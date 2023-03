Oscar 2023: veja quais foram os melhores looks dos artistas na cerimônia

Neste domingo, 12, realiza-se a 95ª cerimônia do cerimônia do Oscar, que homenageia os filmes de destaque de 2022. E embora a disputa pareça acirrada, antes mesmo da curiosidade de descobrir os vencedores, vem a curiosidade de ver os looks dos artistas.

Na edição deste ano, várias atrizes e atores inovaram nas roupas. Vestidos e smokings assinados por grandes estilistas vibraram o tapete vermelho — que agora é cor de champagne —, e foram muito comentados nas redes sociais.

O Oscar 2023 começou! Acompanhe os vencedores ao vivo

Agora que a cerimônia do Oscar 2023 já começou, separamos uma lista com os looks mais chamativos dessa edição. Confira:

Os melhores looks do Oscar 2023: