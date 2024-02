Oscar 2024: quantas estatuetas Adam Driver já ganhou? Conheça os principais filmes do ator

Entre os amantes de cinema e, certamente os fãs de Star Wars, Adam Driver integra a lista dos atores de Hollywood mais admirados.

O artista norte-americano é conhecido não apenas por estrelar a nova leva de filmes da franquia de ficção cientifica, como também outras obras de sucesso como "Infiltrado na Klan" e "Casa Gucci".

A carreira do ator é marcada pela versatilidade de suas performances e transição entre os gêneros cinematográficos. Longe de blockbusters, Adam Driver também ganhou reconhecimento com a intensidade de seu papel no filme independente "Historia de um Casamento", que concorreu em várias categorias do Oscar em 2020.

Recentemente, Driver voltou aos holofotes por protagonizar "Ferrari", no qual interpreta o empresário italiano fundador da fábrica de automóveis e grande ícone das corridas.

Quais prêmios Adam Driver já conquistou?

Apesar do prestígio, o artista já foi esnobado diversas vezes em premiações do cinema, principalmente nas mais relevantes como SAG, Globo de Ouro, Critic's Choice Awards e o Oscar.

Veja a seguir os prêmios aos quais Adam Driver foi indicado:

Oscar

2019 - Infiltrado na Klan (Melhor Ator Coadjuvante)

2020 - História de um Casamento (Melhor Ator)

Emmy

2013 a 2014 - Girls (Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia)

2020 - Saturday Night Live (Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia)

BAFTA

2019 - Infiltrado na Klan (Melhor Ator Coadjuvante)

2020 - História de um Casamento (Melhor Ator)

Globo de Ouro

2019 - Infiltrado na Klan (Melhor Ator Coadjuvante em Cinema)

2020 - História de um Casamento (Melhor Ator em Filme Dramático)

2023 - Ruído Branco (Melhor Ator em Filme Dramático)

SAG Awards

2013 - Lincoln (Melhor Elenco em Cinema)

2019 - Infiltrado na Klan (Melhor Ator Coadjuvante em Cinema)

2020 - História de um Casamento (Melhor Ator)

Critics Choice Awards

2013 - Inside Llewyn Davis (Melhor Canção)

2019 - Infiltrado na Klan (Melhor Ator Coadjuvante em Cinema)

2020 - História de um Casamento (Melhor Ator)

2020 - História de um Casamento (Melhor Elenco)

Quando será a premiação do Oscar 2024?

A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 10 de março, domingo.

TUDO SOBRE OSCAR 2024: