venceu o Oscar de Melhor Ator.

Quantas estatuetas do Oscar Anthony Hopkins ganhou?

2021 - Oscar de Melhor Ator por "Meu Pai" (vencedor)

2020 - Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Dois Papas" (indicado)

1998 - Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Amistad" (indicado)

1996 - Oscar de Melhor Ator por "Nixon" (indicado)

1994 - Oscar de Melhor Ator por "Vestígios do Dia" (indicado)

1992 - Oscar de Melhor Ator por "O Silêncio dos Inocentes" (vencedor)

Quando será a premiação do Oscar 2024?

A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 10 de março, domingo.

