Os melhores restaurantes do Brasil nos últimos 5 anos, segundo a Casual EXAME

Escama (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (29º lugar) e 2023 (28º lugar)

Acima de tudo, um restaurante de produto. Atual e sem frescura. Cozinha de frutos do mar leve e com os melhores ingredientes que emergem dos nossos mares e brotam dos nossos cultivares.

R. Visc. de Carandaí, 5 - Jardim Botânico, Rio de Janeiro

Evvai (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (6º lugar), 2023 (16º lugar), 2024 (8º lugar), 2025 (7º lugar) e 2026 (3º lugar)

Casal premiado: Luiz Filipe Souza e Bianca Mirabili, responsáveis pelos pratos e sobremesas (Tadeu Brunelli/Divulgação)

O ano de 2026 será sempre lembrado por Luiz Filipe Souza e sua equipe. Ao lado do Tuju, a casa conquistou as cobiçadas três estrelas Michelin. A nova estrela chegou coincidindo com a apresentação do menu Oriundi OR 2026.1. Desde a inauguração, há uma década, a casa apresenta o conceito Oriundi, que toma como ponto de partida a imigração italiana no Brasil. No menu de quatro momentos (R$ 1.650), Despertar, Exploração, Profundidade e Epílogo, os 15 pratos são construídos a partir de estruturas clássicas da cozinha italiana e ingredientes brasileiros. Um exemplo é o rigatoni de pupunha com açaí e amêndoas, em que o palmito assume o papel da massa, enquanto o fruto aparece em sua forma não adocicada. As etapas doces, criadas por Bianca Mirabili, ganham reinterpretações de sobremesas brasileiras, como o clássico papaia com cassis, servido com texturas e temperatura distintas da sobremesa original.

Rua Joaquim Antunes, 108, Pinheiros, São Paulo. Reservas: (11) 3062-1160 ou pelo site evvai.meitre.com. Jantar de terça a sábado, das 19h às 23h. Almoço aos sábados, das 12h às 15h.

Fame Osteria / Fame (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (19º lugar), 2023 (12º lugar), 2024 (9º lugar), 2025 (10º lugar) e 2026 (53º lugar)

O chef romano Marco Renzetti oferece exclusivamente menu degustação de nove tempos, em um diminuto salão que acomoda até 16 pessoas por noite. Em uma cozinha aberta, conectada a um balcão, partem pratos que mudam frequentemente, conforme a disponibilidade dos ingredientes. Erika Renzetti, sommelière à frente da casa, dá o tom da hospitalidade, discreta e atenciosa, e propõe harmonizações. Para garantir a fluidez do serviço, todos os clientes começam a ser servidos simultaneamente, portanto é recomendado evitar atrasos. Por mais um ano, o restaurante foi classificado com uma estrela Michelin no guia de 2026.

Serviço: Rua Oscar Freire, 216. De quarta-feira a sábado, das 20h às 00h.

Fasano (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (19º lugar), 2023 (28º lugar), 2024 (37º lugar), 2025 (47º lugar) e 2026 (55º lugar)

Fasano: camarões na brasa de carvão, azeite e limão sicialiano, salsa e abóbora grelhada com alecrim (Bruno Geraldi/Divulgação)

A grife, que no percurso tornou-se conhecida por seus hotéis, começou como restaurante, quando o patriarca Vittorio Fasano imigrou da Itália para São Paulo e abriu seu primeiro estabelecimento na cidade, em 1902, batizado de Brasserie Paulista. O restaurante, como o conhecemos hoje, dentro do primeiro hotel do grupo, foi inaugurado em 2003. O ambiente é sóbrio e imponente, devido ao pé-direito altíssimo, e tem decoração charmosa, principalmente no lobby. O menu do chef-executivo Luca Gozzani traz pratos da culinária italiana executados com primor, de massas a carnes e peixes. A ampla carta de vinhos está sob a tutela do reconhecido sommelier Manoel Beato. A hospitalidade segue a linha do grupo: impecável. No segundo andar há uma sala privada, com uma mesa longa, que pode ser reservada.

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88, Jardim Paulista, São Paulo. Telefone: (11) 3896-4000. Segunda a quarta, das 19h à 00h. Quinta a sábado, das 19h à 01h. Domingo, das 12h às 17h.

Feér (Curitiba, PR)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (84º lugar) e 2025 (83º lugar)

Sob o comando do chef Lênin Palhano, o restaurante apresenta um cardápio inspirado na culinária italiana com toques de brasilidade. A carta de vinhos selecionados e os drinques autorais complementam a experiência, explorando texturas, sabores e técnicas que unem tradição e criatividade.

O Feér agora oferece um novo menu, com destaque para as massas frescas, 100% produzidas na casa, e as Pizzetas de longa fermentação, assadas em forno de lastro. Entre as novidades, o Bucatini com Frutos do Mar traz a textura única da massa combinada a um molho de tomate e bisque encorpado, enriquecido com camarões, lula e mexilhão. Outra opção é o Espaguete com Creme de Ovas, que harmoniza o velouté de peixe defumado com um tartar de atum fresco.

Serviço: Avenida Manoel Ribas, 540, Mercês, Curitiba Terça a quinta, 12h às 15h e 19h às 23h; sexta e sábado, 12h às 16h e 19h às 23h; Domingo, 12h às 16h.

Florestal (Belo Horizonte, MG)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (54º lugar), 2024 (37º lugar) e 2026 (77º lugar)

Florestal: casa encerrou as operações em 21 de junho de 2026 (Divulgação/Divulgação)

No ranking de 2026, a chef Bruna Martins figura duas vezes — a primeira delas com o seu Birosca S2, na posição 36. Nascida em Belo Horizonte, Bruna cresceu em uma família de libaneses e italianos, herança que despertou sua relação com a cozinha. O último menu, batizado de Planta Carnívora, privilegiou o encontro entre o universo vegetal e o sabor do braseiro. A casa encerrou as operações em 21 de junho.

Serviço: Avenida Assis Chateaubriand, 176 – Floresta.

Fujii (Curitiba, PR)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (84º lugar) e 2026 (62º lugar)

Fujii: abertura à noite apenas uma vez por mês, ampliando o acesso do público à sua cozinha (Divulgação/Divulgação)

Inaugurado em 2003 no Mercado Municipal de Curitiba, consolidou-se como o destino de comida japonesa tradicional na cidade, além de ser muito frequentado por cozinheiros locais. Sob comando do chef Vinícius Fujii desde 2011, a casa mantém proposta centrada em ingredientes de alta qualidade e execução autêntica, oferecendo uma experiência fiel às técnicas japonesas. Receitas como o tirashii, que traz pescados, frutos do mar e ovas, tudo do mais fresco no dia, fazem sucesso. Há também oferta de pratos quentes, como os lámens e o katsusando. Mais recentemente, passou a abrir à noite apenas uma vez por mês, ampliando o acesso do público à sua cozinha.

Serviço: Avenida 7 de Setembro, 1865 - loja 194. Terça a domingo, das 11h30 às 16h00; segunda quinta-feira do mês, das 19h00 às 23h00.

Gajos D’Ouro (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar) e 2023 (83º lugar)

Restaurante que conta com bar completo e serve pratos portugueses, como bacalhau assado e arroz de pato.

R. Aníbal de Mendonça, 31 - Ipanema, Rio de Janeiro

Gata Gorda (Belo Horizonte, MG)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2025 (58º lugar)

O Gata Gorda, restaurante da chef Bruna Martins, une Brasil e Espanha para criar uma bodega descontraída, vibrante e cheia de personalidade. Com ambientes coloridos, azulejos pintados à mão e uma mascote que aparece em todos os cantos — uma gata hedonista, taça em punho — o lugar destaca comidas para compartilhar.

No menu aparece o brioche com atum fresco, kewpie, ovo de codorna confit e ikura – fusão delicada entre Espanha e Japão – e o inusitado “Pato Donut’s”, um croquete carnudo de pato com maionese de páprica e casquinha de laranja cristalizada. O bar segue a mesma linha criativa, apostando em drinques com jerez e ingredientes como pimentões, gorgonzola e até gaspacho.

Rua Levindo Lopes, 96, Savassi, Belo Horizonte. Terça a quinta das 12h às 16h e 18h a 0h, sexta e sábado das 12h a 0h e domingo das 12h às 17h.

Gero (São Paulo e Rio de Janeiro)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2025 (59º lugar)

Com 30 anos de atividade, o projeto arquitetônico do Gero foi desenvolvido pelo mexicano Aurelio Martinez Flores e permanece no mesmo endereço até hoje. O restaurante conta com uma cozinha consistente e público constante. No menu, é possível encontrar grandes clássicos da culinária italiana, sem muitas adaptações para o paladar do brasileiro.

Entre as opções de destaque, o Carpaccio de Abobrinha, com alcaparras, parmesão e amêndoas, é uma entrada leve e delicada. Já entre os principais, a Costeleta de vitela à milanesa oferece aos clientes crocância e sabor.

Rua Haddock Lobo, 1.629, Jardins. Tel: (11) 3064-6317. Segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Sexta e Sábado, das 12h à 1h. Domingo, das 12h à 0h.

Av. Vieira Souto, 80 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22420-000

Gingado (Fortaleza, CE)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (98º lugar)

Gingado: criações da chef Lorena Machado (Divulgação/Divulgação)

Inspirado na bistronomia francesa, conceito que funde técnicas clássicas em ambientes mais casuais, criado nos anos 1990 em Paris, o Gingado propõe aos comensais pratos vistosos, que podem ser pareados com coquetéis ou vinhos, com um serviço descomplicado. Pelas mãos e mentes da chef Lorena Machado, partem da cozinha pratos como o principal camarões, mil-folhas e bisque; e a sobremesa rabanada, chocolate e laranja, ambos do menu fixo; ou especiais da semana.

Serviço: Rua Eduardo Garcia, 201. De terça a quinta, das 18h às 23h. De sexta e sábado, das 12h às 23h. De domingo, das 12h às 16h.

Glouton (Belo Horizonte, MG)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (11º lugar), 2023 (10º lugar), 2024 (16º lugar), 2025 (18º lugar) e 2026 (24º lugar)

Após deixar a carreira na medicina, o chef mineiro Leonardo Paixão passou pela França, onde trabalhou com nomes como Joël Robuchon, Pierre Gagnaire e Nicolas Magie. Em Belo Horizonte, fundou o Glouton, restaurante que combina técnicas da cozinha francesa a ingredientes brasileiros. Entre os novos pratos estão polvo grelhado com okonomiyaki de couve-flor (R$ 125), camarão com nhoque de moranga (R$ 129) e vaca atolada com costela semi defumada (R$ 135). Clássicos da casa incluem arroz de galinha com quiabo (R$ 125) e papada de porco com mil-folhas de mandioca (R$ 145).

Serviço: Rua Bárbara Heliodora, 59, Lourdes, Belo Horizonte. Telefone: (31) 3292-4237. De segunda a sábado, das 19h às 23h.

Goya Zushi (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (26º lugar) e 2026 (63º lugar)Goya: casa comandada por Uilian Goya

Sentar-se no balcão do restaurante é ter uma experiência intimista, com poucas pessoas, em que se pode observar os preparos meticulosos e silenciosos bem à sua frente, sob o comando de Uilian Goya. O omakase percorre sequências de sashimis, niguiris, pratos quentes e criações autorais. O arroz é tratado com extremo zelo e servido na temperatura correta, como é esperado, e se tornou uma das assinaturas da casa. O balcão acomoda até 12 pessoas e o serviço acontece somente mediante reservas, apenas no jantar, em dois horários fixos.

Serviço: Rua Artur Frazão, 37 - Jardim Paulista, São Paulo. Terça a sábado, às 19h e às 21h15.

Grado (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (35º lugar) e 2023 (52º lugar)

Pratos clássicos da culinária italiana, mais vinhos, em casinha aconchegante com arte e atmosfera sossegada.

R. Visc. de Carandaí, 31 - Jardim Botânico, Rio de Janeiro

Guri (Bento Gonçalves, RS)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (72º lugar)

Diversas carnes e acompanhamentos regionais com toque gourmet, destaque ao menu degustação e espaço elegante.

Estr. Linha 15 da Graciema, 676 - Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves - RS

Hai Yo (Curitiba, PR)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (50º lugar)

O restaurante fica dentro do hotel Grand Mercure Curitiba Rayon e funciona também para quem não é hóspede. Com gastronomia asiática, a casa convida a um passeio por meio de um menu degustação que pode ser de sete a até 15 tempos, tudo conduzido pelas mãos do chef Lucas Coelho. O foco do trabalho do chef são em sabores do extremo oriente e do sudeste asiático.

Serviço: Rua Visconde de Nácar, 1424, Centro, Curitiba. Abre de segunda a sábado no jantar.

Haru (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (87º lugar) e 2024 (40º lugar)

Robalos, olhetes e sororocas são as estrelas do combinado omakase hitori (125 reais). O menu omakase propriamente dito, servido na sala reservada, custa 286 reais. Vale a pena harmonizá-lo, aliás, com a ótima carta de saquês da casa – Menandro Rodrigues, o restaurateur responsável, obteve certificações internacionais relacionadas à bebida e aos sushis. Com carne de porco salteada com hortaliças fermentadas sobre o arroz, o buta kimchi domburi (48 reais) é um dos destaques da ala quente do cardápio.

Serviço: Rua Raimundo Correia, 10, Copacabana, Rio de Janeiro. De terça-feira a domingo das 11h30 às 16h e das 18h às 23h59. Fecha todo primeiro domingo do mês.

Hashi (Porto Alegre, RS)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (88º lugar)

A Casa Hashi nasceu da vontade de transformar a cozinha em encontro, de servir sabor com alma e de manter viva a tradição que sempre nos guiou. Entre viagens, aprendizados e muitos caminhos percorridos, a essência continua a mesma: uma cozinha que abraça, que aquece, que acolhe. Da infância do chef Carlos Kristensen às mesas que montamos hoje, tudo é continuidade, tudo é história.

Av. Mariland, 1388 - 2º andar - Mont'Serrat, Porto Alegre

Ichigo Ichie (Curitiba, PR)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2025 (18º lugar) e 2026 (49º lugar)

Ichigo Ichie: menu omakase e também pratos à la carte, com ingredientes de alta qualidade (Divulgação/Divulgação)

O restaurante traz, em seu nome, a filosofia que propõe que cada encontro é único e irrepetível. Desde o último ano, está sob o comando do chef Ronaldo Fogaça. O Ichigo Ichie possui omakase e também pratos à la carte, com ingredientes de alta qualidade, como o atum bluefin (espanhol), hamachi japonês, vieiras canadenses e wagyu, além de peixes do litoral brasileiro. Distribuído em três pavimentos, o projeto assinado por Karolinna Venturi traz balcão de sushi para oito lugares, um bar de coquetelaria no segundo andar, com carta de drinks de Ariel Todeschini, e uma sala privativa para experiências.

Serviço: Avenida Sete de Setembro, 5970, Seminário, Curitiba. Abre de segunda a sábado, das 19h às 23h30; sábados, das 12h às 16h.

Igor (Curitiba, PR)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (39º lugar), 2024 (28º lugar), 2025 (28º lugar) e 2026 (28º lugar)

Em Curitiba, o restaurante Igor traduz a trajetória do chef Igor Marquesini, que passou por casas como Piccolo Lago, Annisa e Manu antes de abrir o próprio negócio. A casa oferece três opções de menus degustação: o Menu Longo (R$ 440), com snacks, pães, principais, sobremesas e bombons, e o Menu Clássicos (R$ 230), servido de terça a quinta, com pratos que marcaram a história do restaurante. No principal, o cliente pode escolher entre peixe com abóbora e goiaba (+R$ 30) ou porco com batata-doce e beterraba.

Serviço: Rua Gutemberg, 151, Batel, Curitiba. De terça a sábado, no jantar, com reservas das 19h30 às 21h30

Imakay (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (50º lugar)

Mar e chamas, entre hashis e talheres, o Imakay São Paulo busca introduzir uma abordagem nova à culinária japonesa na capital paulista. A dica é experimentar o menu enquanto se observa o chef em ação no balcão. Os elementos distintivos do Imakay incluem o fogo alto da parrilla, os frutos do mar frescos e a autenticidade tanto na cozinha quanto nos coquetéis. Tem cardápio à la carte e almoço executivo.

Serviço: Rua Urussuí, 330, Itaim Bibi, São Paulo. Abre de segunda a sábado no almoço e no jantar.

Imma (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (97º lugar)

Restaurante de culinária com inspiração ibérica por @chefmarcelogiachini, situado na Rua Emanuel Kant, 58. Jd Europa.

Rua Emanuel Kant 58 Jardim Europa, São Paulo

Íz (Goiânia, GO)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (38º lugar), 2025 (30º lugar) e 2026 (12º lugar)

Íz Hotel Conceito: o primeiro restaurant with rooms do Brasil (Declieux Crispim/Divulgação)

Em 2015, Ian Baiocchi inaugurava o Íz, em Goiânia, que, 10 anos mais tarde, ganhou uma nova proposta, com menu degustação para 46 comensais, com uma cozinha mais inventiva e com elementos brasileiros. São três opções de menus, com três tempos (R$ 245), servidos apenas no almoço, além de cinco (R$ 465) e oito (R$ 635) tempos no jantar. Em todos, há três passos extras com amuse-bouche, serviço de pães e petit four. As criações percorrem raízes, frutos, queijos, peixes e carnes tratados a partir de técnicas que Baiocchi dominou dentro e fora do país, traduzindo sua maturidade em pratos que nascem do Cerrado, mas olham para o mundo. O novo formato da casa se integra também ao Íz Hotel Conceito, o primeiro restaurant with rooms do Brasil, uma hospedagem boutique com três suítes diferentes entre si, serviço de pensão completa, spa, academia, adega e toda a estrutura de hospitalidade do grupo.

Serviço: Rua 1130, nº 125 – Setor Marista, Goiânia (GO). De quarta e quinta-feira das 11h30 às 15h, e das 19h30 às 23h30. Sexta-feira das 11h30 às 15h30 e das 19h30 às 00h30, sábado das 12h às 16h e às 00h e das 19h30 às 00h30. Domingo das 12h às 16h

Jacó (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (75º lugar)

Jacó: chef Iago Jacomussi, eleito “Jovem Chef de 2025” pelo Guia Michelin (Javier Augustin Rojas/Divulgação)

O Jacó reforça sua proposta de bistronomia ao combinar ingredientes brasileiros com referências internacionais em criações autorais do chef Iago Jacomussi, eleito “Jovem Chef de 2025” pelo Guia Michelin. Inspirado por uma recente viagem à Tailândia, o chef ampliou o diálogo entre sabores asiáticos e nacionais em pratos como lagostim com molho de moqueca thai e vieiras com aguachile de melão. Em clima descontraído e de compartilhamento, o restaurante da Vila Madalena aposta em combinações inusitadas, ingredientes de pequenos produtores e técnicas para oferecer uma experiência de fine dining acessível, marcada por criatividade, frescor e forte identidade autoral.

Serviço: Rua Fidalga, 357, Vila Madalena. Quarta a sábado, das 19h às 23h (bar até 1h). Almoço sábado, das 12h às 15h e domingo, das 12h às 16h.

Jiquitaia (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (17º lugar), 2023 (35º lugar) e 2026 (78º lugar)

Jiquitaia: chef Marcelo Correa Bastos — que é sócio de sua irmã, Nina Bastos (Divulgação/Divulgação)

O chef Marcelo Correa Bastos — que é sócio de sua irmã, Nina Bastos — serve o que brasileiros e estrangeiros gostam de comer: comida brasileira e reconfortante. Um bom começo são os famosos torresmos de barriga de porco, ideais com uma caipirinha ou até mesmo uma cachaça — a carta da casa é extensa. O menu segue com pratos como moqueca de peixe com camarão, entre outros.

Serviço: Rua Cel. Oscar Porto, 808 – Paraíso. Terça a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 22h30; sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h às 22h30; domingo, das 12h às 16h.

Jun Sakamoto (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (29º lugar) e 2023 (61º lugar)

O renomado chef Jun cria pratos elaborados usando ingredientes únicos em um restaurante japonês bem elegante.

R. Lisboa, 55 - Pinheiros, São Paulo - SP

K.sa (Curitiba, PR)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (63º lugar), 2024 (57º lugar), 2025 (24º lugar) e 2026 (19º lugar)

K.sa: restaurante reconhecido por sua cozinha contemporânea leve, com o reconhecimento das ostras como o carro-chefe da casa (Guto Souza/Divulgação)

Comandado pela chef e proprietária, Claudia Krauspenhar, o K.Sa é reconhecido por sua cozinha contemporânea leve, com o reconhecimento das ostras como o carro-chefe da casa. O fruto do mar é servido fresco (R$ 79, 6 unidades); ou gratinado (R$ 89, 6 unidades), ao creme de raiz forte ou manteiga de ervas. As criações da chef Claudia procuram sempre ressaltar os produtos e os produtores locais, integrando-os às suas releituras da cozinha clássica.

Serviço: Rua Fernando Simas, 260, Curitiba. De terça-feira a sábado, das 19h às 23h.

Kan Suke (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (53º lugar) e 2024 (54º lugar)

Laureado com uma estrela Michelin, foi apresentado pela publicação da seguinte maneira: "este minúsculo japonês demonstra a razão pela qual, muitas vezes... os melhores perfumes estão nos menores frascos". Isso porque o acanhado Kan Suke fica escondido em uma galeria comercial e pode passar despercebido para muita gente. Quem comanda a cozinha é o proprietário, o japonês Keisuke Egashira. Ele serve dois tipos de menu degustação, um só com pratos frios e o outro com direito, também, a pedidas quentes.

R. Manuel da Nóbrega, 76 - Paraíso, São Paulo - SP. De segunda a sábado das 11h30 às 14h e das 18h às 22h.

Kanoe (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (50º lugar) e 2026 (80º lugar)

Kanoe: comandado pelo chef Tadashi Shiraishi e por sua sócia Patrícia Bianco

Inaugurada em 2022 nos Jardins, a casa minimalista comandada pelo chef Tadashi Shiraishi e por sua sócia Patrícia Bianco tem apenas oito lugares e um único serviço por noite, exclusivamente no formato omakase. A sequência de cerca de 17 tempos (R$ 1.400) explora a máxima expressão de ingredientes sazonais e técnicas tradicionais, com ampla gama de peixes frescos como pargo, olho-de-boi e atum bluefin, além de ouriço, ovas, algas e tubérculos. A jornada sensorial tem início com o shari recém-temperado, servido de forma ritualística para orientar o paladar ao longo da noite. Nos últimos tempos, o chef preferiu retornar ao minimalismo e resgatar preparações clássicas da culinária japonesa, como ozoni (sopa de Ano-Novo), tamago (bolo de ovo e peixe) e o maguro no chiai (músculo sanguíneo do atum).

Serviço: Alameda Itu, 1578 – Jardins. De terça a sábado, pontualmente às 19h. Aos sábados, almoço às 12h.

Kazuo (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar), 2024 (55º lugar) e 2025 (32º lugar)

O Kazuo é uma verdadeira viagem gastronômica pela Ásia, comandada pelo chef Kazuo Harada. Cada prato é uma imersão nos sabores de países como Japão, China, Tailândia, Coréia, Malásia e Índia, conduzindo o comensal por uma jornada sensorial. O menu, que vai de sushi e sashimi a pratos como Peking Duck e Wagyu Ribs, é preparado com ingredientes frescos e responsáveis, incluindo legumes orgânicos e pescados de fontes locais. Em um ambiente sofisticado, Kazuo oferece uma experiência única, com opções como o Omakase, servida diretamente no sushi bar.

Serviço: Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Paulistano - São Paulo. Segunda-feira a quinta-feira das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sexta-Feira das 12h às 15h e das 19h à meia-noite. Sábado das 12h às 16h e das 19h à meia-noite. Domingo fechado.

Kinoshita (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (92º lugar)

Restaurante japonês que segue a técnica kappo, com cardápio variado em um ambiente moderno e elegante.

R. Jacques Félix, 405 - Vila Nova Conceição, São Paulo

Komah (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (12º lugar), 2023 (51º lugar), 2024 (55º lugar) e 2025 (70º lugar)

Por meio de criações que mesclam ingredientes e preparos tradicionais coreanos a técnicas e influências de todo o mundo, São Paulo passou a conhecer um pouco mais dessa cultura alimentar tão rica com o auxílio do Komah. De lá para cá, a casa ampliou o salão para atender a clientela que fazia filas na porta, bem como ganhou um bar de onde saem drinques autorais que também exaltam a tradição coreana. Hoje, a cozinha do lugar conta com o olhar atento do chef Daniel Park – que recebeu o bastão das mãos do fundador, Paulo Shin.

No cardápio, evidenciam-se o steak tartare coreano preparado com miolo de alcatra semicongelada, gema curada e pêra asiática, o Kimchi Bokumbap, arroz salteado com kimchi (acelga fermentada e apimentada), servido sob omelete cremoso, e o Samgiopsal, pancetta assada e glaceada com molho gochujang.

Serviço: Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 378, Barra Funda. Telefone: (11) 3392-7072. Segunda a sexta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h; sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h.

Koral (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (87º lugar) e 2025 (74º lugar)

O restaurante, comandado pelo chef Pedro Coronha, combina técnica e criatividade em uma cozinha cosmopolita leve e moderna. Localizado em um charmoso casarão, o espaço oferece pratos que reinterpretam receitas tradicionais com influências da culinária asiática, europeia e das Américas. As opções vão da terra ao mar, com ênfase para ingredientes frescos e preparações na brasa, cruas ou refrescantes.

O bar segue o mesmo conceito, com coquetéis autorais e clássicos preparados em um espaço aberto, além de uma carta de vinhos cuidadosamente escolhida pelo chef. A união entre sabores e culturas – especialmente as influências sul-americanas, nórdicas e asiáticas – está presente em muitos detalhes.

Serviço: Rua Barão da Torre, 446, Ipanema, Rio de Janeiro. Tel (21) 99513-6437. Terça, quarta e quinta: 12h às 16h. Terças e quartas das 19h às 23h. Quintas das 19h à 00h. Sextas e sábados: de 12h à meia-noite. Domingos: 12h às 19h.

Kotori (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2025 (16º lugar) e 2026 (81º lugar)

Kotori: casa comandada por Thiago Bañares (Divulgação/Divulgação)

O restaurante consolidou sua identidade ao aprofundar a cozinha yōshoku, vertente da gastronomia japonesa surgida a partir da adaptação de influências ocidentais ao paladar e às técnicas do Japão. Com selo Bib Gourmand do Guia Michelin e presença na lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 (50º), a casa comandada por Thiago Bañares evoluiu de um perfil inspirado nos izakayas modernos para uma proposta fine casual, com pratos que apresentam técnicas sofisticadas, mas foram feitos para o compartilhamento no centro da mesa. Reforçando sua vocação para negócios com ótima coquetelaria — Bañares também é sócio do premiado Tan Tan —, do bar do Kotori partem coquetéis clássicos, mas também highballs, que são drinques carbonatados e com menor teor alcoólico.

Serviço: Rua Cônego Eugênio Leite, 639 - Pinheiros. De terça a sexta, das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h.

Kuro (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (61º lugar), 2024 (57º lugar) e 2025 (32º lugar)

Com um menu degustação definido pelo que há de mais fresco no dia, o Kuro conta com balcão de 10 lugares onde os clientes acompanham a produção do itamae (chef especializado em sushi, em japonês) Henry Miyano e de seu assistente bem de perto. O shari (arroz temperado) é feito no início de cada horário de serviço (19h e 21h), para garantir o máximo de frescor, textura e consistência, além de explicitar toda a experiência e qualidade técnica do chef. Com 16 etapas, em média, o omakase (R$ 460 + R$ 390 harmonização) começa com fatias de sashimi de atum servidas com três temperos diferentes: wasabi fresco vindo da província de Nagano (Japão), ralado na hora, nori tsukudani e ume shiso, para que se possa entender os diferentes sabores. Na sequência são apresentadas as criações autorais, que mudam a cada noite. Entre elas estão o ⁠shabu shabu de wagyu, o ⁠peixe no vapor com caldo dashi e o furofuki daikon no zuwaigani ankake (nabo cozido no caldo espesso de caranguejo-de-neve). Na etapa de sushi, os peixes frescos e maturados são apresentados na netabako, caixa de madeira japonesa. São valorizados os peixes nativos da costa brasileira como os azuis olhete, carapau, lírio e serra. Além do atum nacional que abre a sequência. Ainda há a possibilidade de acrescentar três peças de bluefin por um adicional de R$ 150. Para adoçar, nada de sobremesas convencionais: um quarteto de mignardises que incluem bombom de chocolate branco com sake e ume, choux cream de matchá, macaron de framboesa e jelly de melão.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 712, Cerqueira César - São Paulo (SP). Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado às 19h e às 21h15. Reservas: por mensagem do whatsapp (11) 91255-0906, com pagamento antecipado de R$ 300 por pessoa para confirmação.

La Cozinha — Barra Grande (Cajueiro da Praia, PI)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2025 (91º lugar)

Localizado no charmoso Beco da Moringa, em Barra Grande, no Piauí, o La Cozinha combina uma experiência gastronômica única, com a tranquilidade de uma pousada familiar. Com apenas sete confortáveis bangalôs cercados pela natureza, o espaço prioriza qualidade e atenção aos detalhes. O restaurante reflete a filosofia “da semente ao prato”, utilizando ingredientes cultivados na pequena horta próxima à cozinha ou na fazenda orgânica La Reserva.

O café da manhã inclui ovos caipiras frescos do próprio galinheiro, e o bar da piscina oferece drinques feitos com frutas do quintal. A apenas 100 metros da praia e próximo a lojas e restaurantes locais, o La Cozinha convida a desfrutar da culinária local em um ambiente acolhedor e familiar.

Serviço: Rua Pedro Castro de Medeiros, 548, Povoado de Barra Grande, Cajueiro da Praia. Tel (86) 99825-7618. Segunda a sábado, almoço e jantar. Domingo apenas almoço.

La France (Fortaleza, CE)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (97º lugar)

A chef Zinda Carvalho inaugurou o seu restaurante nos anos 2000, após muitos anos vividos na França, período em que trabalhou em cozinhas francesas. Desde então, conquistou destaque na cena da cidade e entre os clientes, muitos deles, habitués. Como o nome já indica, a culinária proposta é majoritariamente do país em que viveu, com pratos como salada niçoise, filé au poivre vert e tarte tatin, além de algumas poucas licenças para pratos brasileiros e até mesmo portugueses.

Serviço: Rua Silva Jatahy, 982, Meireles. De segunda a sábado, das 11h30 às 15h30 e 18h30 às 22h30. Domingo, das 11h30 às 15h30.

La Villa Trattoria (Tiradentes, MG)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (88º lugar)

A cidade de Tiradentes sempre traz agradáveis surpresas. Além dos pontos turísticos, a boa gastronomia é presente. Após 20 anos morando na Itália, no ano passado o chef Matheus Paratella voltou para Minas Gerais e inaugurou a tratoria La Villa, com referências italianas e mineiras. Dentre os pratos, o La Mia Carbonara, feito com massa artesanal salteada com pancetta finalizada com creme fresco, gema caipira, parmesão da Mantiqueira e pimenta do reino e o Mantiqueira de Minas, truta da serra da Mantiqueira, flambada com cachaça artesanal da fazenda Cambota - Brás Pires (MG), finalizada com pancetta, legumes regionais e vinagrete de ameixa roxa. Servida com cuscuz de castanhas.

Serviço: Rua Francisco Cândido Barbosa, 31A, Centro – Tiradentes. De quarta a sexta-feira das 19h às 22h30. Sábado das 12h30 às 15h e das 19h às 23h. Domingo das 12h30 às 15h.

Lasai (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (8º lugar), 2023 (2º lugar), 2024 (1º lugar), 2025 (2º lugar) e 2026 (5º lugar)

Dois conceitos orientam a cozinha do chef Rafa Costa e Silva. O primeiro é a criatividade na elaboração de menus diários, guiados pelo frescor e pela sazonalidade dos ingredientes. Por trás do balcão para 10 comensais está uma horta de mais de 11 mil metros quadrados, no Vale das Videiras, na região serrana do Rio de Janeiro. É dali que vêm parte dos insumos e das ideias que inspiram o chef e sua equipe na criação do menu (R$ 1.380) com nove aperitivos, três pratos e duas sobremesas. O serviço de vinhos (R$ 638), assinado pela sommelière Maíra Freire, prioriza os rótulos orgânicos e biodinâmicos e completa a experiência. Alinhado ao lado criativo, é necessário manter a tranquilidade de que, no fim do dia, tudo deu certo e valeu a pena. Lasai significa “tranquilo” em euskera, idioma do País Basco. No segundo semestre deste ano, a casa mudará de endereço para Ipanema, dentro do novo hotel Sofitel, na Avenida Vieira Souto.

Serviço: Largo dos Leões, 35, Humaitá, Rio de Janeiro. De terça a sexta, às 20h; sábado, das 19h às 22h30. Apenas com reserva: lasai@lasai.com.br e (21) 3449-1834

Lavva (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (86º lugar)

Lavva: restaurante marca o retorno do chef Paulo Shin à cena paulistana (Kato/Divulgação)

A casa, dentro do Mata Città, marca o retorno do chef Paulo Shin à cena paulistana. Com grelhas instaladas no centro das mesas, o restaurante propõe uma vivência interativa em torno de cortes premium, preparados coreanos e serviço compartilhado. O comensal pode optar pelo menu aberto ou por três vertentes do Ritual do Fogo: Iniciação (R$ 340), que oferece cortes de Denver Steak, Ancho de Angus, Flat Iron e Galbi marinado. Já o Elevação (R$ 490) reúne uma seleção mais sofisticada, com peças como Flat Iron Wagyu, Chorizo Wagyu, entre outras. Ambos são acompanhados por doze preparações tradicionais do ritual coreano. O mais especial, Imersão (R$ 980), começa com entradas cruas, saladas e, depois, surpreende com cortes especiais de carne no fogo, que acompanham preparos coreanos e batatas fritas com caviar. A experiência termina com uma sobremesa.

Serviço: Rua Itapeva, 569 — Cidade Matarazzo. Bela Vista. De segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 22h. Domingo: das 12h às 18h.

Le Bateau Ivre (Porto Alegre, RS)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar)

Restaurante francês aconchegante com pratos clássicos, champanhe, flores e arte.

R. Comendador Rheingantz, 575 - Auxiliadora, Porto Alegre

Le Jardin (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (83º lugar)

Le Jardin: integrado ao lobby do hotel e repleto de obras de arte, com interiores assinados por Philippe Starck (Ruy Teixeira/Divulgação)

Um dos maiores trunfos de um restaurante de hotel é ter variadas opções para qualquer momento do dia. Quando falamos do Le Jardin, dentro do Rosewood São Paulo, espere também por cenário estonteante, cercado por vegetação. Integrado ao lobby do hotel e repleto de obras de arte, com interiores assinados por Philippe Starck, o espaço é pet friendly em seu jardim. O cardápio de cozinha contemporânea transita entre cafés da manhã elaborados, que são servidos à mesa conforme a escolha dos hóspedes e passantes, petiscos, pizzetas, pratos principais e carta de bebidas disponível durante todo o funcionamento.

Serviço: Rua Itapeva, 435 – Rosewood, São Paulo. Aberto 24 horas.

Lilia (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (19º lugar), 2023 (32º lugar), 2024 (40º lugar) e 2026 (69º lugar)

Lilia: liderança do restaurateur Lucio Vieira (Marcos Werneck/Divulgação)

É em um sobrado histórico na Lapa que o restaurante, sob a liderança do restaurateur Lucio Vieira, apresenta menus sazonais que mudam com frequência e privilegiam ingredientes de produtores locais. A cozinha, comandada pelo chef Yan Ramos, apresenta opções em formato à la carte e menu degustação, sempre guiadas pelo frescor dos insumos. A casa também reúne reconhecimentos do Guia Michelin e de premiações gastronômicas nacionais.

Serviço: Rua do Senado, 45 – Lapa, Rio de Janeiro – RJ. Segunda a sexta, das 11h30 às 15h e das 19h às 23h; sábados, das 12h às 17h e das 20h às 23h.

Madame Olympe (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (23º lugar)

Madame Olympe: nova empreitada de Claude Troisgros no Rio de Janeiro (Divulgação/Divulgação)

No ano passado, Claude Troisgros inaugurou uma nova empreitada no Rio de Janeiro. No Leblon, o Madame Olympe apresenta menu degustação criado pelos chefs Jessica Trindade e Troisgros, que relaciona cozinha e arte em oito etapas (R$ 540) ou quatro etapas (R$ 440). O percurso reúne ingredientes de pequenos produtores e técnicas francesas com influência asiática. Entre os pratos estão vieira na brasa com beurre blanc, peixe com banana e filé-mignon envolto em nori. A harmonização opcional custa R$ 420.

Serviço: Rua Conde de Bernadotte, 26 – Leblon, Rio de Janeiro (RJ). De terça a sábado, das 18h30 à 0h

Madê (Santos, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (92º lugar) e 2025 (73º lugar)

Especializado em peixes e frutos do mar na brasa, o restaurante se destaca por seus pratos autorais. No Madê, o chef Dario Costa prioriza os peixes não-convencionais, geralmente pouco conhecidos pelos clientes. Tudo é aproveitado na cozinha (cascas, miolos, sementes) e os pratos mudam com frequência, para respeitar a sazonalidade dos insumos, grande parte de pequenos produtores locais, principalmente orgânicos.

No rol dos pratos para compartilhar, está o trio de temakis de peixe da costa brasileira, em que cones de nori crocante envolvem o peixe do dia junto ao “creamcheese” da casa com wasabi. O chef também traz uma versão brasileira de bacalhau, feito com a espécie de peixe Gadus morhua.

Serviço: Rua Minas Gerais, 93, Boqueirão, Santos. Tel (13) 3288.2434. Terça a quinta, das 12 às 22h30, sexta e sábado, das 12 às 23 horas, e domingo, das 12 às 17 horas.

Mahalo Cozinha Criativa (Cuiabá, MT)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (98º lugar) e 2025 (84º lugar)

Com quase 20 anos, o Mahalo Cozinha Criativa, em Cuiabá, passou por uma renovação, que também chegou ao menu. A chef Ariani Malouf apostou na mudança de cerca de 80% dos pratos, com destaque, na seção de entradas, para os Mini beef Wellington de filé mignon, parma, cogumelos, massa folhada e roti ao vinho do Porto. Receita de família servida no restaurante, os Charutinhos na folha de uva, servidos com coalhada e romã, seguem no cardápio.

Com uma adega com capacidade para duas mil garrafas, o Mahalo ganhou ainda uma nova carta de vinhos que oferece 140 rótulos. O sommelier Christyan Françoise destaca vinhos de diferentes países e regiões produtoras, sem deixar de lado os brasileiros.

Serviço: Rua Pres. Castelo Branco, 359, Quilombo, Cuiabá. Tel (65) 99912-6157. Segunda a sábado, das 11h30 às 14h30 e das 19h30 às 23h.

Makoto (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2025 (92º lugar)

Criado pelo chef Makoto Okuwa, a casa é reconhecida por unir técnica tradicional, ingredientes de alta qualidade e uma abordagem moderna e autoral. Em São Paulo, o restaurante abriu as portas oficialmente em 2018, no Shopping Cidade Jardim. Em 2020, uma segunda unidade foi inaugurada no Shops Jardins. Ambas as casas seguem o padrão que tornou o restaurante um sucesso em Miami, onde foi inaugurado em 2011.

O cardápio reúne pratos consagrados da matriz americana e criações exclusivas pensadas para o público local. Entre os destaques estão o Truffle Salmon — lâminas de salmão com molho cítrico, sal maldon dry, miso e azeite trufado — e o Short Rib Yaki Noodle, massa com costela, gengibre, molho de tamarindo, azeite trufado e mix de cogumelos.

Serviço: Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12000, Piso Térreo. (11) 91261-0274. Todos os dias, das 12h às 22h30.

Makoto San (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (50º lugar) e 2024 (90º lugar)

Nada de salmão por aqui e a única opção é o menu degustação. O jantar tem duração de 1h50 e só se admite cinco minutos de atraso. Cancelou sua reserva com menos de 24 horas de antecedência? Será preciso pagar uma taxa de 400 reais, sinto muito. Eis algumas das informações que os clientes assíduos do acanhado Makoto San já sabem de cor e salteado (e que os novatos precisam decorar o quanto antes). Um dos japoneses mais cultuados de São Paulo, o restaurante cobra 700 reais de cada visitante, com bebidas pagas à parte. E isso tudo vale a pena.

Serviço: Rua Leandro Dupret, 108, Vila Clementino, São Paulo. De terça-feira a sábado das 19h às 23h.

Manga (Salvador, BA)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (17º lugar), 2023 (6º lugar), 2024 (7º lugar), 2025 (9º lugar) e 2026 (13º lugar)

Manga: mergulhador da região traz ouriços e lagostas, que podem ser degustados no menu de nove etapas (Leonardo Freire/Divulgação)

Com trajetórias que passam por cozinhas de excelência no Brasil, Europa e Estados Unidos, o casal de chefs Dante Bassi e Kafe Bassi imprime desde 2018 as referências coletadas pelo mundo na cozinha do Manga. De frente para a praia, o restaurante tem acesso privilegiado a peixes e frutos do mar diretamente dos pescadores, muitas vezes logo após o retorno do mar. Um mergulhador da região traz ouriços e lagostas, que podem ser degustados no menu de nove etapas. As refeições sempre se iniciam com um confortante consomê de boas-vindas. Na versão atual, ele é feito com lambreta, galinha poedeira, tucupi, cogumelo, açafrão e um buquê de ervas da horta cultivada ali mesmo no terraço.

