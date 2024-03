Oscar 2024: qual é o filme mais premiado da história?

A 96ª edição do Oscar já acontece neste domingo, 10, e tem chances de marcar a história com novos recordes. Feitos inéditos já foram registrados durante o anúncio dos indicados: Scorcese se tornou o diretor vivo com maior número de nomeações (10), Lily Gladstone se tornou a primeira atriz indígena nativo-americana a receber uma indicação e,pela primeira vez, três dos 10 indicados à categoria de melhor filme são dirigidos por mulheres.

Mas é no dia da premiação que os recordes podem mudar a configuração do Oscar, de fato. "Oppenheimer", tido como favorito, concorre em 13 categorias e, se vencer em todas elas, pode se tornar o filme mais premiado da premiação. E é o único que pode fazê-lo nesta edição.

Qual é o filme mais premiado da história do Oscar?

O pódio do filme mais premiado do Oscar é dividido em três produções, que empataram na quantidade de prêmios levados para casa. "Ben-Hur" (1960), "Titanic" (1997) e "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei" (2003) receberam, cada um, 11 estatuetas.

O mais velho da lista, "Ben-Hur", se tornou um clássico da indústria cinematográfica. Dirigido por William Wyler e protagonizado por Charlton Heston, o filme recebeu 12 indicações na 32ª cerimônia do Oscar e recebeu os prêmios nas categorias de melhor ator, ator coadjuvante, direção, direção de arte, cinematografia, figurino, edição de filme, trilha sonora, som, efeitos especiais e melhor filme.

Em 1998, na 70ª cerimônia da premiação, foi "Titanic" quem dominou o Oscar. Indicado em 14 categorias, o filme de James Cameron levou estatuetas em 11 delas: melhor direção, canção original, banda sonora original, edição de som, mixagem de som, direção de arte, fotografia, figurino, edição, efeitos visuais e melhor filme. Kate Winslet chegou a ser indicada como melhor atriz, mas perdeu o prêmio para Helen Hunt ("Melhor É Impossível").

O mais recente a subir no pódio foi o terceiro filme da trilogia "O Senhor dos Anéis", "O Retorno do Rei", que foi indicado a 11 categorias e venceu em todas elas: melhor direção, roteiro adaptado, efeitos visuais, direção de arte, edição, figurino, maquiagem, mixagem de som, trilha sonora, canção original e melhor filme. Com as onze estatuetas, a trilogia de Peter Jackson se tornou a mais premiada do Oscar, com 30 indicações e 17 prêmios ao todo.

Qual é o filme que foi mais indicado ao Oscar?

A lista dos mais indicados ao Oscar também tem o pódio dividido entre três filmes: "All About Eve" (1950), "Titanic" (1997) e "La La Land" (2016). O filme de Joseph L. Mankiewicz levou seis estatuetas para casa na premiação de 1951, "Titanic" carregou 11 e o musical com Emma Stone, dirigido poor Damien Chazelle, seis.

'Oppenheimer' pode ser o filme mais premiado do Oscar?

Concorrendo em 13 categorias, se conseguir levar 12 ou 13 estatuetas para casa, o filme de Christopher Nolan pode, sim, superar os outros três longas que dividem o pódio. Mas a possibilidade é remota, especialmente porque a temporada de filmes que concorrem à 96ª edição do Oscar foi bastante forte.

Que horas começa o Oscar?

Atenção ao horário: este ano, a A 96ª edição do Oscar começa mais cedo, a partir das 20h (horário de Brasília).

Onde assistir ao Oscar 2024?

A cerimônia terá transmissão pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming). Para comentar o maior prêmio do cinema, a EXAME realiza uma transmissão ao vivo no YouTube e nas redes sociais, a partir das 19h30.

Onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2024?

A maior parte dos filmes que concorrem a premiação neste ano está no streaming ou em cartaz nos cnemas. Veja a lista completa de onde assistir a cada um dos indicados neste link.

Leia as críticas dos filmes indicados ao Oscar

Onde acontece a cerimônia do Oscar?

A cerimônia acontece neste domingo, 10, na cidade de Los Angeles (EUA).