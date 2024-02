Os planos da BMW para colocar 15 novos carros no Brasil neste ano

O ritmo de vendas e de produção da BMW no Brasil vai muito bem, obrigado. Em 2023 o grupo, que reúne também Mini e Rolls Royce, registrou um crescimento de 11%, superando as expectativas iniciais de 5%. Em entrevista à EXAME Casual, a presidente do grupo no Brasil, Maru Escobedo, diz que o primeiro semestre foi muito ruim para a marca, mas que o segundo semestre foi muito além do esperado.

Segundo ela, uma das grandes surpresas foi a receptividade do consumidor brasileiro não só com os carros que circulam por aqui, mas lançamentos de mais alto luxo, como o i7, lançado em agosto, 100% elétrico e que passa dos R$ 1,2 milhão. "70% dos carros vendidos no Brasil foram feitos na planta de Araquari (em Santa Catarina). O que mostra que a fábrica é estratégica para o mercado local", diz.

Ainda segundo Maru Escobedo, a fábrica brasileira vai continuar com um papel fundamental na estratégia da marca. Caminho oposto de outras montadoras de luxo que optaram por encerrar a produção local nos últimos anos, ou reduzir consideravelmente. Atualmente a planta em Santa Catarina produz 10 mil unidades por ano mas tem capacidade de 30 mil. São montados por aqui alguns modelos de sucesso como o X1, o X3 e o X4.

Para este ano, a meta é crescer 5% e lançar 15 novos modelos, sendo 6 Mini (em 2023 foram dez modelos no total). O Brasil está um pouco atrasado em relação a outros países com os novos carros da marca, e a executiva diz que em 2024 terá um foco de trazer as novas gerações. Todos os carros Mini serão elétricos até 2030.

Os carros que chegam em 2024

O i5 abre o ano de novidades da BMW no Brasil e desembarca em março. É o primeiro carro da Série 5 por aqui e que já chega seguindo a estratégia global de eletrificação. Depois chegará uma versão híbrida. Também devem estar na esteira de novidades o BMW X2 e o BMW iX2. Os novos MINI Cooper elétricos e MINI Countryman elétricos estrearão na América Latina neste ano.

Maru Escobedo explica que há uma meta global de eletrificação dos carros do grupo, mas que no caso do mercado brasileiro ainda há demanda para carros a combustão e híbridos. "Nossa futuro é elétrico, circular e digital. Mas estamos atentos às demandas dos clientes", pondera.

Imposto carros elétricos

Desde o do dia 1º de janeiro de 2024 o governo voltou a cobrar o imposto sobre a importação de veículos elétricos e híbridos. As alíquotas subirão gradativamente até chegar em 35% em julho de 2026. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a medida pretende "ajudar a indústria nacional, desenvolvendo a cadeia produtiva do setor e acelerando a descarbonização (redução de emissões de gás carbônico) da frota brasileira".

Na BMW, a presidente do grupo no Brasil fala que houve reajuste de 2% nos valores dos carros elétricos da marca, valor menor que os 10% de imposto que já está em vigor. "O mais importante é que agora temos uma previsão. Não está nos planos agora, mas não descartamos a produção de veículos elétricos na nossa fábrica aqui. Ela é muito flexível e pode atender a diversas necessidades", diz.