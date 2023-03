Os fãs já têm os seus filmes prediletos. Os especialistas já indicaram os favoritos. Mas o que o mercado de apostas diz sobre a premiação do Oscar 2023, que será realizado neste domingo (12), em Los Angeles, a partir das 21h (de Brasília)?

Para a estatueta de Melhor Filme, a Odds&Scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas em todo o mundo, avalia que “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” é amplamente favorito, com odds de 1.08 (A cada R$ 10 palpite vencedor receberá R$ 1,08). Os concorrentes mais próximos estão distantes: "Nada de Novo no Front" (11.00) e "Os Banshees de Inisherin" (15.00). Lembrando que quanto menor o retorno maior a possibilidade de acontecer.

“Para chegarmos até os números finais, utilizamos softwares modernos, uma enorme base de dados, inteligência artificial, machine learning e toda a tecnologia de ponta, aliando ao conhecimento de profissionais para fornecer dados de probabilidade e estatística em tempo real”, explica Marcos Sabiá, CEO do Galera.Bet. “O universo de apostas vai muito além do futebol e até mesmo dos esportes. Hoje, oferecemos apostas em temas diversos, desde eleições presidenciais pelo mundo, realities como o Big Brother Brasil e até mesmo quem vai ser o próximo ator a interpretar James Bond na franquia 007”, completa.

Apostas para Melhor Ator e Melhor Atriz do Oscar 2023

Na disputa pelo reconhecimento de Melhor Ator, a disputa está mais acirrada. Brendan Fraser, em “A Baleia”, e Austin Butler, com sua interpretação de “Elvis”, disputam a estatueta, com cotações de 1.55 e 2.25, respectivamente, segundo a Esportes da Sorte.

O Oscar de Melhor Atriz também há uma disputa acirrada entre duas concorrentes. De acordo com a Casa de Apostas, Michelle Yeoh, de “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”, lidera a corrida, com odds de 1.73, mas Cate Blanchett (1.96), em “Tár”, pode ser a escolhida para subir ao palco.

“Eventos tradicionais do entretenimento com ampla cobertura da mídia são sempre tema de muito interesse por parte dos apostadores no Esportes da Sorte. As categorias mais procuradas são, em ordem: Melhor Ator principal, Melhor Atriz principal e Melhor Diretor. Poder proporcionar cotações em eventos atrelados ao universo do entretenimento é um dos focos de nossa atuação, pois tira-nos do lugar comum dos esportes, provendo uma experiência de consumo completamente única e excitante”, analisa Darwin Filho, CEO da Esportes da Sorte.

Apostas para Melhor Diretor do Oscar 2023

Em uma das categorias mais procuradas, a de Melhor Diretor, Daniel Kwan e Daniel Scheinert devem ser os vencedores, por “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”. No Galera.bet, os dois estão com odds de 1.08. O renomado Steven Spielberg, pelo seu trabalho em “Os Fabelmans”, é o mais perto de surpreender, cotado com 7.00. Martin Mcdonagh (15.00), por “Os Banshees de Inisherin”, é o próximo da lista.

“A noite do Oscar é a grande festa para o amante do cinema. Ele se envolve com a emoção dos ganhadores, torce para os seus filmes, atores e atrizes favoritos e desperta o interesse para outras obras, até então desconhecidas. Todos os grandes nomes da área se reúnem nesta cerimônia única”, comenta Alex Araujo, CEO da 4Life Prime saúde ocupacional, uma das maiores empresas de saúde ocupacional do país. Empresário e empreendedor, ele foi abandonado ainda bebe pela mãe biológica e hoje é um dos maiores executivos do Brasil, faturando em média R$ 18 milhões por mês.

Apostas para outras categorias do Oscar 2023

O Melhor Filme Estrangeiro está entre dois concorrentes. Segundo a Odds&Scouts, “Nada de Novo no Front” (1.06) é amplo favorito, seguido de “Argentina, 1985” (10.00). Quanto à animação, “Pinnocchio” (1.04) é disparado o predileto. Já nos efeitos visuais, “Avatar 2: O Caminho da Água” (1.05) deverá receber o triunfo.

Grandes nomes da música foram indicados. Rihanna, com a canção “Lift Me Up” (4.00), presente na trilha de “Pantera Negra 2: Wakanda Para Sempre”, tem chances de receber a estatueta, assim como Lady Gaga, com “Hold My Hand” (6.50), música de “Top Gun: Maverick”. No entanto, a favorita é “Naatu Naatu” (1.33), de MM Keeravani, do filme “RRR: Revolta, Rebelião, Revolução.

As odds das plataformas flutuam a todo momento e são influenciadas pelo fluxo de apostas e por acontecimento externos. A atriz Angela Bassett, por exemplo, era a favorita ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante até a semana passada, por sua atuação em “Pantera Negra 2: Wakanda Para Sempre”, mas, na última semana, após a premiação dos SAG Awards, Jamie Lee Curtis, de “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”, venceu a categoria e assumiu o favoritismo também para os Oscars. A corrida ainda está bastante acirrada, com Curtis tendo uma cotação de 2.20 e Bassett 2.75 no Galera.Bet.

