Oscar 2023: os favoritos ao prêmio e tudo o que você precisa saber sobre a cerimônia

A 95ª cerimônia do Oscar 2023 acontece amanhã, 12, e homenageia os filmes de destaque do último ano.

Foram considerados filmes lançados nos cinemas entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022. Na premiação deste ano, o conselho de diretores da Academia deixou para trás a flexibilização ao streaming e exige exibição no cinema para que um filme seja elegível ao Oscar.

O apresentador da cerimônia será o comediante Jimmy Kimmel. Esta será a terceira vez que Kimmel é o anfitrião da premiação. No ano passado, a cerimônia foi apresentada pelas atrizes e comediantes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes.

Possíveis vencedores de Melhor Filme no Oscar 2023

Avatar: O Caminho da Água

O segundo filme da franquia de James Cameron conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam.

Já reconhecido no primeiro Avatar, o ser humano é um ponto de antagonismo na franquia de Cameron. Neste segundo filme, entretanto, o diretor traz uma dualidade quase palpável ao público: a convivência interna entre a ambição, crueldade, empatia e reciprocidade.

"Eu me sinto tão honrada de voltar para Pandora. É um sentimento mútuo, uma forma de sentir que eu voltei para casa, mas também que essa casa agora é um pouco diferente. Eu vi o filme inteiro na segunda-feira e vou dizer para vocês, fiquei bem mais emocionada do que eu estava esperando", ressaltou Saldaña durante a CCXP.

Elvis

O filme de Baz Luhrmann, conhecido por Moulin Rouge (2001) e O Grande Gatsby (2013), retrata a carreira do rei do rock a partir da visão do vilão da história, o Coronel Tom Parker (Tom Hanks), ex-empresário de Elvis Presley.

Considerado por muitos o responsável pelo declínio de Elvis Presley, Parker foi, com certeza, um dos empecilhos para o astro trilhar uma carreira internacional. A razão? O Coronel havia emigrado ilegalmente para os EUA aos 20 anos e, por isso, tinha medo de ir para o exterior e ser descoberto. Depois da morte de Elvis, Parker foi condenado por abuso financeiro cometido contra o astro. Mas, se nem a maquiagem nem o sotaque são suficientes para fazer a gente esquecer que Parker, o narrador do filme, é o astro Tom Hanks, por outro lado, o novato Austin Butler simplesmente some na pele de Elvis. Da voz a expressão corporal, o ator, até então desconhecido do grande público, arrebata com a interpretação do cantor.

Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo

O filme dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert concorre em 10 categorias na premiação, com 11 indicações. Com Michele Yeoh à frente de um verdadeiro caos cinematográfico, o filme retrata uma ruptura interdimensional que altera a realidade, em um multiverso caótico e perigoso. Fazem parte do elenco Michele Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis, James Hong e outros.

O filme está disponível na plataforma da Amazon Prime Video para aluguel, assim como na Apple TV e Google Play Videos.

Possíveis vencedores de Melhor Ator no Oscar 2023

Brandan Fraser em A Baleia

Como uma grande aposta nesta edição do Oscar, "A Baleia" tem Brandan Fraser como Charlie, um professor de inglês que vive recluso e alcançou a obesidade severa após a morte do seu namorado. A trama ainda gira em torno da tentativa de Charlie em se reconectar com a filha adolescente, que se afastou por conta do seu relacionamento. Fraser concorre na categoria de Melhor Ator. O filme foi indicado na categoria de Melhor Maquiagem e Cabelo.

Possíveis vencedoras de Melhor Atriz no Oscar 2023

Protagonista de "Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo", Michelle Yeoh é uma das favoritas na categoria de Melhor Atriz. Com o longa, a atriz malaia venceu o Globo de Ouro, o Prêmio do Sindicato dos Atores e o Independent Spirit Awards.

Melhor Filme Internacional Oscar 2023

Um dos filmes favoritos na categoria de Melhor Filme Internacional é o longa argentino "Argentina, 1985", disponível na Amazon Prime Video. Ricardo Darín é o nome por trás de quase todas as produções cinematográficas de destaque nessas duas décadas, na maioria das vezes como protagonista.

O filme é inspirado na história real dos promotores Julio Strassera (Ricardo Darín) e Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani), que investigaram e processaram o governo militar da ­Argentina em 1985, quando 30.000 pessoas foram assassinadas ou desapareceram.