Serviço: Rua Professora Almerinda Dultra, 40 - bairro Rio Vermelho – Salvador, BA. De terça a sexta, das 19h às 22h30. Sábado das 12h30 às 15h e das 19h às 22h30.

Maní (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (3º lugar), 2023 (5º lugar), 2024 (5º lugar), 2025 (5º lugar) e 2026 (7º lugar)

Mani: renovação do ambiente foi acompanhada de novidades no cardápio à la carte (Divulgação/Divulgação)

“A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da Favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O Carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil”. Assim começa o Manifesto do Pau-Brasil de Oswald de Andrade, e o texto que inspira a segunda década do Mani. A casa passou por uma reforma que deixou os ambientes mais abertos e integrados, mas sem abandonar traços do projeto original, como os pergolados com galhos de jabuticabeira, as estruturas de madeira de demolição e as paredes de textura manual que remetem ao imaginário rural brasileiro. A renovação do ambiente foi acompanhada de novidades no cardápio à la carte. “Os pratos novos revisitam um pouco a nossa história e o percurso das pesquisas que temos feito ao longo desses anos. Nos inspiramos em técnicas brasileiras, como a prática de moquear, e no uso de equipamentos muito presentes na cozinha caseira para ralar mandioca e milho”, diz a chef Helena Rizzo. “Tenho passado muito tempo ‘na roça’, no meu sítio em Piracaia, e isso me leva a ficar mais em contato com a terra, as folhas e os frutos que nascem espontaneamente, como o physalis.” No menu, o fruto aparece acompanhando o peixe do dia (R$ 199), servido com palmito pupunha, Uarini, banana-da-terra e salsa verde.

Serviço: Rua Joaquim Antunes, 210, São Paulo. De terça a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 22h30. Sábado, das 13h às 16h e das 19h30 às 23h, e domingo, das 13h às 16h30. (11) 97473-8994

Manu (Curitiba, PR)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (19º lugar), 2023 (21º lugar), 2024 (10º lugar), 2025 (3º lugar) e 2026 (6º lugar)

Manu: menu batizado de Elemento (R$ 810) apresenta 11 etapas, com foco em vegetais (Divulgação/Divulgação)

“O Manu é a perfeição da imperfeição. Eu não posso ser perfeita o tempo todo, seja como mãe, mulher, gestora ou chef. A beleza está justamente nisso”, diz Manoela Buffara, que há 15 anos abria as portas do Manu, na capital paranaense. Em 2026, o foco do restaurante está em apresentar pratos em que um ingrediente principal é servido no ponto e texturas ideais, acompanhado somente do que ele precisa para revelar sua melhor expressão. “A técnica é mais um elemento a favor de cada ingrediente. Ela não se impõe. Caldos, extrações, curas e brasa trabalham de forma sutil e quase imperceptível para alcançar textura, profundidade e equilíbrio de sabor impecáveis, sem desviar o foco do ingrediente central.” Com isso, o menu batizado de Elemento (R$ 810) apresenta 11 etapas, com foco em vegetais, como o alho-poró assado, servido com creme de castanha tostada, aromatizado com hortelã e pimenta cumari e acompanhado de pasta com tucupi preto e molho de vôngole.

Serviço: Alameda Dom Pedro II, 317, Batel, Curitiba. De quarta a sábado, das 18h às 22h30

Maria e o Boi (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (67º lugar)

Maria e o Boi: costela derretida com purê queijudo trufado (Tomas Rangel/Divulgação)

Uma esquina bem charmosa tornou-se destino para carnes preparadas na brasa. Comandada pela chef Vanessa Rocha, ao lado dos chefs Erik Nako, Cristiano Lanna e Luiz Petit, e do restaurateur André Korenblum, a casa, inaugurada há oito anos, construiu sua identidade a partir da valorização da gastronomia brasileira e da pesquisa de ingredientes, com o fogo como elemento central. Um dos grandes diferenciais do restaurante é combinar cortes com acompanhamentos e receitas inspiradas nas diferentes regiões do país, reforçando uma proposta de mesa generosa, para compartilhar.

Serviço: Rua Maria Quitéria, 111 – Ipanema. Horário: segunda a quinta, das 12h às 23h; sexta e sábado, das 12h às 0h; domingo, das 12h às 22h.

Marie Cuisine (Brasília, DF)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2025 (96º lugar)

O Marie Cuisine é um franco-italiano localizado na Asa Sul, em Brasília. No menu destacam-se Terrine de foie gras, Suflê, Coquille Saint-Jacques, Cassoulet, Burrata ao forno, Beouf Rossini e o Crepe Suzette, flambado no salão. Em alguns dias da semana há jazz ao vivo no restaurante.

É a terceira casa do grupo Famiglia Papà, que em Brasília tem o Papà Cucina, no Gilberto Salomão, o Babbo Osteria, no Terraço Shopping, o Nonno Cantinetta, no Brasília Shopping e o Cozze Mediterrâneo, no Lago Sul.

Serviço: Asa Sul, Quadra 103, loja 2 a 6. Tel (61) 2411-3437. Segunda a quinta 12h às 16h e das 19h às 00h. Sexta e sábado 12h às 17h dás 19h às 01h. Domingo 12h às 17h.

Marine Restô (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar)

Restaurante do Fairmont.

Av. Atlântica, 4240 - Copacabana, Rio de Janeiro

Mee (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (59º lugar)

MEE, situado no icônico Copacabana Palace, A Belmond Hotel. (Tomas Rangel/Divulgação)

O MEE, o primeiro restaurante panasiático do Rio de Janeiro, iniciou sua notável história com sua grande inauguração em fevereiro de 2014. Situado no icônico Copacabana Palace, A Belmond Hotel, o MEE se tornou referência da alta gastronomia na cidade, unindo os diversos sabores da Ásia a técnicas modernas. Apenas um ano após sua inauguração, o MEE recebeu sua primeira estrela Michelin, uma honraria que tem mantido por cinco edições consecutivas (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

O principal foco do chef Alberto Morisawa está na experiência Omakase (16 etapas por R$ 560 ou 19 etapas por R$ 665), que convida os hóspedes e visitantes a se sentarem no balcão do chef para uma visão íntima da arte culinária. A jornada personalizada consiste em 15 cursos, apresentando aperitivos quentes e frios, seguidos por uma sucessão de criações de sushi não convencionais, inspiradas por vários países.

Serviço: Av. Atlântica, 1702 - Copacabana, Rio de Janeiro. De terça-feira a domingo das 19h às 22h.

Mesa do Lado (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (35º lugar) e 2024 (59º lugar)

Difícil achar outro restaurante para comparar com este aqui, criado pelo chef Claude Troisgros em parceria com o diretor artístico Batman Zavareze. Funciona em um pequeno espaço de eventos dentro do Chez Claude, no Leblon. Com apenas seis mesas e doze lugares no total, é um local que convida a clientela a comer e beber, mas também a se deliciar com a trilha sonora e as projeções que roubam a cena enquanto o jantar é servido. Ao longo de 2h20, as paredes do espaço são tomadas por fotos de família Troisgros, poemas e até projeções do chef e da cantora Roberta Sá, responsável pela canja musical. À vista de todos, a cozinha expede receitas fora de série como cappuccino de cogumelos, salmão com azedinha e wagyu com purê de aipim, batata-doce, blueberry, quiabo e molho bordelaise. O restaurante-show funciona só de quinta a sábado e não abre mão de reservas – quem chega depois das 20h fica de fora. Com harmonização, a experiência custa quase 1.400 reais por pessoa.

Serviço: Rua Conde Bernadotte, 26 (Loja P, Q, R e 101), Leblon, Rio de Janeiro. De quarta-feira a sábado das 19h às 22h20.

Metzi (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (35º lugar), 2023 (7º lugar), 2024 (16º lugar), 2025 (8º lugar) e 2026 (14º lugar)

Metzi: menu batizado de “Entre Territórios” (Divulgação/Divulgação)

Desde 2020, os chefs Luana Sabino e Eduardo Ortiz apresentam uma reinterpretação da gastronomia mexicana com um olhar contemporâneo e com ingredientes brasileiros. Para este ano, a dupla traz o menu batizado de “Entre Territórios”. Aparecem no menu pratos com pitu – camarão proveniente das águas doces da Amazônia e Pantanal –, servido levemente grelhado com chilpachole – ensopado de frutos do mar típico da costa do Golfo do México – e chochoyotas, pequenas bolinhas feitas com massa de milho e queijo. Ou o pescado zarandeado (grelhado) e confitado com glace de tucupi negro, purê de pimenta cambuci defumada e hoja santa — muito presente na riviera de Nayarit —, que serve como base para “taquear” e comer com as mãos. “Acidez, picância e o tatemado — esse tostado mais intenso, quase queimado, que muita gente poderia entender como erro, mas que é muito técnico — são, para nós, os três pilares fortes da cozinha mexicana. Eles se equilibram o tempo todo para manter o paladar desperto e criar uma experiência mais viva, dinâmica, que convida a continuar comendo”, explica a chef.

Serviço: Rua João Moura, 861, São Paulo. De terça a quinta, das 19h às 23h. Sexta e sábado das 12h às 15h e das 19h às 23h. Valor menu: R$600 + 13% de serviço

Mina (Campos do Jordão, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (88º lugar)

Com ingredientes produzidos localmente, o Mina oferece pratos da culinária brasileira moderna e contemporânea harmonizada com vinhos exclusivamente selecionados.

Rua Elidio Gonçalves da Silva 4000 Bairro dos Mellos, Campos do Jordão, Estado de São Paulo

Miyabi (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (18º lugar)

Myiabi: menu sazonal de 12 etapas (R$ 700) (Keiny Andrade/Divulgação)

Escondido no complexo gastronômico criado por Fábio Ota e Aya Tamaki, em Pinheiros, o Miyabi é comandado pela chef Rhaiza Zanetti e une os conceitos de omakase e kaiseki em um menu sazonal de 12 etapas (R$ 700). A experiência destaca ingredientes do Brasil e do Japão em diferentes técnicas de preparo. Entre os pratos estão tofu feito na casa com caranguejo, garoupa com ponzu de jabuticaba e arroz de peixe. Há opção de harmonização com saquês (R$ 330) e todo o complexo é livre de glúten.

Serviço: Rua Marcos Azevedo, 86, Pinheiros. De terça a sábado, das 19h às 23h.

Mocotó (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (4º lugar), 2023 (16º lugar), 2024 (14º lugar), 2025 (23º lugar) e 2026 (38º lugar)

Rodrigo Oliveira: filho do fundador, assumiu a cozinha e transformou o endereço em referência em gastronomia brasileira (Divulgação/Divulgação)

O sucesso começou na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo, quando seu Zé Almeida abriu uma casa de produtos e receitas do Nordeste, que ficou famosa por seu caldo de mocotó, que lotava o balcão e acabou tornando-se o nome do restaurante. Em 2001, o chef Rodrigo Oliveira, filho do fundador, assumiu a cozinha e transformou o endereço em referência em gastronomia brasileira, unindo tradição sertaneja e técnica sobre ingredientes e território. No cardápio, clássicos como baião-de-dois, mocofava, rabada e torresmo, com criações autorais como os dadinhos de tapioca e a peixadinha do São Francisco. A casa é reconhecida internacionalmente por prêmios, além de iniciativas sociais como o projeto Quebrada Alimentada, que atua na segurança alimentar da comunidade local.

Serviço: Mocotó - Vila Medeiros. Av. Nossa Senhora do Loreto, 1100 - Vila Medeiros. Funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 23h; sábado, das 11h30 às 23h; domingo, das 11h30 às 17h. Telefone: (11) 2951-3056. Mocotó Vila Leopoldina. Rua Aroaba, 333 - Vila Leopoldina. Funcionamento: segunda a sábado, das 12h às 22h; domingo, das 12h às 16h. Telefone: (11) 3294-4814.

Modern Mamma Osteria (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar), 2023 (95º lugar) e 2025 (77º lugar)

O Modern Mamma Osteria é um dos restaurantes italianos mais procurados da capital paulista e tem à frente os chefs Paulo Barros e Salvatore Loi. A casa aposta em um cardápio de inspiração italiana clássica, com algumas releituras que acompanham a sazonalidade e as preferências do público. As entradas variam de focaccias para compartilhar até o Gnocchi Dourado recheado com vitelo.

Entre os pratos principais, opções tradicionais como o Mezzi Rigatoni alla Carbonara, o Polpetone recheado e a Lasanheta de Vitelo com trufas compõem o menu. Para a sobremesa, o tiramissu e a torta de chocolate com sorbet de maracujá encerram bem a refeição.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 160 - Itaim Bibi (outras unidades em Pinheiros e nos Jardins). Tel (11) 99848-4179. Segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23hSábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 21h.

Murakami (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (19º lugar), 2023 (20º lugar), 2024 (19º lugar), 2025 (32º lugar) e 2026 (22º lugar)

Em dois horários por noite, Tsuyoshi Murakami recebe 17 comensais por vez, que podem escolher entre duas opções de menu degustação, ambos surpresa. O cliente avisa sobre suas restrições alimentares e o jantar é feito com os melhores ingredientes disponíveis no dia. O primeiro menu é o Experiência Murakami (10 tempos, R$ 680), entre pratos frios e quentes preparados com os melhores produtos do dia, acompanha caviar Giaveri x Murakami, de Treviso, Itália. Já o Experiência Sushi (R$ 980) é um menu ⁠Omakase com 3 zensais, 12 tempos de sushi (niguiri), 1 hand roll, tempura e um prato quente. Também acompanha o caviar Giaveri x Murakami. Já o motchi, que volta e meia marca presença no momento da sobremesa, é sempre produzido no dia e fornecido pela Motchimu, outro negócio da família.

