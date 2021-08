Os planos da Lab, de Emicida e Fióti, após AmarElo e com estreia no GNT

Tudo que envolve o rapper paulista Emicida e seu irmão e empresário Evandro Fióti tem sido sinônimo de sucesso, seja nos negócios ou na música. Empreendedores, os dois fundaram a Laboratório Fantasma, empresa de entretenimento que conta com gravadora, editora, produtora de eventos e marca de roupas. Agora, a empresa é também uma gravadora audiovisual.

A empresa é reconhecida por preencher uma lacuna nos negócios que valorizam a estética e cultura negra e periférica. "No primeiro momento [inicio da Lab] tínhamos duas coisas. Primeiro uma fé muito grande, sabe. E também uma compreensão de que a o que a gente tava fazendo era urgente, sacou?", contou Emicida sobre o começo da Lab em entrevista exclusiva para a EXAME, que também teve a participação de Evandro Fióti.

Emicida e Evandro cresceram no bairro Jardim Cachoeira, na periferia da zona norte de São Paulo e fundaram a Lab em 2009. "Nós de fato é uma exceção dentro da regra. A regra é não ter conseguido realizar esse feito tão grande, que tem uma importância politica. É importante que a sociedade perceba que existe uma Laboratório Fantasma no Brasil", disse Fióti.

Em meio a urgência de levar entretenimento para um público muitas vezes esquecido, chegou a pandemia e o desafio de não romper essa ponte. Sem conseguir promover shows e eventos, a forma de levar todo o trabalho para o público precisou mudar, mas isso não foi um grande choque para os irmãos. "Não houve de maneira nenhuma um choque, porque a nossa visão já estava a frente dessa parada [pandemia]. Já estávamos pensando no pós", explicou o rapper.

Os irmãos expandiram projetos audiovisuais, com a criação da LAB Fantasma TV no Twitch e estudaram forma de lidar com marcas, como Budweiser, Casas Bahia, Natura e Alura, em um ambiente pandêmico para manter e trazer mais parcerias. "Acho que tem uma questão de sagacidade, que a favela tem e ninguém tira. Somos muito criativos, e é isso que tentam roubar de nós. E penso que esse elemento fez a gente se superar com todos esses desafios", disse Fióti.

Na música, Emicida foi premiado com o Grammy Latino e indicado ao BET Awards. O rapper já fez shows no Rock in Rio e no festival Coachella, nos Estados Unidos. Além disso, o disco AmarElo, aclamado pelo público e pela crítica, foi pensando como um grande projeto multiplataforma, que conta com um documentário na Netflix “AmarElo – É Tudo pra Ontem”, um podcast “Amarelo – O Filme Invisível” e uma série documental no GNT intitulada “AmarElo Prisma”, também divulgada em formato de podcast.

Dentro desse ciclo, o rapper disponibilizou na Netflix o registro do show AmarElo - Ao vivo que aconteceu no Theatro Municipal de São Paulo, em 2019. Com 1h40 de duração, a produção conta com direção do cantor, Fred Ouro Preto e produção do Fióti. Emicida também liberou, pela Laboratório Fantasma em parceria com a Sony Music, o álbum ao vivo da apresentação nos streamings de música.

O cantor ainda anunciou que vai dar aulas no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Entre os dias 25 de julho e 21 de outubro deste ano, o rapper estará à frente da cátedra de residência artística participando de palestras, entrevistas, rodas de conversa e intervenções artísticas.

Podemos dizer que até que enfim eu consegui entrar na faculdade!

Grato, ansioso e feliz.

Vai ser foda!

💛 https://t.co/iUpOWWjwq3 — emicida (@emicida) July 19, 2021

Na entrevista exclusiva para a EXAME, Emicida e Fióti falaram sobre negócios, música e a nova série documental "Enigma da energia escura" que estreia 18 de agosto na GNT. Veja os principais trechos:

Vocês falam que criaram a Laboratório Fantasma com a ideia de colocar a cultura das ruas como protagonista. Quando fazem um balanço dos 12 anos da empresa ela está cumprindo o papel que imaginavam?

Emicida: Eu imaginava que nós conseguiríamos realizar tudo isso, porque viemos de um ambiente de muita descrença, então sem dinheiro, sem perspectiva, a única coisa que tínhamos era fé. Então, acho que esse primeiro passo foi muito rico de fé, todos os nossos espaços são muito ricos de fé, mas em especial esses passos iniciais da nossa trajetória, eles merecem uma atenção porque o ambiente de descrença em volta era maior. E também uma compreensão de que o que estávamos fazendo era urgente e muito importante não só para nós.

Penso que nós batemos todas as metas que estipulamos. E no momento que estamos, mesmo com esse contexto, o que a empresa significa hoje é maior que qualquer coisa que eu sonhei. A minha pergunta, na verdade, é no contexto que ela existe. Porque o Brasil não é um país que merece uma empresa como a Laboratório Fantasma.

Fióti: Complementando, eu acredito bastante que a intuição e a fé foram fundamentais, inclusive a nossa própria capacidade de reinvenção, de criar alternativas em um ambiente muito desigual. [...] Poder prover essa esperança para maiorias dos jovens do nosso país, porque nós já fomos lembrado como uma das empresas mais respeitadas dentro de todas as periferias por ocupar esse lugar do imaginário da juventude. Era algo que tínhamos de inspiração musical de muitos artistas, seja do samba, da música popular brasileiras ou de artistas internacionais. Mas infelizmente, referência de negócio gerido por pessoas negras dentro do entretenimento, eu acho, acho não, posso confirmar, porque minha terapeuta já falou que é realidade, realmente somos é um divisor de águas. [...] Passados 12 anos quando olhamos para trás, demos um cavalo de pau na história, não só da cultura, mas da nossa vida também.

Como a pandemia afetou os projetos e negócios da Lab?

Emicida: De alguma forma, tanto eu, quanto o Evandro, somos bastante curiosos, com os caminhos para onde a música vai, para onde o entretenimento vai. Não só do ponto de vista mercadológico, óbvio que nos interesse, mas artisticamente falando também. Tem mil estudos, reflexões que fazemos, coisas que acompanhamos que nem necessariamente são músicas, mas que acabam por inspirar, porque de repente podemos usar esse caminho para contar nossas histórias. Por isso, assim que a experiência da pandemia e da reclusão passaram a ser uma realidade, já falamos entre nós, que algumas tecnologias seriam aceleradas, como a realidade virtual, a migração para o audiovisual e como seria a nossa relação com marcas e redes sociais, por essa ser a nossa principal janela. Por tudo isso, não houve de maneira nenhuma um choque, porque a nossa visão já estava a frente dessa parada [pandemia]. Já estávamos pensando no pós.

Fióti: Por já vir diversificando nossas receitas desde sempre, com venda de camiseta lá em 2009. Mas em termos de negócio mesmo, visão estratégica mesmo, a partir de 2014 quando nós começamos a fazer colabs com mais parcerias e quando refletimos que o Brasil teria um reduscrecimento e um momento institucional e politico que iria prejudicar o nosso maior público consumidor, que é a classe C, D e E, a gente passa a dar outros passos para fortalecer a nossa marcar e a nossa mensagem. Foi então que aconteceu nossa incursão no SPFW e quando começou a pandemia percebemos que o nosso caminho no entretenimento poderia ser potencializado.

Como foi a experiência da Lab no Twitch?

Fióti: Vimos que a plataforma poderia ser uma ferramenta para levar até as pessoas, principalmente para as que estavam em casa naquele momento, entretenimento, conteúdo cultural e referências positivas de negritude. E desse ponto de vista fomos exitosos em entregar um conteúdo com muita qualidade e atingir muita gente. Foi quase um ano de projeto e criou um case de sucesso muito relevante. Infelizmente a Amazon e a Twitch mudaram a forma de se relacionar com o segmento de música no Brasil e quis por fim no projeto. Mas estamos estudando outras formas a dar sequência ao nosso sonho de quem sabe ter uma rádio que toque música negra, pela sua essência qualidade, pelo seu poder transgressor de inclusive dialogar com o pop sem ser apagado pela branquitude.

Quais são os planos pós-pandemia para a Lab?

Emicida: O audiovisual já é uma realidade nos nossos corredores. As experiências que temos. Demoramos para se denominar de fato como uma produtora de audiovisual. Acho que hoje temos a capacidade criativa, organizacional não só de fazer, mas de vender a nossa forma de contar essas histórias. Porque no final do dia indefere muito a plataforma. Temos falados de audiovisual, de games, que também é um universo que temos nos aproximamos algumas vezes. Tudo isso vai fazer parte da nossa realidade de uma forma cada vez mais intensa. E o shows também quando voltarem.

