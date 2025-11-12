Os melhores hotéis 'pé na areia' do Brasil, segundo ranking Casual EXAME

Curioso para saber quais são os melhores hotéis com vista para a praia? Para resolver essa questão, CASUAL Exame selecionou os 24 representantes em território nacional que foram reconhecidos por 29 jornalistas, críticos e influenciadores do setor de turismo e estilo de vida de todo o país.

A segunda edição do Ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil traz opções de hospedagem em 34 cidades brasileiras. Confira.

Copacabana Palace, A Belmond Hotel | 2o LUGAR → 16 votos

Copacabana Palace: incontáveis histórias e eventos históricos em seus mais de 100 anos (Tomas Rangel/Divulgação)

Os mais de 100 anos do Copacabana Palace reúnem inúmeras histórias e incontáveis eventos históricos. Os quartos já receberam as maiores estrelas da música, do cinema e das novelas. Até Odete Roitman, a vilã da mais recente versão de Vale Tudo, morou lá.

A arte sempre esteve próxima ao hotel, que em 1938 inaugurou a Golden Room, a primeira sala de concertos da América Latina. Neste ano, o hotel presenciou um recorde mundial do maior show já feito no Rio de Janeiro, o de Lady Gaga e os seus mais de 2,5 milhões de espectadores na Praia de Copacabana, um ano depois de Madonna também se apresentar em frente ao hotel para 1,6 milhão de pessoas.

Nos mais de 12 mil metros quadrados estão 220 apartamentos e suítes. Na gastronomia destacam-se o premiado Cipriani, com uma mesa do chef, de onde é possível ver o chef Nello Cassesse em ação, e o asiático MEE, premiado com uma Estrela Michelin de 2015 a 2019.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,5 mil, mais taxas (exceto feriados). Café da manhã incluso no Pérgula. Avenida Atlântica, 1.702, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas:(21) 2545-8878 ou belmond.com

Mahré Hotel & Spa | 5o LUGAR → 8 votos

Mahré: 30 suítes com piscina e jardim privativo em São Miguel dos Milagres (Rui Nagae Fotografia/Divulgação)

Um cenário que contempla a segunda maior barreira de corais do mundo, com praias desertas, piscinas naturais e coqueiros a perder de vista, precisa de um hotel à altura. Em São Miguel dos Milagres, litoral alagoano, está o Mahré Hotel & Spa. Inaugurado em 2023, a propriedade oferece 30 suítes com piscina, jardim privativo e massagens no quarto sob demanda, que também podem ser rea­lizadas na varanda, em meio à natureza.

Para explorar os mais de 40 mil metros quadrados da propriedade, que inclui lagoas, manguezais e praias desertas, o hotel coloca à disposição bicicletas. Também é possível conhecer a região em passeios de jangada pelas piscinas naturais de Milagres, que incluem drinques e refeições. A gastronomia é comandada pelo chef Rafa Gomes, vencedor dos realities MasterChef Profissionais e Iron Chef Brasil. A carta de drinques tem assinatura da especialista em destilados Isadora Fornari.

Serviço: diárias a partir de R$ 3.036, com café da manhã. Sítio Monjolo, São Miguel dos Milagres, Alagoas. Reservas: (82) 99381-1515

Casana Hotel | 7o LUGAR → 7 votos

Casana: para aventureiros e para quem quer apenas descansar (Casana/Divulgação)

O dia no Casana pode variar entre duas opções: aventura ou relaxamento. A primeira opção inclui na programação a prática de kitesurfe. Afinal, o hotel está localizado em uma das melhores praias do mundo para a prática, o Preá, no Ceará. Para quem deseja se aventurar no esporte, não é preciso se preocupar com nada. O hotel possui uma escola de kitesurfe com instrutores certificados pelo International Kiteboar­ding Organization e pela Associação Brasileira de Kitesurfing, além de disponibilizar equipamentos da Duotone. Um veículo 4x4 acompanha os hóspedes por todo o caminho.

Para quem prefere uma estadia voltada para o relaxamento, o hotel com apenas sete bangalôs, com duas suítes com piscinas, espalhados em mais de 10 mil metros quadrados, oferece piscinas com borda infinita, spa com método Renata França, três tipos de sauna — seca, úmida e infravermelha —, além de crioterapia, piscina e jacuzzi.

O menu varia, já que o chef Gian Janjacomo desenvolve pratos com os ingredientes mais frescos do dia, entre peixes e frutos do mar da região. As tarifas incluem café da manhã, almoço, snacks e jantar. “Tudo do Casana foi pensado nos mínimos detalhes, com base em tudo de mais incrível que pudemos experienciar durante nossas viagens ao redor do mundo”, afirma Natalia Furland, proprietária do hotel junto com seu marido, Jimmy.

Serviço: mínimo de 3 diárias a partir de R$ 6.995 a diária. Avenida Beira Mar, s/no, Caiçara, Cruz, Ceará. Reservas: (85) 2180-5076 ou reservations@casana.com

11º Barracuda Hotel & Villas | Itacaré

Equilibrando design minimalista sueco e natureza preservada, o Barracuda Hotel & Villas é ideal para quem busca privacidade em Itacaré, na Bahia. No edifício principal do hotel estão o restaurante e os ambientes sociais, interligados com a piscina de borda infinita debruçada sobre o mar e seu deque. Há ainda 17 suítes com amplas varandas e muita luz natural. Totalmente equipadas e com área entre 800 e 1,2 mil metros quadrados, é possível se hospedar também nas vilas (casas) de diferentes tamanhos, que acomodam de oito a 16 pessoas.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,5 mil. Rua Pedro Longo, 600, Pituba, Itacaré, Bahia. Reservas em (73) 3199-9025/ reservations@thebarracuda.com.br

11º Casas Brancas Boutique Hotel

Aninhado sobre a Baía da Armação, em Búzios, o hotel oferece nove categorias de acomodação, com quartos projetados individualmente e pensados nos mínimos detalhes. O café da manhã traz produtos feitos no próprio Casas Brancas para a mesa dos hóspedes, que também podem almoçar e jantar no 74 Restaurant. Mais recente, há ainda a 74 Osteria, que está localizada em frente à prestigiada Orla Bardot e apresenta receitas italianas combinadas a ingredientes costeiros.

Serviço: diárias a partir de R$ 1.914. Alto do Humaitá, 10, Centro, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. Reservas em (22) 2623-1458/ info@casasbrancas.com.br

11º Emiliano Rio

Hotel Emiliano no Rio de Janeiro. (Divulgação/Divulgação)

Localizado na orla de Copacabana, o Emiliano Rio dispõe de um conceito arquitetônico modernista brasileiro, unindo conforto e sofisticação ao estilo de vida carioca, com um painel de Burle Marx dando as boas-vindas aos hóspedes logo na entrada. Com um time de mordomos altamente qualificados, o hotel se destaca pelo atendimento atento e personalizado, que traz um toque de carisma e calidez, e o local conta ainda com 90 apartamentos, divididos em oito categorias.

Serviço: diárias a partir R$ 3 mil. Av. Atlântica, 3804, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas em (21) 3503-6600

11º Fairmont Rio de Janeiro Copacabana

O Fairmont Rio tem 375 quartos confortáveis e com localização privilegiada, de frente para a Praia de Copacabana. Projetados pela arquiteta Patrícia Anastassiadis, com inspiração no Rio de Janeiro dos anos 1950, as acomodações privilegiam o bem-estar e espaços amplos. Os serviços de spa, sauna, massagem e salão de beleza do spa e as incríveis piscinas estão disponíveis para revitalizar as energias. O hóspede também pode desfrutar de atividades como beach tennis, canoa havaiana e stand up paddle.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,74 mil. Avenida Atlântica, 4240, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas em (21) 2525-1232

11º Nannai Muro Alto

Piscina do bangalô, de frente para o mar do Nannai Beach Resort Hotel, na Praia de Muro Alto, Porto de Galinhas (Divulgação/Dedoc/Marcelo Biscola)

Entre coqueirais e manguezais, o Nannai Muro Alto, em Ipojuca, a uma hora de Recife, equilibra belezas naturais, serviço de qualidade, gastronomia farta e muito conforto a poucos passos da praia. O hotel disponibiliza suítes e apartamentos, mas os bangalôs com piscinas privativas são as opções mais especiais e completas, uma vez que oferecem privacidade e isolamento, com varanda espaçosa e banheira de imersão para momentos de relaxamento. O Nannai apresenta estrutura completa do lado de fora, com piscinas, que se comunicam pelo hotel inteiro, formando 6 mil metros quadrados de águas.

Serviço: diárias a partir de R$ 4,2 mil. Rua Beira Mar, Gleba 07, Área A2B, Muro Alto, Ipojuca, Pernambuco. Reservas em (81) 3552-0100

17º Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Situado em um terreno de 300 mil metros quadrados, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte é ideal para férias em família. A decoração dos 287 apartamentos, todos voltados para o mar, privilegia o uso de materiais naturais e elementos decorativos criados por artistas locais. A disposição dos móveis foi pensada para destacar a vista de cada um dos quartos e suítes. Além disso, a infraestrutura do hotel apresenta lazer completo com hidromassagem, campo de futebol iluminado, quatro quadras de tênis iluminadas, quadra de vôlei de areia, quadra de beach tennis, anfiteatro, spa e academia.

Serviço: diárias a partir de R$ 2.556. Avenida do Farol s/n° Praia do Forte, Bahia. Reservas em (71) 3676-4000/ reservas.tepf@tivolihotels.com

17º Txai Resort Itacaré

Em uma área de 92 hectares de Mata Atlântica, em meio a uma área de proteção ambiental e na rota de passagens de baleias e golfinhos no Sul da Bahia, o resort é cercado por coqueiros e água cristalina. Projetado para ressaltar as belezas da Costa do Cacau, o Txai possui apenas 38 bangalôs, divididos em sete categorias, construídos com o propósito de oferecer comodidade e conforto ao hóspede, criando um ambiente aconchegante à beira mar, em 3 km de praia deserta.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,4 mil. Rodovia Ilhéus, Itacaré, Bahia BA 001, km 48. Reservas em (11) 3040-5010/ central.reservas@txairesorts.com

17º Uxua Casa Hotel & Spa

O hotel oferece 24 suítes distribuídas entre 16 casas exclusivas em termos de arquitetura e decoração. Treze casas estão distribuídas em uma área com nove mil metros quadrados de jardins privados, juntamente com uma piscina revestida de Quartzo Aventurino (conhecido por suas propriedades curativas), academia, Uxua Vida Spa & Lab e ateliê com tear antigo – e a poucos passos estão outras três casas. O Uxua ainda oferece restaurante e uma fazenda orgânica.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,1 mil. Praça São João Batista, Trancoso, Porto Seguro, Bahia. Reservas em (73) 3668-2277/ info@uxua.com

24º Anttunina Pousada & Spa

Com apenas 20 bangalôs e uma equipe de 118 colaboradores, o atendimento na Anttunina Pousada & Spa é personalizado em cada detalhe — são cerca de seis funcionários por acomodação. Cravada na deslumbrante Praia de Antunes, em Maragogi, a pousada tem uma paisagem repleta de águas cristalinas, areia branca e coqueiros. Música ao vivo todos os dias do ano embala jantares sob o céu estrelado e a gastronomia privilegia fornecedores locais.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,8 mil. Sítio Antunes, s/n° Rodovia AL-101 norte, Povoado de Antunes, Maragogi, Alagoas. Reservas em (81) 9322-3041

24º Awasi Santa Catarina

À beira do mar da Costa Esmeralda, em meio a uma península verde com 80 mil metros quadrados de mata preservada, está o Awasi Santa Catarina. O hotel, que levava o nome de Ponta dos Ganchos, passou a integrar, em 2024, o portfólio do grupo sul-americano Awasi. A mudança marca uma nova fase para a propriedade, agora operando no modelo que integra estadia, refeições, bebidas, atividades e traslados. As 25 acomodações são divididas em seis categorias e com metragens entre 90 e 300 metros quadrados.

Serviço: diárias a partir de R$ 8.675. Rua Elpídio Alves do Nascimento, 104, Ganchos de Fora, Gov. Celso Ramos, Santa Catarina. Reservas em (48) 3262-5040

24º Carmel Charme Resort

A aproximadamente 40 minutos de Fortaleza, no município de Aquiraz, a praia do Barro Preto surpreende pela beleza natural, com areia branca e coqueirais. É na região, em meio a uma sossegada vila de pescadores, que fica o Carmel Charme Resort. Das áreas de convivência às 35 acomodações, os espaços combinam um design moderno com uma estrutura acolhedora. O resort conta com piscinas, sendo uma infantil, jacuzzis aquecidas, academia, sauna, salão de jogos, quadra de tênis de saibro coberta, espaço gramado na praia para jogar vôlei e espaço infantil.

