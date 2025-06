Os 6 melhores vinhos brasileiros que brilharam em concurso internacional na Espanha

Quando se fala de vinhos, o Brasil tem se destacado cada vez mais no cenário internacional. A edição 2025 do Zarcillo International Wine Awards, realizada entre os dias 27 e 29 de maio em Ávila, na Espanha, foi uma prova disso. Seis rótulos brasileiros conquistaram medalhas de Ouro e Prata, reafirmando a crescente qualidade dos vinhos nacionais e seu reconhecimento fora do país. O evento reuniu 1.306 amostras de 10 países, avaliadas por um júri internacional composto por 80 degustadores de 21 nacionalidades.

Michel Zignani, vice-presidente e enólogo da Associação Brasileira de Enologia (ABE), destaca a importância do concurso pela imparcialidade do julgamento, além de perceber uma tendência nos vinhos espanhóis (também observada em outros países), que valorizam a fruta e elaboram rótulos mais frescos e agradáveis. "Foi interessante ver a presença crescente dos vinhos brancos, especialmente os mais jovens, com padrão internacional", afirma.

Entre as vinícolas brasileiras que brilharam na edição 2025 do Zarcillo International Wine Awards estão a Cooperativa Vinícola Garibaldi e a Vitivinícola Jolimont.

Cinco rótulos receberam a medalha de Ouro: Garibaldi Espumante Moscatel, Garibaldi Espumante Viognier, Jolimont Chardonnay Reserva 2023, Jolimont Chardonnay Querências do Sul 2022 e Jolimont Tannat Reserva 2022. Além disso, a Cooperativa Vinícola Aurora conquistou a Medalha de Prata com o Aurora Varietal Malvasia Aromática 2024.

O Zarcillo International Wine Awards

O Zarcillo International Wine Awards foi criado em 1991 pela Junta de Castilla y León, na Espanha, com o objetivo de promover a qualidade dos vinhos. Originalmente voltado apenas para vinhos espanhóis, o concurso expandiu sua abrangência para participantes internacionais em 1999, o que solidificou sua reputação global.

O nome "Zarcillo" é inspirado na viticultura, referindo-se à "gavinha", a parte da videira responsável por seu crescimento. Desde então, o evento tem se consolidado como uma das maiores e mais prestigiadas competições da indústria vinícola.

Os melhores vinhos brasileiros

Medalha de Ouro

Garibaldi Espumante Moscatel – Cooperativa Vinícola Garibaldi

Garibaldi Espumante Viognier – Cooperativa Vinícola Garibaldi

Jolimont Chardonnay Reserva 2023 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Chardonnay Querências do Sul 2022 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Tannat Reserva 2022 – Vitivinícola Jolimont

Medalha de Prata

Aurora Varietal Malvasia Aromática 2024 – Cooperativa Vinícola Aurora