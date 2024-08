Os melhores restaurantes da região de Santa Cecília, em SP, segundo o ranking da EXAME 2024

Dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil, eleitos por Casual EXAME em 2024, cinco estão em Santa Cecília ou próximos ao bairro. A região da cidade de São Paulo reúne representantes da boa gastronomia e o que há de melhor da arte culinária. A seleção dos estabelecimentos foi feita por um júri formado por 72 renomados críticos e influenciadores de todo o país (veja a lista no final deste conteúdo).

Cada especialista apontou dez restaurantes de sua preferência, sem ordem de importância. Todos os votos foram compilados e organizados nesta lista. Em caso de empate, a organização foi feita por ordem alfabética. É um guia para você, leitor, conhecer o que há de melhor no país. A lista também reconhece o trabalho de toda a cadeia, dos chefs, aos garçons e empresários.

Komah (SP)

Komah (Komah/Divulgação)

Em outubro de 2022, o chef Paulo Shin se despediu do Komah, deixando ele nas mãos do empresário Alessandro Papi e do subchef Daniel Park. Este continua a surpreender a clientela com entradas como steak tartare coreano (58 reais) e macarrão de batata doce com legumes sortidos e mel de abelhas nativas (55 reais). O arroz salteado com kimchi e omelete cremoso (68 reais) disputa as preferências com o arroz caramelizado com costela bovina braseada (70 reais), acompanhado de ovo estalado ou omelete.

Serviço: Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 378, Barra Funda, São Paulo. De segunda a sexta-feira das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 16 e das 19h às 23h.

Ama.zo (SP)

Amaz Peruano: Ceviche y Cacau. (Luiz Morales Tineo/Divulgação)

A tatuagem no antebraço de Enrique Paredes exclama a filosofia do Ama.zo, um restaurante regido pela criatividade e pela experimentação com ingredientes e receitas de todas as regiões peruanas, sobretudo a selva amazônica, terroir que cobre 60% daquele país e que é compartilhado com o Brasil. Dentre os ingredientes estão mandioca, formiga, pimentas aromáticas, tucupi, cacau e aguaymanto (physalis), mas também abóbora, rapadura, pimenta dedo de moça, caqui, goiaba e cupuaçu. Ceviches, causas, tiraditos, chicharrones e arrozes variados. Insumos comuns a ambos ou puramente brasileiros tonificando clássicos da culinária peruana.

Serviço: De terça a sexta das 12h às 15h:30, sábado e domingo das 12h às 18h e quinta a sábado das 19h às 23h. Shopping Pátio Higienópolis - Av. Higienópolis, 618, de segunda a sexta das 12h às 15h30 e 19h e 22h30, sábado das 12h às 17h e das 19h às 22h30, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h.

Borgo Mooca (SP)

Sim, o restaurante de Matheus Zanchini hoje fica em Santa Cecília, no imóvel que já foi do Così. Mas ele continua a homenagear o bairro no qual surgiu e ajudou a transformar num destino gastronômico descolado. Não existe monotonia no cardápio, que se renova semanalmente com receitas autorais e diferentes influências culturais. Torça para encontrar no menu o lombo de atum cru com melancia tostada, coalhada e tapenade de olivas tostadas (76 reais) ou o ovo com gema mole, acompanhado de carne de siri, batata e maionese de bottarga (38 reais).

Serviço: Rua Barão de Tatuí, 302, Santa Cecilia, São Paulo. Segunda-feira das 19h às 22h30, terça a sexta-feira das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30. Domingo 12h às 17h.

Carlota (SP)

Empadão de Bobó de Camarão da Carlota. (Lucas Terribili/Divulgação)

Prestes a completar 30 anos de atividade, o Carlota se mantém entre os melhores endereços gastronômicos da cidade, recebendo prêmios da crítica especializada e conquistando o paladar do público. A casa da chef Carla Pernambuco tem fachada branca e grandes janelas, que banham o ambiente com luz natural. Ali, os clientes exploram a cozinha multicultural idealizada pela chef, em conceito que ela define como “bistrô de bairro”. Criativa, Carla está sempre desenvolvendo novidades para o menu e trazendo convidados de outras partes do Brasil e do mundo, seja para cozinhar no restaurante ou para dar aulas no Estúdio CP, espaço idealizado por ela para promover eventos e encontros.

Serviço: Rua Sergipe, 753, Higienópolis. De terça a quinta-feira, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Sexta-feira, das 12h às 16h e das 19h às 23h30. Sábado, das 12h às 17h e das 19h às 23h30. Domingo, das 12h às 17h.

Cora (SP)

Tortilla de milho, mexilhões em escabeche e aioli picante. (Laís Acsa/Divulgação)

Fica na cobertura de um prédio retrofitado localizado numa área do centro paulistano que já viu dias melhores. Ao ar livre, o restaurante do chef argentino Pablo Inca aposta muitas fichas na grelha para preparar pratos memoráveis. Para enganar o estômago, peça o peixe cru acrescido de caju, limão e pimenta (46 reais) ou a abobrinha com queijo tulha e cacau (38 reais). Outra boa pedida para aquecer os motores: mussarela fresca com figos e tomates crocantes (54 reais). O peixe assado com purê de cenoura (75 reais) é um dos pontos altos.

Rua Amaral Gurgel, 344 (6º andar), Centro, São Paulo. De terça a quinta-feira das 19h às 23h. Sexta-feira das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 17h.

Os 100 melhores restaurantes do Brasil

Na lista completa escolhida pelo júri da Casual EXAME estão estabelecimentos em 15 cidades

1 Lasai Rio de Janeiro 2 Origem Salvador 3 A Casa do Porco São Paulo 4 Oteque Rio de Janeiro 5 Maní São Paulo 6 Nelita São Paulo 7 Manga Salvador 8 Evvai São Paulo 9 Fame Osteria São Paulo 10 Manu Curitiba 11 Notiê São Paulo 11 Pacato Belo Horizonte 11 Ping Yang São Paulo 14 Mocotó São Paulo 14 Ocyá Rio de Janeiro 16 Glouton Belo Horizonte 16 Metzi São Paulo 16 Tuju São Paulo 19 Cozinha Tupis Belo Horizonte 19 Murakami São Paulo 19 Picchi São Paulo 22 Cepa São Paulo 22 Shihoma Pasta Fresca São Paulo 24 Aiô São Paulo 24 Cais São Paulo 26 Cala del Tanit São Paulo 26 Goya Zushi São Paulo 28 Igor Curitiba 29 Asu Curitiba 30 Banzeiro São Paulo/Manaus 30 Capincho Porto Alegre 32 D.O.M São Paulo 33 Dona Mariquita Salvador 34 Oro Rio de Janeiro 34 Taberna Japonesa

Quina do Futuro Recife 34 Tragaluz Tiradentes-MG 37 Arvo Recife 37 Fasano São Paulo 37 Florestal Belo Horizonte 40 Haru Rio de Janeiro 40 Lilia Rio de Janeiro 42 Ori Salvador 42 Toto Rio de Janeiro 44 Valle Rústico Garibaldi-RS 44 Xapuri Belo Horizonte 46 Birosca Belo Horizonte 46 Ca-Já Recife 46 Casa 201 Rio de Janeiro 49 Charco São Paulo 50 Corrutela São Paulo 50 Hai Yo Curitiba 50 Imakay São Paulo 50 Kanoe São Paulo 54 Kan Suke São Paulo 55 Kazuo São Paulo 55 Komah São Paulo 57 K.sa Curitiba 57 Kuro São Paulo 59 Mee Rio de Janeiro 59 Mesa do Lado Rio de Janeiro 61 Osso São Paulo 62 Per Lui Belo Horizonte 62 Sult Rio de Janeiro 64 Tanit São Paulo 64 Tiara Rio de Janeiro 66 Tordesilhas São Paulo 66 Aizomê São Paulo 68 Altar Cozinha

