Os 4 relógios mais caros do mundo (valores passam de R$ 200 milhões)

Nada define mais as palavras luxo e exclusividade como os relógios mais caros do mundo. Estas verdadeiras obras-primas da relojoaria transcendem o tempo e o valor (o mais caro passa de R$ 250 milhões), sendo mais do que meros objetos para marcar as horas.

Cada um desses relógios, com seu design requintado e funcionalidade excepcional, representa um símbolo inigualável de status e sofisticação. Esta lista dos cinco relógios mais caros do mundo desvenda os segredos por trás de peças que são verdadeiras joias da coroa da indústria relojoeira.

Desde modelos que incorporam diamantes raros até relógios que ultrapassam fronteiras técnicas, cada um desses exemplares oferece uma visão exclusiva do que é possível alcançar quando o talento artesanal encontra materiais excepcionais. A lista foi compilada pelo site de venda de artigos de luxo myGemma.

1. The Graff Diamonds Hallucination - US$ 55 milhões

Este relógio, criado em 2014 por Laurence Graff, um renomado joalheiro inglês, demandou milhares de horas de trabalho de gemologistas, designers e artesãos para sua concepção. Parte de sua magia reside na cravação "invisível" de pedras em platina, conferindo a ilusão de que os diamantes se unem por encanto.

Com um valor exorbitante, a obra-prima de Graff, adornada com diamantes, ostenta o título de relógio mais caro do mundo. Reunindo um total de 110 quilates de diamantes coloridos, entre eles rosa, azul, verde, laranja e amarelo, esta peça é uma raridade excepcional.

2. The Graff Diamonds' Fascination - US$ 40 milhões

The Graff Diamonds' Fascination.

A grande maioria dos joalheiros teria descansado na criação do Hallucination. Porém, em 2015, Graff não se conteve e deu vida ao The Fascination. Este relógio integra 152,96 quilates de diamantes incolores, abrigando no centro um diamante impecável em forma de pêra, com 38,13 quilates, funcionando como mostrador de relógio ou como um anel destacável.

3. Patek Philippe Grandmaster Chime - US$ 31 milhões

Patek Philippe Grandmaster Chime.

A Patek Philippe emerge como uma referência de sofisticação e artesanato excepcional. Dentro da sua coleção, destaca-se o Grandmaster Chime 6300A-010, consagrado como o mais caro já vendido pela marca. Esta peça é uma verdadeira obra-prima da relojoaria, com uma caixa de aço inoxidável e um design de dupla face.

Em um leilão de caridade em Genebra, na Suíça, em 2019, o relógio alcançou um preço de US$ 31 milhões. O valor obtido é ainda mais notável considerando que o Grandmaster Chime foi inicialmente vendido por 2,6 milhões de dólares, ressaltando sua valorização excepcional durante o leilão.

4. The Breguet 1160 - US$ 30 milhões

The Breguet 1160.

Criado em 2008, o relógio é considerado o quinto mais complexo do mundo. Suas funções incluem horas, minutos, segundos, calendário perpétuo, quartos e minutos, segundos independentes, termômetro e indicador de reserva de energia.

O mecanismo é composto por placas, pontes e todos os componentes da engrenagem, feitos em ouro rosa polido, com parafusos das placas em aço polido e azulado.

O lendário relógio de bolso 1160 foi encomendado em 1783 por Maria Antonieta, conhecida por sua coleção de relógios Breguet. No entanto, com a Revolução Francesa, a rainha da França nunca recebeu o relógio encomendado.