Fióti: Eu vejo com bons olhos essa possibilidade de aquecimento que vai ter o seguimento do entretenimento, sobretudo do entretenimento ao vivo na volta da pandemia. Eu acho que é superpositivo. Só que sem uma boa distribuição de renda, sem as famílias estarem empregadas com trabalhos dignos, com botijão de gás custando quase 120.00 reais, e com a carne em um preço absurdo. Como vamos prover um elemento importante do nosso alimento, que é o alimento cultural? [...] Nosso principal desafio vai ser pensar como fazemos com que nossa arte chegue nas pessoas que estão mais vulneráveis nesse momento, como se fosse o pão mesmo dessas pessoas. De alguma forma uma esperança de fato.

Qual a importância do show do AmarElo ter acontecido no Teatro Municipal?

Emicida: Tem uma parada meio Black Mirror que acontece na vida real sobre isso. Tem um vídeo, que está no documentário, com a gente mais novo vendendo CD no centro e o Teatro Municipal aparece no fundo, nem lembrava ter esse vídeo. Então esse vídeo me deu uma pancada, porque eu me lembro de tudo que aconteceu naquele dia, mas simplesmente não lembrava no Municipal no fundo. Por que eu estou contando essa história? Porque a distância que eu estava geograficamente falando do Teatro Municipal é ínfima, mas a distância da qual estava quando se fala do Municipal em termos de pertencimento é colossal. Mas esse distanciamento não é natural, ele é artificial, é construído. E essa ocupação [ o show] também é artificial, mas com uma intenção completamente diferente da intenção do apagamento e distanciamento, sacou?

Nós não fomos as primeiras pessoas pretas a pisar no palco no Municipal. A Leci Brandão passou por lá com muita grandiosidade nos anos setenta. E existia também a importância de firmar a música rap como um movimento artístico relevante para o que a gente entende como cultura brasileira. De entender que o nosso tempo produz arte relevante. [...] Nós entendemos a importância da música como cultura, e criar um símbolo, mostrar que aquele símbolo é fruto de um movimento, de um movimento que não começou agora, que não começou comigo, e oferecer isso pro Brasil, é a gratidão na prática. [...] O exercício pleno da gratidão é você conseguir fazer uma coisa grandiosa de uma maneira que aglutina as pessoas e fazer com que elas sintam que elas pertencem aquilo, isso que está DNA da Lab de uma maneira muito inseparável. Na verdade, o modo operantes da Laboratório Fantasma é esse. Então a importância de chegar lá em cima mesmo, num lugar importante, num lugar relevante e falar mano a gente que fez isso.

Como AmarElo vai influenciar os seus próximos trabalhos?

Emicida: Eu acho que AmarElo é uma expansão de mentalidade. Fazer música é um trampo de teimoso. Estou tentando abrir um espectro onde as pessoas consigam perceber que eu sou mais liberdade do que limitação. Que a caixinha na qual a música rap é colocada não me serve. Eu já disse e repito hoje com mais convicção, nem sei se daqui a dois, três anos, a música que eu faço vai ser chamada rap. Eu estou construindo a minha música, construindo a música segundo o Emicida. É nisso que estou concentrado. Então para onde a minha música vai agora? Cara, não sei, eu tô estudando um monte de coisa, estou aqui lendo uma pá de bagulho, ouvindo um monte de coisa, conversando, tô vivendo.

Vocês vão estrear uma nova série no GNT. O que podem dividir sobre o "Enigma da energia escura"?

Fióti: Eu estou muito ansioso pela estreia dessa série porque vai ser a nossa segunda grande produção audiovisual. É uma série documental de cinco episódios onde vamos trazer temáticas diferentes sobre a negritude e com olhar diferente porque será contada por uma equipe majoritariamente negra, que sempre foi um sonho nosso.

Confesso que eu não posso dar muitos detalhes, mas o que eu posso dizer é que tem temáticas relacionadas a negritude que nunca foram produzidas ou tiveram a possibilidade de ser colocada dentro de um canal de televisão como vamos colocar. É com intelectualidade negra, com mãos negras produzindo e cuidando dessa história, dessa narrativa de uma forma que isso vai ser muito grandioso.