Serviço: Alameda Lorena, 1186 – Jardins, São Paulo. Horário de funcionamento de segunda-feira a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h30 (Omakase às 19h e 21h30). Reservas: (11) 3064-8868 e (11) 97103-1186 (WhatsApp).

Nalva Cozinha Autoral (Piranhas, AL)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (46º lugar)

Nalva: receitas inspiradas pelo Rio São Francisco e pelas memórias afetivas (MATHEUS MONSTRO /Divulgação)

Localizado no centro histórico de Piranhas, no sertão de Alagoas, o Nalva Cozinha Autoral é um restaurante idealizado pelo chef Antônio Mendes, que une gastronomia contemporânea e ingredientes nordestinos. Inspirado pelo Rio São Francisco e pelas memórias afetivas de sua avó Nalva, o espaço valoriza produtos como carne de sol, bode, macaxeira, feijão verde e pescados locais. Também funciona como restaurante-galeria e abriga a marca Cari, com charcutaria artesanal.

Serviço: Rua José Martiniano Vasco. Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 19h às 23h. Domingo: 12h às 15h e 19h às 23h.

Nelita (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (12º lugar), 2023 (9º lugar), 2024 (6º lugar), 2025 (11º lugar) e 2026 (2º lugar)

Nelita: casa de Tássia Magalhães acaba de completar quatro anos (Divulgação/Divulgação)

A história do Nelita já parece um clássico paulistano, mas a casa de Tássia Magalhães acaba de completar quatro anos. Acompanhada de uma brigada composta apenas por mulheres, o restaurante na badalada rua gastronômica em Pinheiros apresenta o menu O prazer da mesa pertence a todas as épocas (R$ 690 + R$ 550 com harmonização). Na sequência de dez etapas aparecem receitas clássicas com toques brasileiros como o nhoque de batata servido com ricota, araruta, coalhada artesanal e brodo de parmesão com leve toque de lavanda. O menu também busca apresentar ingredientes sazonais, como o alho-poró, servido tostado na manteiga noisette e acompanhado de creme de castanha de caju e molho de coco e iogurte artesanal. O menu pode ser harmonizado com escolhas do sommelier Danyel Steinle, com vinhos de diferentes estilos e regiões do mundo.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 330, Pinheiros, São Paulo. De terça a sexta-feira, das 19h às 23h; sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h; domingo, fechado.

Nimbus (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (64º lugar)

Nimbus: menu degustação (R$ 600 ou R$ 820 com harmonização) em oito etapas (Rafael Mollica/Divulgação)

Fine dining precisa ser necessariamente sério? No restaurante de Botafogo, aberto no fim do último ano, não. Comandado pela restauratrice Ruth de Assis e seu marido, o chef James McLennan, de origem inglesa, o estabelecimento conta com 30 lugares e funciona somente sob reserva. Ao comensal é ofertado exclusivamente menu degustação (R$ 600 ou R$ 820 com harmonização) em oito etapas. O menu é renovado a cada três meses. Entre os pratos do novo menu, preparos como peixe levemente curado com harissa verde, cenouras em diferentes texturas e namorado assado com lula e guanciale. A união entre as cozinhas da França e do Japão é nítida, reinterpretada com ingredientes do Brasil.

Serviço: Rua Dezenove de Fevereiro, 153 - Botafogo, Rio de Janeiro. De terça a sábado, das 19h às 0h. Reservas das 19h às 21h, em janelas de 15 minutos.

Ninita (Belo Horizonte, MG)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (90º lugar) e 2025 (88º lugar)

O Ninita foi o primeiro restaurante de Belo Horizonte a utilizar um forno à brasa no salão, o que marca a identidade com um sabor de fogo, carvão e rusticidade refinada. Entre os pratos do cardápio estão o rizzoni de mocotó com língua na brasa e molho de jabuticaba, a polenta mineira com frango na pinga e frita com ora-pro-nóbis, e a massa de cacio e pepe com flat iron na brasa — que sintetizam a fusão entre Minas e Itália.

Outros destaques incluem o espetinho de quiabo na brasa com lardo curado , e a sobremesa mais pedida da casa: o Tiramisù Mineiro, feito com bombocado da vó Ninita, café coado e mascarpone artesanal.

Serviço: Rua Bárbara Heliodora, 71, Lourdes. Tel (31) 3292-4237. Terça a domingo, das 12h às 16h. Segunda a sábado, das 18h às 23h30.

Nino Cucina (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar) e 2023 (83º lugar)

Restaurante italiano gourmet com pratos criados por chef talentoso em ambiente sofisticado e descontraído.

R. Jerônimo da Veiga, 30 - Jardim Europa, São Paulo

Nomo (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (100º lugar)

Nomo: cardápio dividido em entradas, vegetais, brasa e sobremesas (Gabriel Cabral /Divulgação)

Foi numa esquina da Vila Madalena, em 2022, que a restauratrice e sommelière Patrícia Werneck e o empreendedor Danilo Ancete abriram o restaurante, com o chef Nando Carneiro à frente da cozinha. O cardápio atual, dividido em entradas, vegetais, brasa e sobremesas, valoriza ingredientes de diferentes culturas e aposta em molhos marcantes e camadas de sabor. Para abrir alas, as vieiras belle meunière com khao kua, limão e bottarga são uma boa opção. Na sequência, as proteínas podem ser combinadas com acompanhamentos, com destaque para o cupim casqueirado, um dos carros-chefes da casa, servido com textura extremamente macia.

Serviço: Rua Harmonia, 815. De terça a sexta, das 19h às 23h. Sábado, das 12h30 às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h30 às 17h (fechada nos dois primeiros domingos do mês).

Terraço Notiê (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (29º lugar), 2023 (11º lugar), 2024 (11º lugar), 2025 (13º lugar) e 2026 (90º lugar)

Terraço Notiê: comandado do chef Onildo Rocha (Divulgação/Divulgação)

Sob comando do chef Onildo Rocha, reconhecido pelo Guia Michelin e pelo Latin America’s 50 Best Restaurants, o menu valoriza sabores e referências das diferentes regiões do país, com pratos como o ravioli de siri e o tartare de cordeiro. A carta de drinques leva assinatura de Ricardo Miyazaki e o programa pode ficar mais completo com a sala de música, espaço inspirado nos listening bars japoneses, com programação dedicada à música brasileira. A localização privilegiada, no último andar do Shopping Light, garante a vista estonteante para construções icônicas do centro de São Paulo, como o Theatro Municipal e o Viaduto do Chá.

Serviço: Shopping Light, acesso pelo estacionamento. Rua Formosa, 157 – Centro Histórico. Segunda, das 12h às 15h30. Terça e quarta, das 12h às 23h. Quinta a sábado, das 12h às 2h. Domingo, das 12h30 às 18h.

Nōsu (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (99º lugar)

A gastronomia japonesa sofisticada e contemporânea, em ambiente de arquitetura incomum e impressionante.

R. Maria Curupaiti, 414 - Santana, São Paulo - SP,

Obst. (Curitiba, PR)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (63º lugar)

No final de 2022 o Ob.ST passou por mudanças estruturais. O Bar se tornou secreto (ou quase secreto), com atmosfera e playlist própria. O Salão alcançou as estrelas, com ambiente intimista e moderno. E o balcão da cozinha continua sendo a estrela da festa, de lá você pode ver a magia acontecer.

Alameda Augusto Stellfeld, 813 - Centro, Curitiba

Ocyá (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (23º lugar), 2024 (14º lugar), 2025 (21º lugar) e 2026 (25º lugar)

Ocyá: eceitas com aproveitamento integral de peixes e frutos do mar (Thays Bittar/Divulgação)

Tanto no Leblon quanto na Ilha da Gigóia, o Ocyá, do chef Gerônimo Athuel, foca em apresentar receitas com aproveitamento integral de peixes e frutos do mar. As casas trabalham com espécies pouco exploradas comercialmente e técnicas de conservação desenvolvidas pelo chef em parceria com a UFF. O cardápio reúne preparos na brasa, cortes pouco usuais e coquetelaria inspirada nos ingredientes da cozinha. O projeto do espaço remete ao universo marítimo e inclui obras da artista Gabriella Marinho.

Serviço: Rua Aristides Espínola, 88 – Leblon, Rio de Janeiro (RJ). Terça a sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 18h. Ilha Primeira - Barra da Tijuca (acesso via barcos que saem de pontos como Shopping Barra Point e Estação de Metrô Jardim Oceânico). Quartas e quintas, das 12h às 18h. Sextas e sábados, das 12h às 22h. Domingos, das 12h às 20h

Oficina do Sabor (Olinda, PE)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar)

Aclamado e charmoso restaurante de comida nordestina, como o gratinado de macaxeira com charque, e bela vista.

R. do Amparo, 335 - Amparo, Olinda

Ophelia (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (65º lugar)

Ophelia: seleção de charcutarias da casa (Tomás Rangel/Divulgação)

Com ares de restaurante descolado e público frequentador jovem, o restaurante de Ipanema apresenta uma leitura “desobediente” da cozinha clássica francesa. Sob comando do chef Pedro Attayde, o cardápio valoriza produção artesanal, com destaque para a seleção de charcutarias da casa, além de pratos como lasanha de pato confitado. A carta de coquetéis traz assinatura de Gabriel Santana (Santana Bar, em São Paulo) e a de vinhos é focada em rótulos naturais. Não deixe de olhar para o salão: as obras de arte pintadas no próprio restaurante foram inspiradas na charcutaria francesa e são de autoria dos artistas João Cordel e Anna Heizer.

Serviço: Rua Barão da Torre, 538. Terça a sábado, das 12h à 00h. Domingo, das 12h às 18h.

Ori (Salvador, BA)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (35º lugar), 2024 (42º lugar), 2025 (55º lugar) e 2026 (58º lugar)

Ori Rooftop: casa dos chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca, do Grupo Origem (Leonardo Freire/Divulgação)

Os chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca, do Grupo Origem, acabam de reabrir o Orí Rooftop em uma nova localização, no centro histórico de Salvador. Agora, estão instalados no rooftop do Casario da Misericórdia, com vista para o cartão-postal Elevador Lacerda. Irmão do Orí (localizado no Horto), que é mais casual, o menu da casa traz apresentações criativas e pratos sofisticados, que podem ser apreciados de dia e à noite.

Serviço: Rua Chile, 1, Centro Histórico, Salvador. Terça a domingo, das 12h às 23h.

Origem (Salvador, BA)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (4º lugar), 2023 (4º lugar), 2024 (2º lugar), 2025 (1º lugar) e 2026 (4º lugar)

Origem: sobremesa Jabuticabeira com sorvete de jabuticaba, sorvete de iogurte, rochedo de chocolate branco e uvas roxas (Divulgação/Divulgação)

Após figurar no primeiro lugar neste ranking em 2025, o restaurante soteropolitano tem motivos para continuar as celebrações. Neste ano, a casa comemora 10 anos de história, e o casal de chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca festeja com pratos que revisitam uma influência contínua na cozinha e no lar, o Recôncavo Baiano. Com 14 etapas divididas em quatro atos, o Menu Recôncavo 2.0 (R$ 420) conta as histórias da casa com receitas já clássicas como o “abarajé”, combinação de abará e acarajé servida com vatapá, e o ravioli de vatapá, uma das criações mais emblemáticas de Lemos. Também entram em cena novidades como o peixe com arroz negro e quiabo, o tortellini de vatapá com carabineiro e emulsão Kirimurê, a carne de sol com purê de couve-flor com missô e o cupim com gnocchi de aipim e abobrinha com queijo de cabra. Já a parte doce traz as memórias da infância de Arouca, criada na cidade de Amargosa. “Quando pequena, ia à feira com meu pai e sempre voltava com um pote cheio de jabuticaba nas mãos”, diz. Da lembrança nasceu a sobremesa “Jabuticabeira”, que combina três tipos de sorvete: de jabuticaba, de uva preta e iogurte, cobertos por tuille feita de batata-doce roxa, ingrediente local abundante.

Serviço: Alameda das Algarobas, 74, Caminho das Árvores, Salvador. De terça a sábado, das 19h às 23h.

Oro (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (12º lugar), 2023 (58º lugar), 2024 (34º lugar), 2025 (25º lugar) e 2026 (84º lugar)

Oro: restaurante comandado pelo chef Felipe Bronze e pela sommelière Cecilia Aldaz (Thays Bittar/Divulgação)

Com duas estrelas Michelin, o restaurante comandado pelo chef Felipe Bronze e pela sommelière Cecilia Aldaz aposta em uma cozinha brasileira de vanguarda marcada por combinações inesperadas, sabores afetivos e preparos no fogo. Instalado no Leblon, a poucos metros da praia, o espaço traduz o lifestyle carioca em uma experiência sofisticada, reunindo menus degustação que exploram memória, criatividade e ingredientes nacionais em apresentações contemporâneas. A sequência Criatividade (R$ 1.100) traz 11 snacks, quatro principais e uma sobremesa, além de café e gourmandises. No Afetividade (R$ 980), a mesma estrutura, só que com dois pratos principais.

Serviço: Rua General San Martin, 889, Leblon. De terça a sexta, das 19h às 23h; sábado, das 13h às 16h e das 19h às 23h.

Oseille (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (92º lugar), 2025 (13º lugar) e 2026 (31º lugar)

Oseille: balcão de apenas 16 lugares (João Duayer TADU Arquitetura/Divulgação)

O chef Thomas Troisgros faz jus ao sobrenome mítico de sua família. O clã Troisgros é composto por gerações de cozinheiros de prestígio. Em seu pequeno Oseille, que significa azedinha, ele propõe um fun dining (trocadilho com fine dining), com um ambiente mais descontraído e leve, mas de alta gastronomia. No balcão, de apenas 16 lugares, os clientes aproveitam um menu degustação de sete tempos, com pratos que Thomas gosta de cozinhar. Seguindo os preceitos da Nouvelle Cuisine, movimento da década de 1970 na França, os tempos priorizam produtos frescos, em apresentações delicadas e impecáveis.

Serviço: Rua Joana Angélica, 155, 2º andar, Ipanema, Rio de Janeiro. Quarta-feira a sábado, a partir das 20h. Somente mediante reserva, às 19h45

Osso (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (26º lugar) e 2024 (61º lugar)

A filial paulistana da churrascaria mais famosa do Peru, comandada pelo chef e açougueiro Renzo Garibaldi, um especialista em cortes dry aged, abriu as portas neste ano. A novidade também pertence à família de Guilherme Mora, dona do Cór, no Alto de Pinheiros, do qual Garibaldi é consultor. Concorrido desde a abertura, o novo Osso deve sua fama a cortes maturados a seco por no mínimo trinta dias. O t-bone premium submetido a esse processo é vendido a 52 reais, cada 100 gramas. A porção de legumes tostados (repolho-roxo, cenourinha, tomatinhos, acelga bok shoy, brócolis, abóbora e abobrinha) custa 32 reais.

Serviço: Rua Bandeira Paulista, 520, Itaim Bibi, São Paulo. De segunda a sexta-feira das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 18h.

Osteria Della Colombina (Garibaldi, RS)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar), 2023 (79º lugar), 2025 (90º lugar) e 2026 (66º lugar)

Osteria della Colombina: nome remete às “colombinas”, que são pombinhas feitas com massa de pão (Divulgação/Divulgação)

Em uma subida impressionante de 24 posições entre os rankings do último ano e o atual, o restaurante tem em seu cardápio pratos italianos baseados na intensa imigração italiana que a cidade do Sul recebeu há mais de 150 anos. Brilham a polenta brustolada com queijo, a galinha rostida e o gnocchi a três queijos. O nome remete às “colombinas”, que são pombinhas feitas com massa de pão. O cardápio é servido em sequência de pratos, com preço fechado.

Serviço: Linha São Jorge, Estrada do Sabor, interior de Garibaldi. Tel. (54) 9 9121-1040. Almoços sempre mediante reservas, às sextas-feiras, sábados e domingos.

Ostradamus (Florianópolis, SC)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (35º lugar), 2023 (72º lugar) e 2025 (78º lugar)

Na tranquila comunidade da Freguesia do Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, nasceu o Ostradamus — restaurante fundado pelo chef Jaime Barcellos, que transformou uma antiga oficina mecânica em um espaço dedicado aos frutos do mar e referência em ostras. Hoje, o local é o único no Brasil com sistema próprio de depuração de ostras, garantindo pureza, frescor e segurança em cada unidade servida.

O chef prioriza a pesca artesanal, o uso do método japonês Ikejime — que respeita o bem-estar do peixe e preserva a qualidade da carne — e o dry fish, uma técnica que acentua o sabor e a textura através da maturação controlada.

Serviço: Rod. Baldicero Filomeno, 7640, Ribeirão da Ilha, Florianópolis. Tel. (48) 99990-5711. Segunda das 11h às 17h, terça a sábado das 11h às 23h e domingo,11h às 17h.

Oteque (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (2º lugar), 2023 (3º lugar), 2024 (4º lugar), 2025 (6º lugar) e 2026 (15º lugar)

“Moderna naturalista brasileira.” É assim que o cozinheiro — ele prefere esse termo a chef — Alberto Landgraf define sua cozinha no concorrido Oteque, no Rio de Janeiro. Para ele, uma cenoura da região serrana do Rio de Janeiro é tão brasileira quanto um tucupi. Seguindo essa filosofia, o paranaense Landgraf cria jantares com o que há de mais fresco no dia. A experiência de duas estrelas Michelin no Oteque oferece pratos e ingredientes locais, sempre respeitando a regra de que devem ser provenientes de uma área geograficamente próxima ao restaurante. O menu degustação custa 995 reais e pode ser harmonizado por mais 950 reais. Com apenas 30 lugares, a recomendação é reservar com antecedência de pelo menos duas semanas, especialmente às sextas e aos sábados.

Rua Conde de Irajá, 581, Botafogo, Rio de Janeiro. De terça a sábado, no jantar.

Pacato (Belo Horizonte, MG)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar), 2023 (23º lugar), 2024 (11º lugar), 2025 (38º lugar) e 2026 (35º lugar)

No restaurante, a gastronomia mineira é reinterpretada de forma contemporânea. Por meio dos menus à la carte, com opções individuais e para compartilhar, e do menu degustação, o chef Caio Soter usa ingredientes e repertório mineiros com técnicas e inspirações de outras culturas gastronômicas, como no tradicional Wellington, que no Pacato leva carne suína no lugar da bovina. O menu degustação começa com pão de milho com alho negro e empadinha de carne-seca com abóbora e requeijão moreno. Há também uma versão de galinhada com pequi e ovo de codorna. O prato principal é escolhido pelo comensal.

Serviço: Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes, Belo Horizonte. Quarta a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h; sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 16h

Parallel (Belo Horizonte, MG)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (32º lugar)

Parallel: aposta em uma cozinha espanhola autêntica em Belo Horizonte (Divulgação/Divulgação)

O Parallel aposta em uma cozinha espanhola autêntica, baseada no respeito às técnicas clássicas e aos sabores tradicionais, com um olhar moderno. À frente do restaurante estão os chefs Guilherme Furtado e Gabriella Guimarães, que viveram sete anos na Espanha e passaram por casas como Bodega 1900, Enigma e Moments, além de experiências com Ferran Adrià. No menu estão versões de suas famosas azeitonas esferificadas. O ambiente é amplo, com memorabilia que remete à Espanha, como os azulejos andaluzes.

Serviço: Rua Santa Catarina, 1.155, Lourdes. Terça a sexta, das 18h às 23h; sábado, das 12h30 às 23h; domingo, das 12h30 às 16h30

Pasta em Casa (Salvador, BA)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar)

A gastronomia italiana refinada com versões arrojadas de pratos consagrados e autorais, em espaço sofisticado.

Rua Professora Almerinda Dultra, 67 - Rio Vermelho, Salvador

Per Lui (Belo Horizonte, MG)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (62º lugar) e 2026 (47º lugar)

Único na cidade a trabalhar exclusivamente com menu degustação, a casa propõe experiências sazonais que mudam a cada três meses, com cerca de oito a dez etapas. A cozinha nasce de um processo coletivo, envolvendo toda a brigada, e combina técnica apurada, referências internacionais e ingredientes selecionados em construções autorais. O restaurante surgiu em 2022 a partir da parceria entre o chef e o médico Victor Hugo Barcelos, em uma história marcada por amizade e superação, e carrega no nome uma homenagem pessoal do chef ao seu pai.

Serviço: Rua Muzambinho, 608 - Serra, Belo Horizonte (MG). Quarta a sábado, das 19h às 00h.

Picchi (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (26º lugar), 2023 (35º lugar), 2024 (19º lugar), 2025 (62º lugar) e 2026 (33º lugar)

Picchi: texturas de banana (Crudo e Erika Mayumi/Divulgação)

Em ambiente discreto e elegante nos Jardins, o chef Pier Paolo Picchi propõe uma culinária que funde receitas e ingredientes clássicos italianos com apresentação moderna e técnicas contemporâneas. É possível escolher entre três menus degustação: Tutto Pasta, Tradizione ou Picchi. No almoço, o Pranzo di lavoro traz três tempos, com entrada, principal e sobremesa. Entre os clássicos estão o cannoli de mortadela e pistache e o pici com ragu de linguiça artesanal e lentilhas.

Serviço: Rua Oscar Freire, 533. Tel.: (11) 3065-5560. Terça a sábado, das 12h às 15h; domingo até as 16h. Terça a sábado, das 19h às 23h.

Picuí (Maceió, AL)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2025 (93º lugar) e 2026 (48º lugar)

Picuí: ninho com carne de sol (Gustavo Sarmento/Divulgação)

Foi em 1999 que o chef Wandersson Medeiros assumiu o restaurante de sua família, um clássico da capital de Alagoas, que neste ano completa 37 anos. Mas, muito antes, já existia uma tradição familiar na produção da carne de sol, em Picuí, sertão paraibano, há mais de 130 anos. Com o passar do tempo, o restaurante tornou-se referência da Nova Cozinha Nordestina. No menu, ingredientes típicos como queijo de coalho, mandioca, coco e rapadura. Atualmente, o chef se divide entre o restaurante e o buffet de eventos W Gourmet, um expoente nos eventos da região de Milagres, em Alagoas.

Serviço: Avenida da Paz, 1140, Jaraguá, Maceió. Tel. (82) 98805-0176. Todos os dias, das 11h às 17h.

Ping Yang (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (11º lugar), 2025 (39º lugar) e 2026 (45º lugar)

Ping Yang: nome remete aos estilos Ping, de porções grelhadas no espeto, e Yang, de cortes maiores assados (Keiny Andrade/Divulgação)

No Brasil, quando se fala de comida tailandesa, fala-se de Mauricio Santi, que acumula 20 anos de imersão na culinária do país, sete deles vividos in loco. Seu restaurante reúne técnicas tradicionais e ingredientes autênticos em preparos feitos na brasa e na wok. O nome remete aos estilos Ping, de porções grelhadas no espeto, e Yang, de cortes maiores assados, reinterpretando sabores asiáticos com identidade contemporânea no Brasil. A cozinha aberta, com balcão, permite acompanhar os preparos de perto.

Serviço: Rua Doutor Melo Alves, 767, Jardim Paulista. Horário: segunda, das 19h às 23h; terça, fechado; quinta e sexta, das 19h às 23h45; sábado, das 12h30 às 16h e das 19h às 23h45; domingo, das 12h30 às 17h.

Ponte Nova (Recife, PE)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar)

Cozinha requintada tem menu de chef premiado que incorpora sabores regionais em pratos elegantes e vistosos.

R. do Cupim, 172 - Graças, Recife - PE

Preta Restaurante (Salvador, BA)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (100º lugar) e 2025 (94º lugar)

Sob a liderança da chef Preta, o restaurante oferece um cardápio que celebra os sabores autênticos da Bahia. Voltado para a gastronomia com frutos do mar, o lugar disponibiliza ingredientes frescos e oriundos de produtores locais. Localizado na Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, o Preta Restaurante está situado em uma das praias mais limpas do planeta – detentora do selo Bandeira Azul, certificação ecológica internacional que reconhece praias e marinas que atendem a critérios rigorosos de qualidade da água, gestão ambiental, segurança e educação ambiental.

Além da unidade na Ilha dos Frades, o restaurante conta hoje com duas operações em Salvador, comandadas pela chef e seu filho, Chico Marrara: Preta Bistrô, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, e Preta Tira-Chapéu, situado no Palacete Tira-Chapéu, na Rua Chile.

Serviço: Rua Cláudio Leal Borges, 22, Ilha dos Frades. Tel (71) 99326-7461. Quarta a domingo, das 12h às 17h (mediante reserva antecipada).

Preto (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (48º lugar)

Chefiado por Rodrigo Freire, o restaurante se define como “𝗨𝗺 𝗹𝘂𝗴𝗮𝗿 𝗮𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗼 𝗻𝗼𝘃𝗼 𝘀𝗲𝗺 𝗲𝘀𝗾𝘂𝗲𝗰𝗲𝗿 𝗱𝗼 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝗱𝗼.”

R. Fradique Coutinho, 276 - Pinheiros, São Paulo - SP

Puro Oyster Bar (Florianópolis, SC)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (50º lugar)

Puro Oyster: valorização de ingredientes locais e sazonais em uma proposta descontraída (Divulgação/Divulgação)

O Puro Oyster Bar nasceu como um pop-up dedicado a ostras nativas da variedade Gasar e se consolidou como um refúgio gastronômico em Jurerê. A poucos passos da praia, valoriza ingredientes locais e sazonais em uma proposta descontraída. O menu inclui ostras in natura, preparações autorais e pescados sazonais crus ou assados, além de ouriços (em períodos específicos do ano). A carta de bebidas prioriza rótulos de vinhos catarinenses. Sob reserva, oferece menu degustação assinado por Pedro Soares, em etapas que destacam produtos locais e criam uma experiência singular.

Serviço: Avenida dos Búzios, 1800 – Jurerê Internacional. De segunda a sábado, das 16h às 22h.

Quina do Futuro (Recife, PE)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (19º lugar), 2023 (14º lugar), 2024 (34º lugar), 2025 (29º lugar) e 2026 (72º lugar)

Taberna Japonesa Quina do Futuro: comando do chef André Saburó (Rafael Salvador/Divulgação)

A história do restaurante tem seus primórdios há quase 70 anos, quando a família Matsumoto, natural de Sasebo, no Japão, chegou ao Brasil. Já o restaurante em questão celebra 40 anos de existência em 2026. O chef André Saburó, que aprendeu a cozinhar principalmente com seu pai e tio, tornou-se conhecido por sua atuação e destreza no manuseio do atum, para aproveitar ao máximo o pescado. Em seu restaurante, é possível provar pratos como o sarapatum, uma releitura do sarapatel nordestino, e o stinco de atum.

Serviço: Rua Xavier Marques, 134, Aflitos. Segunda a sexta, das 11h30 às 15h e das 18h às 23h. Sábado, das 12h às 15h30 e das 18h às 23h.

Remanso do Peixe (Belém, PA)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar), 2023 (71º lugar), 2024 (99º lugar) e 2025 (49º lugar)

Fundado em 1999 por Dona Carmem Castanho e Seu Francisco Santos, o Seu Chicão, o Remanso do Peixe é um restaurante familiar em Belém do Pará. O ambiente acolhedor ainda guarda o clima da casa onde a família morava e proporciona uma experiência afetiva e autêntica. O cardápio se destaca pelo uso de ingredientes regionais frescos e pratos emblemáticos como a Moqueca Paraense, além de entradas típicas como o bolinho de piracuí e o camarão empanado na tapioca. As sobremesas com frutas amazônicas, como o mousse de bacuri, encerram a refeição com sabor local marcante.

