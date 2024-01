Os passaportes mais poderosos de 2024 (o brasileiro está na lista)

Você já imaginou poder viajar a turismo para quase 200 países sem precisar de visto? Essa é a realidade dos portadores dos passaportes mais poderosos do mundo em 2024, segundo o ranking Henley Passport Index. Pela primeira vez, seis países dividem o topo da lista, com acesso a 194 destinos sem restrições para turistas: França, Alemanha, Itália, Japão, Singapura e Espanha.

Em segundo lugar, estão Finlândia, Coreia do Sul e Suécia, com 193 destinos. Em seguida, vêm Áustria, Dinamarca, Irlanda e Holanda, com 192 destinos. O quarto lugar é ocupado por Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Portugal e Reino Unido, com 191 destinos. Esses países são os que oferecem mais liberdade de viagem aos seus cidadãos, graças aos seus acordos diplomáticos e à sua reputação internacional.

O ranking Henley Passport Index é feito há 18 anos e leva em consideração dados Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, sigla em inglês), além de dados do Banco Mundial sobre o PIB. A ferramenta também classifica todos os 199 passaportes do mundo em termos de sua pontuação do Henley Passport Power - um indicador da porcentagem do PIB global que cada passaporte proporciona aos seus portadores sem visto.

Qual a classificação do Brasil?

E o Brasil, como fica nesse ranking? O passaporte brasileiro ocupa o 17º lugar, com acesso a 173 países sem visto. Isso significa que os brasileiros podem visitar quase 80% dos países do mundo sem burocracia.

Mas nem tudo são flores para os viajantes brasileiros. Alguns dos destinos mais desejados pelos turistas ainda exigem visto para os portadores do passaporte verde e amarelo, como Austrália, Canadá e Estados Unidos. No ano passado, em um acordo bilateral, o Japão passou a dispensar a exigência de visto para brasileiros.

Os 20 passaportes mais poderosos do mundo

1- França

1- Alemanha

1- Itália

1- Japão

1- Singapura

1- Espanha

2- Finlândia

2- Coreia do Sul

2- Suécia

3- Áustria

3- Dinamarca

3- Irlanda

3- Holanda

4- Bélgica

4- Luxemburgo

4- Noruega

4- Portugal

4- Reino Unido

5- Grécia

5- Malta

5- Suíça

6- Austrália

6- República Tcheca

6- Nova Zelândia

6- Polônia

7- Canadá

7- Hungria

7- Estados Unidos

8- Estônia

8- Lutuânia

9- Letônia

9- Eslováquia

9- Eslovênia

10- Islândia

11- Emirados Árabes Unidos

12- Chipre

12- Liechtenstein

12- Malásia

13- Bulgária

13- Croácia

13- Romênia

14- Mônaco

15- Chile

16- Argentina

17- Brasil (173 países)

18- San Marino

19- Andorra

19- Hong Kong

20- Brunei

Os 5 passaportes menos poderosos do mundo

100- Iêmen

101- Paquistão

102- Iraque

103- Síria

104- Afeganistão

Leia também: