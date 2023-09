Oscar 2024: cineasta explica os critérios que levam um filme brasileiro à disputa

A corrida para a premiação de cinema mais importante do mundo já começou. A cerimônia do Oscar será apenas em março de 2024, mas os concorrentes estão sendo selecionados, e, entre eles, seis brasileiros disputaram a vaga agora ocupada por “Retratos Fantasmas”.

Para entender o processo que levará o escolhido à cerimônia, a cineasta Fernanda Schein, que vem se destacando na cena internacional, parte do time de edição de grandes projetos da Netflix e superpremiada também no cinema independente, revela todas as etapas, desde a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais até a americana Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Antes de chegar à Ampas, os filmes nacionais são inscritos e selecionados pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. “Para submeter um filme estrangeiro ao Oscar, ele deve ser escolhido como a indicação oficial pelo seu país de origem, com apenas uma indicação permitida por país”, conta Fernanda.

“O filme precisa atender a critérios específicos, incluindo principalmente, ser em um idioma diferente do inglês e ter uma exibição qualificatória em seu país de origem”, explica a cineasta sobre os primeiros critérios. Apesar de ser necessariamente em outro idioma, o projeto precisa ser enviado para a Academia Brasileira com legenda em inglês, junto a alguns formulários disponibilizados por eles.

Por fim, a Academia Brasileira seleciona os finalistas e organiza um comitê para definir o escolhido que será enviado à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos (Ampas).

Corrida pelo Oscar

Após todas as etapas nacionais, a cineasta conta que um comitê de seleção revisa as inscrições, selecionando em média dez filmes de todo o mundo. “Em seguida, membros da academia votam para escolher os cinco indicados finais e o vencedor da categoria de Melhor Filme Internacional, anunciado durante a aguardada cerimônia do Oscar”.

Ainda nas primeiras etapas, a Academia Brasileira anunciou que entre os finalistas ficaram:

Estranho Caminho - Dirigido por Guto Parente;

Noites Alienígenas - Dirigido por Sérgio Carvalho;

Nosso Sonho - A História de Claudinho e Buchecha - Dirigido por Eduardo Albergaria;

Pedágio - Dirigido por Carolina Markowicz;

Retratos Fantasmas - Dirigido por Kleber Mendonça Filho ;

; Urubus - Dirigido por Claudio Borrelli.

O escolhido

O finalista anunciado neste dia 12 de setembro pela Academia Brasileira foi “Retratos Fantasmas”, quinto filme do cineasta e roteirista Kleber Mendonça Filho, marcando seu retorno ao prestigiado Festival de Cannes, onde anteriormente apresentou suas últimas produções: "O Som ao Redor" (2013), "Aquarius" (2016) e "Bacurau" (2019), que recebeu o Prêmio do Júri em 2019.

Segundo Schein, “‘Retratos Fantasmas’ é resultado de sete anos de trabalho e explora o rápido crescimento urbano nas grandes cidades, com foco especial em Recife, a partir da perspectiva pessoal de Kleber e da vista do apartamento onde passou a maior parte de sua vida e onde filmou diversas de suas obras cinematográficas.”

Quem é Fernanda Schein?

Do interior do Rio Grande do Sul para Los Angeles, a cineasta e editora Fernanda Schein já atuou em diversos projetos importantes do cinema e da publicidade. Fez mestrado na New York Film Academy e partir daí, fez parte da produção de projetos como o filme “Forbidden Wish”, melhor longa pelo Santa Monica Film Festival disponível no Prime Video e produções independentes, como “The Boy in The Mirror”, vencedor do prêmio de melhor curta-metragem no California Women's Film Festival.

Foi editora/montadora principal de projetos dirigidos por Rob Styles, como “A Social(Media) Construct” e “Sleeping Awake”.

Agora está brilhando cada vez mais com o recém lançado “I See You” e como parte do dream team da Campfire, importante produtora em Los Angeles, responsável por “Neymar: O Caos Perfeito”. No segundo semestre de 2023, estreou “Contaminação”, na Netflix, o longa-metragem “Farewelling”, dirigido por Rodes Phire e o curta “Last Minute”, de Joel Junior, que colecionou mais de 30 prêmios.