Serviço: Travessa Barão do Triunfo, 2590, casa 64, Marco, Belém. Telefone (91) 99206-7677. Terça a sábado das 11h30 às 15h e 19h às 22h. Domingo e feriados das 11h30 às 15h30.

Reteteu (Recife, PE)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2025 (95º lugar)

Há doze anos, o Reteteu Comida Honesta é um restaurante que oferece especialmente gastronomia pernambucana, para café da manhã e almoço. O menu farto da casa é fundamentado no conceito de valorização dos produtos, ingredientes e técnicas da região do Nordeste do Brasil. A palavra “honesta” se refere ao cuidado que o chef Thiago das Chagas tem desde o trato com o fornecedor (boa parte de agricultura familiar pernambucana) até o cliente. Thiago das Chagas é engajado na defesa dos costumes e sabores locais nordestinos, e é fundador do SlowFood Recife.

Serviço: Rua Professor Otávio de Freitas, 256, Encruzilhada, Recife. Tel (81) 3204-4137. Segunda a sexta, 12h às 15h; sábado e domingo, 12h às 15h30; café da manhã - sábado e domingo, 7h às 10h.

Ristorantino (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (35º lugar) e 2023 (80º lugar)

Clássico italiano de São Paulo.

Vários endereços em São Paulo. Shopping Pátio Higienópolis - Piso Pacaembu. Av. Higien[opolis, 618

Rocka (Búzios, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar), 2023 (34º lugar) e 2025 (97º lugar)

O chef Gustavo Rinkevich, nascido na Argentina, abriu o Rocka Restaurante e Beach Lounge em Búzios em 2009, que rapidamente se destacou por sua gastronomia mediterrânea moderna, utilizando produtos brasileiros frescos e de alta qualidade. A arquitetura do local chama a atenção, com um design contemporâneo que harmoniza com a beleza natural da península.

Grandes janelas oferecem vistas deslumbrantes do mar, criando um ambiente acolhedor e sofisticado. O espaço é cuidadosamente decorado, refletindo a essência do litoral brasileiro, enquanto mantém um toque de elegância mediterrânea.

Serviço: Avenida Geraldo de Jesus, 13, Brava, Búzios. Tel (22) 2623-6159. Segunda a quinta das 11h às 16h45, sexta e sábado das 11h às 17h30 e domingo das 11h às 17h.

Rudä (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (96º lugar)

Em uma casa dos anos 1930 está instalado desde o final do ano passado o Rudä, terceiro restaurante do Grupo Trëma. Por lá, o chef Danilo Parah apresenta as lembranças e conforto das cozinhas de sua mãe e avó, com clássicos brasileiros como o pão de queijo pardinho com linguiça mineira, requeijão de corte e barbecue de goiabada e os conhecidos frango com quiabo e bife com batata frita, com molho roti, e batata frita com pó de cogumelos e molho aioli.

Serviço: Rua Garcia D’Ávila 118, Ipanema – RJ. De domingo a terça-feira das 12h às 23h. Quarta-feira a sábado das 12h à 00h.

Ryo (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (19º lugar), 2025 (68º lugar) e 2026 (16º lugar)

Ryo: menu de outono com foco na tradição culinária japonesa e no protagonismo dos dashis (Crudo & Gilberto Bronko/Divulgação)

O Ryo Gastronomia, do chef Edson Yamashita, apresenta seu menu de outono com foco na tradição culinária japonesa e no protagonismo dos dashis, presentes em diferentes etapas da experiência. Seguindo a proposta do omakase e o uso de ingredientes sazonais, o percurso reúne pratos como Osen Tamago, Sakana Arai, tempurá de cherne, sashimis selecionados, sushis de diferentes cortes de atum e um Shabu-Shabu com wagyu e nabo preparado em múltiplos dashis. “É um menu mais leve e delicado, em comparação com os outros que já fiz de outono”, ressalta o chef. Entre as novidades, o restaurante também lança seu primeiro vinho próprio, um Sauvignon Blanc produzido em Mendoza, na Argentina.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 665. De terça a sábado, das 12h às 14h30 e das 19h às 23h. Omakase jantar por pessoa no balcão: R$ 1.600 sem harmonização. Omakase jantar por pessoa na mesa: R$ 1.450 sem harmonização. Harmonização: R$ 1.000. Omakase no almoço (menu com 8 etapas) por pessoa: R$ 850 (harmonização R$ 690).

San Omakase (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (97º lugar) e 2025 (72º lugar)

O chef André Kawai apresenta a cada noite um menu exclusivo com ingredientes nobres, tratados com técnica, execução e preocupação com os detalhes. Em 15 etapas compostas por preparos clássicos e peixes selecionados no dia, o cardápio em estilo omakase dá destaque a cortes especiais como akami (mais magro), chutoro (mais suave e macio) e otoro (mais gorduroso e macio, retirado da barriga), retirados tanto do maguro (atum) quanto do bluefin.

O local também oferece frutos do mar nobres, como uni (ouriço), unagi (enguia) e hotate (vieira), e peixes menos óbvios, tais como pargo, tainha, olho de cão e prejereba, capturados preferencialmente por pescadores locais, que entram no mar até duas vezes ao dia para garantir o frescor.

Serviço: Rua Conde Bernadotte, 26, Loja 103, Leblon. Tel (21) 2112-5199. Terça a sábado, 19h ou 21h30, apenas com reservas.

Satyricon (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar)

Restaurante sofisticado de culinária ítalo-mediterrânea com frutos do mar, balcão de peixes e jardim interno.

R. Barão da Torre, 192 - Ipanema, Rio de Janeiro

Seu Luna (Recife, PE)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar)

Boteco acolhedor serve cervejas artesanais e menu de especialidades brasileiras de pratos e tábuas mistas.

Rua Saldanha Marinho, 645 - Ipsep, Recife - PE

Shihoma Pasta Fresca (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (29º lugar), 2023 (15º lugar), 2024 (22º lugar) e 2025 (64º lugar)

Após sucesso no serviço de delivery de pastas frescas, o Shihoma abriu as portas na Vila Madalena, tendo como sócios os chefs Bia Freitas e Joey Lim. Entre os clássicos da casa estão o L’uovo al raviolo – pasta recheada com ricota, espinafre, gema de ovo e servido com manteiga e sálvia; Tortelli di gamberi – pasta all’uovo recheada com camarão rosa fresco, e Pici alla carbonara – pasta de sêmola feita a mão, queijo Pecorino Romano D.O.P, pancetta curada, gema de ovo e queijo Tulha; além dos crudos e tartares.

Serviço: Rua Medeiros de Albuquerque, 431, Vila Madalena, São Paulo. Tel. (11) 3819-2333. Terça a Sábado das 12h às 15h, e das 18h30 às 22h.

Shin Zushi (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar) e 2026 (89º lugar)

O Shin Zushi, no bairro do Paraíso, em São Paulo, é um restaurante japonês de perfil familiar que mantém forte ligação com a culinária tradicional. Criado originalmente pelo pai, hoje é comandado pelos irmãos Ken e Nobu Mizumoto. A casa trabalha com duas frentes: o omakase servido no balcão, em uma experiência mais direta com os sushimen, e o serviço à la carte nas mesas. Com foco na cozinha japonesa clássica e no uso preciso dos ingredientes, o restaurante aposta em combinações simples e bem executadas, como ostra e carapau, em um ambiente de atendimento próximo e descontraído. Ah, e não tente pedir salmão, porque a casa não serve o peixe.

Serviço: Rua Afonso de Freitas, 169 – Paraíso. De terça a sábado, das 11h30 às 14h e das 18h às 22h. Domingo, das 12h às 15h.

Simone (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (61º lugar)

Simone: pato e pera no menu da casa (Divulgação/Divulgação)

O italiano Simone Paratella, ao lado de sua esposa Gabriela Harue Nakao, à frente da hospitalidade, comandam um salão pequeno, com iluminação baixa e obras de arte notórias – mas a cozinha envidraçada e iluminada, talvez seja o melhor “quadro” para se observar. No salão, que acomoda até 14 pessoas, é ofertado o menu Fiducia (R$ 640). Já se tornou um clássico a massa fresca Tajarin al Ragù di Coniglio e zimbro: o macarrão é cortado na faca, acompanhado por ragu de coelho cozido lentamente. Trata-se de uma receita tradicional do Piemonte – região natal do chef. No último mês de abril, lançou a experiência Balcão do Chef (R$ 920), que acomoda apenas 5 clientes por noite e deve ser reservada previamente.

Serviço: Rua Tapinas, 118 – São Paulo. Quarta a sexta, das 12h às 15h. Terça a sábado, aberto para o jantar.

Sud, o Pássaro Verde (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar), 2023 (70º lugar), 2025 (50º lugar) e 2026 (82º lugar)

A chef Roberta Sudbrack ficou conhecida, primeiramente, por ser a primeira mulher a assumir a cozinha do Palácio da República. Hoje, a chef preserva seu legado gastronômico à frente do restaurante com ares de casa, no bucólico bairro do Jardim Botânico. É de um fogão a lenha, aparente no salão, que partem pratos que mudam com frequência, conforme a disponibilidade de produtos. Ela também atua de forma próxima com pequenos produtores, oferecendo — e apresentando ao público — queijos e embutidos.

Serviço: Rua Visconde de Carandaí, 35, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Telefone (21) 97383-6725 Sexta e sábado das 12h às 15h domingo,go das 12h às 17h. Terça sábado,do das 18h às 22h.

Sult (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (35º lugar), 2023 (46º lugar) e 2024 (62º lugar)

Não há grandes formalidades no restaurante comandado por Nelson Soares: o salão é minimalista e dá destaque à cozinha – bem visível ao público. E essa disposição não parece coincidência, porque a interação com os clientes parece parte da filosofia, com direito a receitas com toques regionais, a exemplo do pirarucu com risoto de tucupi e jambu com castanha do Pará ralada (88 reais). O fettuccine com sururus custa 68 reais e a fregola com polvo e tutano sai a 82 reais.

Serviço: Rua Fernandes Guimarães, 77, Botafogo, Rio de Janeiro. De terça-feira a sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 17h.

Sushi Vaz (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (87º lugar)

Sushi Vaz: casa comandada pelao cuiabano Wdson Duarte Vaz (Divulgação/Divulgação)

O cuiabano Wdson Duarte Vaz começou seu restaurante em uma pequena galeria na Avenida Paulista, em 2018, que vivia lotada de clientes. O sucesso elevou o patamar e levou à mudança de endereço para a Alameda Santos, mas o foco seguiu o mesmo: surpreender clientes com técnica e frescor de peixes e frutos do mar, tudo isso com muita simpatia. Hoje, somam-se mais duas unidades: uma segunda em São Paulo e, mais recentemente, uma casa no Rio de Janeiro — com apenas um balcão que acomoda 12 pessoas e poucas mesas externas. Reservas são recomendadas.

Serviço: Alameda Santos, 2528 B – Jardins. De terça a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e domingo, das 13h às 17h.

Taioba (São Sebastião, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar)

Com um ambiente rústico e aconchegante, os clientes podem desfrutar de pratos como bolinhos de taioba, casquinha de siri, PF Caiçara, arroz lambe-lambe e também sobremesas como o manjar branco com calda de ameixa ao vinho e mousse de manga com praliné de pistache. Todos os dias o chef Eudes Assis faz sugestões como bobó de camarão, frutos do mar à provençal e lula a vinagrete.

Rua Tijucas, 55, São Sebastião, Estado de São Paulo

Tangará Jean-Georges (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar), 2023 (94º lugar), 2024 (89º lugar), 2025 (46º lugar) e 2026 (79º lugar)

Jean-Georges: salão reformado no ano passado no Palácio Tangará (Divulgação/Divulgação)

O hotel Palácio Tangará, imponente por si só, é como um refúgio dentro do caos da Pauliceia. Seu restaurante principal, que traz assinatura do chef Jean-Georges Vongerichten, é comandado pelo chef Filipe Macambyra e contempla uma estrela no Guia Michelin Brasil. Desde cedo, o restaurante cede seu espaço para o café da manhã dos hóspedes — também aberto a passantes — servido no imponente salão com vista para o Parque Burle Marx. Aberto apenas à noite, pode-se escolher entre à la carte ou degustação, Signature (R$ 850) ou Premium (R$ 1.080). No primeiro deles, um dos tempos é o robalo com especiarias, servido com molho agridoce, prato assinatura do chef Vongerichten.

Serviço: Rua Dep. Laércio Corte, 1501, Panamby. De quarta a sábado, das 19h às 23h.

Tanit (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (8º lugar), 2023 (23º lugar), 2024 (64º lugar) e 2025 (69º lugar)

Com forte tradição familiar na gastronomia, o espanhol Oscar Bosch escolheu São Paulo para abrir o seu primeiro restaurante próprio. Inaugurado em 2016, o Tanit propõe uma cozinha mediterrânea autoral com alma catalã. Entre os destaques estão as batatas bravas servidas como mil-folhas com salsa brava e allioli e os mini cones crocantes, recheados de tartar de atum, gema curada ralada e caviar de shoyu. Já na seção de pratos principais, as proteínas vêm acompanhadas por receitas que destacam ingredientes frescos e combinações criativas. O peixe do dia, por exemplo, é servido com texturas de alcachofra, mini challotas douradas, ar de parmesão trufado e emulsão de azeite extravirgem.

Serviço: Rua Oscar Freire 145, Jardins. Tel (11) 3062-6385. Terça a sexta, das 12h às 16h e das 19h às 0h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h às 0h. Domingo, das 12h às 17h.

Tappo (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (85º lugar)

Tappo: casa dos sócios Benny Novak e Renato Ades, também à frente do Ici Bistrô (Helena Rubano/Divulgação)

Dos sócios Benny Novak e Renato Ades, também à frente do Ici Bistrô, o Tappo reabriu em 2024 e passou a funcionar no Edifício Paquita, no bairro de Higienópolis, preservando o ambiente intimista e o serviço próximo, bem em frente ao Parque Buenos Aires. O cardápio mantém foco em receitas tradicionais italianas, com destaque para massas como carbonara e amatriciana, além de lasanhas, fritti e pratos como polpette e costeleta de porco à milanesa. A proposta valoriza preparos simples e bem executados, acompanhados por uma carta de vinhos enxuta com ênfase em rótulos italianos e boa relação de custo-benefício, reforçando o caráter de trattoria contemporânea.