A ditadura havia terminado apenas dois anos antes, após a derrota contra a Inglaterra na guerra das Malvinas e com a economia em colapso. Com os militares ainda influentes na frágil democracia, Strassera e Moreno Ocampo reuniram uma jovem equipe jurídica para tentar trazer justiça às vítimas da violência do regime. O filme foi apresentado no Festival Internacional de Veneza, na Itália, no começo de setembro, e é uma coprodução da Amazon. O diretor é o premiado Santiago Mitre, de A Cordilheira. Ele escreve o roteiro com Mariano Llinás, de Histórias Extraordinárias. Chino Darín, filho de Ricardo, está no elenco. Seguindo os passos do pai, tem se transformado em um fenômeno de cinema, teatro e TV da Argentina, com 24 atuações em apenas 12 anos de carreira.

Qual será o horário de transmissão do Oscar 2023

A cobertura está prevista para começar 20h, horário de Brasília. Neste horário, costuma passar cenas do tapete vermelho e entrevistas com celebridades. A cerimônia começa às 21h.

Onde assistir o Oscar 2023

Como de costume, a premiação não será exibida em TV aberta. Ao vivo, será possível acompanhar pelo canal pago TNT ou pelo streaming HBO Max. Não há como assistir gratuitamente.

A apresentadora Ana Furtado, a atriz Camila Morgado e o publicitário e editor audiovisual Michel Arouca estarão no comando da cobertura pelo TNT.

Lista de indicados ao Oscar 2023

Melhor Filme

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Os Banshees de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triângulo da Tristeza

Entre Mulheres

Melhor Direção

Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin)

Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Steven Spielberg (Os Fabelmans)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (Triângulo da tristeza)

Melhor Ator

Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin)

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (The Whale)

Bill Nighy (Living)

Paul Mescal (Aftersun)

Melhor Atriz

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (Os Fabelmans)

Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor Ator Coadjuvante

Brendan Gleeson (Os Banshees of Inisherin)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (Os Fabelmans)

Barry Keoghan (Os Banshees of Inisherin)

Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor Atriz Coadjuvante

Angela Basset (Pantera Negra: Wakanda para Sempre)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin)

Stephanie Hsu (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor Filme Estrangeiro

Nada de Novo no Front (Alemanha)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

EO (Polônia)

The Quiet Girl (Irlanda)

Melhor Filme de Animação

Pinóquio de Guillermo Del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

Gato de Botas 2: O Último Pedido

A Fera do Mar

Red - Crescer é uma Fera

Melhor Documentário

All That Breathes

All The Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Melhor Roteiro Adaptado

Nada de Novo no Front

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Living

Top Gun: Maverick

Entre mulheres

Melhor Roteiro Original

Os Banshees de Inisherin

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

TÁR

Triângulo da tristeza

Melhor Fotografia

James Friend, por Nada de Novo no Front

Darius Khondji, por Bardo: Falsa Crônica de Algumas Verdades

Mandy Walker, por Elvis

Roger Deakins, por Império da Luz

Florian Hoffmeister, por Tár

Melhor Trilha Sonora Original

Nada de Novo no Front

Babilônia

Os Banshees de Inisherin

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

Melhor Canção Original

Sofia Carson - "Applause" (de Tell it Like a Woman)

Lady Gaga - "Hold My Hand" (de Top Gun: Maverick)

Rihanna - "Lift Me Up" (de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre)

"Naatu Naatu" (de RRR)

Son Lux - "This is a Life" (de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor Som

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Melhor Edição

Mikkel E.G. Nielsen, por Os Banshees de Inisherin

Matt Villa & Jonathan Redmond, por Elvis

Paul Rogers, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Monika Willi, por Tár

Eddie Hamilton, por Top Gun: Maverick

Melhor Design de Produção

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Babilônia

Elvis

Os Fabelmans

Melhor Figurino

Babilônia

Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Elvis

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Sra. Harris Vai a Paris

Melhor Maquiagem e Cabelo

Nada de Novo no Front

Batman

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Elvis

A Baleia

Melhor Curta-Metragem (animação)

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World is Fake, and I Think I Believe It

Melhor Curta-Metragem (live action)

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

O brasileiro "Sideral" estava pré-indicado, mas ficou de fora da lista final.

Melhor Documentário em Curta-Metragem

The Elephant Whisperers

Haulout

How do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

Efeitos Visuais

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Batman

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Top Gun: Maverick