Ancestral São Paulo 68 Amado Salvador 68 Ama.zo São Paulo 71 Angá Petrópolis-RJ 72 Animus São Paulo 73 Arturito São Paulo 74 Babbo Osteria Rio de Janeiro 74 Barú Marisquería São Paulo 74 Borgo Mooca São Paulo 77 Carlota São Paulo 78 Caxiri Manaus 79 Chez Claude São Paulo/Rio de Janeiro 79 Chiwake Recife 81 Cipriani Rio de Janeiro 81 Cora São Paulo 83 Cuia São Paulo 84 Daimu Porto Alegre 84 Feér Curitiba 84 Fujii Curitiba 87 Koral Rio de Janeiro 88 La Villa Tiradentes-MG 89 Tangará Jean-Georges São Paulo 90 Makoto San São Paulo 90 Ninita Belo Horizonte 92 Madê Santos-SP 92 Oseille Rio de Janeiro 94 Président São Paulo 94 Cozinha 212 São Paulo 96 Rudä Rio de Janeiro 97 San Omakase Rio de Janeiro 98 Mahalo Cozinha Criativa Cuiabá 99 Remanso do Peixe Belém 100 Tarso Restaurante Brasília

Júri: Aline Gonçalves (jornalista), Ana Carolina Lembo (@dopaoaocaviar), André Bezerra (Duo Gourmet), Andrea D‘Egmont (jornalista), Arnaldo Lorençato (Veja SP), Bárbara Browne (@mesadividida), Benício Siqueira (revista Deguste), Bruno Albertim (@brunoalbertim), Bruno Calixto (jornalista), Carolina Daher (revista Encontro), Caroline Grimm (@carolinegrimm), Cecilia Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (jornal Estado de Minas), Cris Beltrão (Veja Rio), Daniel Salles (jornalista), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Diego Fabris (Wine Locals), Diogo Carvalho (Destemperados), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Eduardo Milan (revista Adega), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernando Liberato (@serialgrillerofc), Flavia Schiochet (jornalista), Françoise Terzian (@prazerices), Gabrielli Menezes (jornalista), Georgia Guzzo (@eatingcuritiba), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Vitoria (Robb Report), Gui Torres (@siteguitorres), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (@saboresdacidade), João Grinspum Ferraz (Casa do Carbonara), José Luiz Soares (@dopaoaocaviar), Josimar Melo (Sabor & Arte e Folha de S.Paulo), Julia Frischtak (Cellar Vinhos), Júlia Storch (EXAME), Juliana Andrade (@viver_para_comer), Junior Ferraro (Azul), Jussara Voss (Gazeta do Povo), Kike Martins (revista 29horas), Liana Sabo (Correio Braziliense), Lili Almeida (@cheflilialmeida), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Barbo (jornalista), Luciana Fróes (O Globo), Luiza Fecarotta (CBN), Marcel Miwa (Guia dos Vinhos), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Maria Eduarda Vétere (You Must Go), Maria Helena Esteban (Revista Estação Zona Sul), Mariah Luz (@oquefazercuritiba), Mariella Lazaretti (Prazeres da Mesa), Marília Miragaia (Folha de S.Paulo), Nani Rodrigues (@nanirodrigues), Nide Lins (@nidelins), Patricia Ferraz (Rádio Eldorado), Paula Theotonio (jornal Correio), Rafael Tonon (Eater), Renata Araújo (You Must Go), Ricardo Castilho (Prazeres da Mesa), Roberta Malta (jornalista), Roberto Hirth (@robertohirth), Ronaldo Jacobina (Correio),Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Tavinho Furtado (@maiorviagem), Tereza Carvalho (@proveieaprovei), Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia) e Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).