Serviço: Rua Alagoas, 475 - Higienópolis. De terça-feira a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 17h.

Tarso (Brasília, DF)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (100º lugar)

A visita ao Tarso pode ser considerada intimista. De uma a duas vezes por semana são anunciadas 12 vagas para conhecer o menu do restaurante brasiliense. Com menu de nove etapas divulgado apenas no jantar, o chef Paulo Tarso apresenta suas criações com referências de diversas casas por onde passou como The Restaurant no Four Seasons em Palm Beach, Florida, Gigi’s Trattoria no Hudson Valley, NY, Bocuse NY, e Fine Gastronomy Catering em Washington.

Nas redes sociais do restaurante é possível conhecer alguns dos pratos dos menus já apresentados, como a lula na brasa, recheada com creme de polvo e camarão, acompanhada de um cannoli com stracciatella caseira, aioli de tomate seco e tomate cereja desidratado e o bacalhau marinado no missô, mousseline de batata com alho negro, batata soufle, brócolis na manteiga e azeite de ervas.

Serviço: Asa Norte CLN 308 BL C – Asa Norte, Brasília – DF. Apenas com reservas, datas divulgadas no Instagram @tarso_restaurante

Teva (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar)

Espaço elegante em estilo industrial que serve pratos veganos criativos com ingredientes sustentáveis e orgânicos.

Av. Henrique Dumont, 110 - Loja B - Ipanema, Rio de Janeiro

Tiara (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (64º lugar)

Com gastronomia autoral contemporânea, o restaurante Tiara tem como proposta a valorização dos ingredientes frescos, de excelente procedência e majoritariamente nacionais, representados em receitas executadas com muita técnica e com visual moderno. Sob o comando do chef Rafa Gomes, a casa foi inaugurada em dezembro de 2022, no Rio Design Leblon, e faz parte do Grupo BFW.

Serviço: Av. Ataulfo de Paiva, 270 - Loja 111 - Leblon, Rio de Janeiro. De segunda a quinta-feira das 12h às 22h. Sexta-feira das 12h às 23h30, sábado das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 21h.

Tordesilhas (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (66º lugar) e 2025 (75º lugar)

O restaurante paulistano trabalha com os clássicos brasileiros, como a Carne de sol de Boi Curraleiro com Tortelli recheado de Abóbora e Molho de Queijos Brasileiros. A carne de sol é preparada no próprio local, a partir do corte vazio (fraldinha) de um boi da raça Curraleiro, criado em Pirenópolis, Goiás.

Aos domingos, a chef Mara Salles faz uma sugestão ao cliente, que pode ser uma Caldeirada, uma Galinhada, uma Carne de Sol com Vinagrete de Feijão Manteiguinha e Mandioquinha ou ainda um pernil lentamente assado.

Serviço: Alameda Tietê, 489, Jardins. Tel (11) 3107-7444. Terça a Sexta da 19h às 23h. Sábado 12h às 17h e 19h30 23h. Domingo 12h às 17h.

Toto (Rio de Janeiro, RJ)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (42º lugar), 2025 (76º lugar) e 2026 (88º lugar)

Toto: Parpadelle Fresco (Gabriel Mendes/Divulgação)

Inspirado nos neobistrôs parisienses, o Toto aposta em uma cozinha contemporânea, descomplicada e afetiva, unindo técnicas francesas, influências asiáticas e ingredientes brasileiros. O nome do local vem de um apelido de infância do chef Thomas Troisgros (também à frente do Oseille, número 31 do ranking), dado por seu avô, o também chef Pierre Troisgros. O menu reúne criações autorais que traduzem experiências e memórias de viagens do chef: gyoza de costela, bun de camarão e pargo à meunière de tangerina.

Serviço: Joana Angélica, 155 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ. Segunda a sábado, das 12h às 00h. Domingo, das 12h às 23h.

Tragaluz (Tiradentes, MG)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar), 2023 (60º lugar), 2024 (34º lugar), 2025 (98º lugar) e 2026 (71º lugar)

Tragaluz: restaurante traz para os holofotes comidas mineiras que, muitas vezes, são mais familiares e restritas aos ambientes domésticos (Divulgação/Divulgação)

O restaurante traz para os holofotes comidas mineiras que, muitas vezes, são mais familiares e restritas aos ambientes domésticos. Tudo no local é atento aos detalhes: desde a decoração e o cuidado com a casa, de mais de 300 anos, à comida que chega à mesa. Um dos pratos mais solicitados do menu, a Pintada Tragaluz, é um preparo lento com a galinha-d’angola, um dos símbolos de Tiradentes.

Serviço: Rua Direita, 52, Centro, Tiradentes. Tel. (32) 3355-1424. Quarta a segunda a partir de 19h.

Trintaeum (Belo Horizonte, MG)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2025 (57º lugar) e 2026 (20º lugar)

Trintaeum: foco na valorização da cultura gastronômica mineira (Victor Schwaner/Divulgação)

No bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, o Trintaeum foi criado para valorizar a cultura gastronômica mineira com ingredientes, bebidas e decoração provenientes do estado. Comandado pela chef Ana Gabi Costa, o restaurante revisita clássicos como frango com quiabo (R$ 100), galinhada (R$ 90) e pastel de angu (R$ 50) com releituras técnicas. A casa também reúne carta de vinhos mineiros, coquetéis feitos com insumos locais, seleção de cachaças e uma experiência guiada de degustação de queijos do estado.

Serviço: R. Prof. Antônio Aleixo, 20 – Lourdes, Belo Horizonte (MG). De segunda a sábado, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h domingos, das 12h às 16h

Tuju (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2024 (16º lugar), 2025 (4º lugar) e 2026 (1º lugar)

Katherina Cordás e Ivan Ralston: viagens pelo estado de São Paulo se transformara em menu e projeto de pesquisa (Eduardo Frazão/Divulgação)

Para chegar no País das Maravilhas, Alice precisou se jogar ao desconhecido. E é exatamente este o ponto de partida do Tuju: um corredor escuro ilustrado por passagens e imagens do livro de Lewis Carroll. No fim do túnel está a revelação: um jardim de inverno com uma jabuticabeira ao centro e cercada por mais dois andares com um bar e adega com 1.200 rótulos. Para chegar aos quatro menus criados anualmente, o casal Ivan Ralston e Katherina Cordás viajou para os rincões do estado de São Paulo em busca de produtores e suas produções, provenientes tanto da terra quanto do mar. Baseado nos ciclos das chuvas, está em vigor atualmente a temporada Ventania (R$ 1.650), com 10 etapas, incluindo uma defesa ao injustiçado cuscuz paulista. Na receita da casa, o prato é feito com sardinha, tomate verde e pimentão. Ainda que Ralston diga que a busca por aprendizados seja constante, a casa vive um momento de celebração. Em abril, o restaurante conquistou três estrelas no Guia Michelin. Ao contrário da jornada de Alice, o Tuju vive um sonho acordado.

Serviço: Rua Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano, São Paulo. De terça a sexta, das 19h às 22h. Sábado das 12h às 15h e das 19h às 22h

Valle Rústico (Garibaldi, RS)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (29º lugar), 2023 (19º lugar), 2024 (44º lugar), 2025 (44º lugar) e 2026 (68º lugar)

Valle Rústico: um dos representantes da chamada “cozinha de natureza”, conceito criado pelo chef Rodrigo Bellora (Divulgação/Divulgação)

Localizado na Serra Gaúcha, é um dos principais representantes da chamada “cozinha de natureza”, conceito criado pelo chef Rodrigo Bellora. O restaurante aposta em uma experiência de menu degustação que muda conforme as estações, guiada pelo que a terra oferece em cada período. A proposta é unir agricultura e gastronomia, com forte presença de ingredientes orgânicos, sazonais e provenientes de pequenos produtores locais.

Serviço: Via Marcilio Dias, S/N, Garibaldi. De quarta a sábado, das 19h3 às 22h, domingos das 12h às 14h30.

Varanda Grill (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (70º lugar)

O Varanda Grill consolidou-se como uma das steakhouses mais prestigiadas do país ao reunir cortes selecionados de origens brasileira, argentina e norte-americana. São três unidades em São Paulo, sob o comando de Sylvio Lazzarini e do chef Fabio Lazzarini, seu filho, que é formado na Itália e assume o balcão do Varanda D.Inner, menu degustação servido na unidade Faria Lima, que combina influências das cozinhas italiana e japonesa com criações contemporâneas autorais.

Serviço: Unidade Jardins: Rua General Mena Barreto, 793 - Jardim Paulista. Segunda a quinta, das 12h às 15h; sexta e sábado, das 12h às 16h; domingo, das 12h às 17h30. Jantar de segunda a sábado, das 19h às 22h. Unidade JK: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Shopping Center JK Iguatemi - Loja 321B - Piso 2 - Itaim Bibi. Segunda a quinta, das 12h às 15h; sexta, das 12h às 16h; sábado e domingo, das 12h às 16h. Jantar de segunda a domingo, das 18h às 22h. Unidade Faria Lima: Rua Prudente Correia, 432 – Jardim Europa. Segunda a quinta, das 12h às 15h; sexta e sábado, das 12h às 16h; domingo, das 12h às 17h.

Xapuri (Belo Horizonte, MG)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (26º lugar), 2023 (27º lugar), 2024 (44º lugar) e 2025 (67º lugar)

Fundado em 1987 por Nelsa Trombino, o Xapuri, na Pampulha, já se tornou um reduto da cozinha afetiva de Minas Gerais, oferecendo pratos à la carte preparados com receitas de família. Atualmente, o restaurante é conduzido pelo chef Flávio Trombino, que dá continuidade ao legado da mãe. Além de comandar a cozinha, Flávio é o criador do projeto “Minas de Cabo a Rabo”, dedicado a mapear e valorizar os ingredientes e os saberes das diferentes regiões do estado.

No cardápio chama a atenção a Linguiça caseira, produzida pela família há mais de 40 anos; a Costelinha da Sinhá, com arroz branco, feijão tropeiro, mandioca frita e couve; e o Arroz Preguento, com coxa e sobrecoxa desossadas, cogumelos Paris na manteiga, arroz e cheiro-verde.

Rua Mandacarú, 260, Trevo. Tel (31) 3496-6198. Terça a sábado das 11h às 22h; e domingo das 11h às 17h.

Xavier (Porto Alegre, RS)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (35º lugar), 2023 (75º lugar) e 2025 (99º lugar)

Sob o comando do chef Xavier Gamez, o menu mediterrâneo do Xavier valoriza ingredientes frescos e sazonais, explorando frutos do mar, vegetais e carnes com equilíbrio e originalidade. Pratos como o “Gambas al Jerez” e o “Fideuá de Pulpo” revelam o domínio técnico e a delicadeza nos sabores, enquanto a carta de vinhos, com rótulos espanhóis cuidadosamente selecionados, reforça a proposta de harmonização e autenticidade.

Serviço: Rua Auxiliadora, 203, Auxiliadora. Tel (51)99424-1232. Terça a quinta das 19h30 às 22h. Sexta e sábado das 19h30 às 22h30.

Z Deli (São Paulo, SP)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2026 (29º lugar)

Z Deli: reabertura da unidade da Alameda Lorena (Divulgação/Divulgação)

Criado em 1981, o Z Deli nasceu como delicatessen na rua Haddock Lobo e se tornou referência em sanduíches e culinária judaico-americana em São Paulo. Hoje, comandada por Julio Raw e Bruno Mester, a casa reabriu a unidade da Alameda Lorena como restaurante e delicatessen, com menu que mistura receitas da Europa Oriental e releituras contemporâneas. Entre os pratos estão cholent, schnitzel, farfalle com pato e o clássico hambúrguer que faz a fama da casa.

Serviço: Alameda Lorena, 1689 – Jardim Paulista, São Paulo (SP). Segunda a quinta, das 12h à 0h; sexta e véspera de feriado, das 12h à 1h; sábado, das 8h à 1h; domingos e feriados, das 8h à 0h

Zoi (Fortaleza, CE)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2022 (49º lugar) e 2023 (74º lugar)

A gastronomia mediterrânea sofisticada em ambiente chique contemporâneo com boemia e área externa exuberante.

Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz, Fortaleza

Íz (Goiânia, GO)

Entrou no ranking da Casual EXAME em 2023 (38º lugar), 2025 (30º lugar) e 2026 (12º lugar)

Íz Hotel Conceito: o primeiro restaurant with rooms do Brasil (Declieux Crispim/Divulgação)

Em 2015, Ian Baiocchi inaugurava o Íz, em Goiânia, que, 10 anos mais tarde, ganhou uma nova proposta, com menu degustação para 46 comensais, com uma cozinha mais inventiva e com elementos brasileiros. São três opções de menus, com três tempos (R$ 245), servidos apenas no almoço, além de cinco (R$ 465) e oito (R$ 635) tempos no jantar. Em todos, há três passos extras com amuse-bouche, serviço de pães e petit four. As criações percorrem raízes, frutos, queijos, peixes e carnes tratados a partir de técnicas que Baiocchi dominou dentro e fora do país, traduzindo sua maturidade em pratos que nascem do Cerrado, mas olham para o mundo. O novo formato da casa se integra também ao Íz Hotel Conceito, o primeiro restaurant with rooms do Brasil, uma hospedagem boutique com três suítes diferentes entre si, serviço de pensão completa, spa, academia, adega e toda a estrutura de hospitalidade do grupo.

Serviço: Rua 1130, nº 125 – Setor Marista, Goiânia (GO). De quarta e quinta-feira das 11h30 às 15h, e das 19h30 às 23h30. Sexta-feira das 11h30 às 15h30 e das 19h30 às 00h30, sábado das 12h às 16h e às 00h e das 19h30 às 00h30. Domingo das 12h às 16h