Serviço: diárias a partir de R$ 1.891. Rua 03, s/n°, Quadra 4, Jacaúna, Aquiraz, Ceará. Reservas em (85) 3266-6100/reservas@carmelcharme.com.br

24º Fasano Trancoso

O Grupo Fasano está, desde 2021, no Sul da Bahia, onde aportou com o Hotel Fasano Trancoso na Praia de Itapororoca, levando os pilares e a chancela da marca para um dos trechos mais privilegiados da região. São 40 bangalôs distribuídos por um terreno de 300 hectares — dos quais 100 são área de preservação ambiental —, em meio a um reservado cenário de mata nativa, céu azul e águas quentes. As acomodações variam de 60 a 206 metros quadrados, incluindo opções com sala de estar e dois quartos. Grande parte das unidades conta também com terraço privativo no piso superior, com espreguiçadeiras e chuveiro.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,2 mil. Estrada de Itaquena, 3.925, Trancoso, Bahia. Reservas (73) 99818-1091 e reserva.trancoso@fasano.com.br

24º Fasano Rio de Janeiro

Situado na Avenida Vieira Souto, na orla de Ipanema, o Fasano Rio de Janeiro é o primeiro projeto totalmente desenhado pelo arquiteto francês Philippe Starck no Brasil. Desde o mobiliário dos anos 1950 e 1960 aos uniformes vintage exclusivamente desenvolvidos para o hotel, tudo foi pensado a fim de recriar a atmosfera da bossa nova. Divididas em cinco categorias, suas 89 suítes são amplas e oferecem sofisticação e conforto. A maioria das unidades tem vista para a praia de Ipanema, e todas dispõe de varanda. A estrutura do hotel traz, ainda, academia e business center.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,5 mil. Avenida Vieira Souto, 80, Rio de Janeiro – RJ. Reservas em (21) 3202-4000 e rio@fasano.com.br

24º Janeiro Hotel

O Janeiro Hotel é um hotel que reflete o lifestyle carioca, com assinatura do designer e artista Oskar Metsavaht. Nos 51 apartamentos, as janelas evidenciam as belezas naturais do Rio de Janeiro e do bairro do Leblon. O grande destaque vai para a escadaria espiral na varanda no último andar, com degraus flutuantes soltos e formato de hélice, que é uma referência da arquitetura modernista brasileira. Nas dependências do hotel, o Janeiro Restaurante evidencia cozinha local e fresca, valorizando os pequenos produtores e a sazonalidade dos ingredientes.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,5 mil + 15% taxas. Avenida Delfim Moreira, 696, Leblon, Rio de Janeiro. Reservas reservas@janeirohotel.rio ou (21) 2172-1001

35º Casa Brasileira Hotel Galeria

À beira das águas cristalinas da Praia do Patacho, em Porto de Pedras, no litoral Norte de Alagoas, ergue-se a Casa Brasileira, um hotel-galeria concebido para oferecer uma experiência de sofisticação íntima e exclusiva. São apenas sete suítes cuidadosamente decoradas, cada uma com atmosfera própria, criando a sensação de um refúgio privativo diante de um dos cenários mais preservados do litoral brasileiro. O café da manhã artesanal, servido em etapas, é uma experiência em si, ponto de partida para dias de contemplação à beira-mar.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,19 mil. Praia do Patacho, Porto de Pedras, Alagoas. Reservas em (82) 99329-1590

35º Casa Grande Hotel Resort & Spa

A apenas 90 km de São Paulo, no Guarujá, o hotel traz um complexo repleto de opções de lazer e gastronomia para toda a família. Recentemente, a área infantil foi ampliada, são 5,8 mil metros quadrados de diversão com o Parque da Criança, aberto das 10h às 17h. O Casa Grande Hotel Resort & Spa oferece 268 acomodações entre apartamentos, suítes e três chalés para famílias, que comporta até seis pessoas, além de toda a estrutura de lazer com piscina, bares, academia, quadras de tênis, quadras de beach tennis, minigolfe e Beach Club — com espreguiçadeiras, bangalôs, DJ aos sábados e serviço de praia completo.

Serviço: diárias a partir de R$ 1.538. Avenida Miguel Stéfano, 1001, Enseada, Guarujá, São Paulo. Reservas (13) 99799-8664 e geralreservas@casagrandehotel.com.br

35º Fasano Angra dos Reis

Fasano Angra dos Reis (Fasano/Divulgação)

Com 60 amplos apartamentos e vista para o mar e campo, o Fasano Angra disponibiliza um sofisticado spa de 2 mil metros quadrados destinado ao bem-estar e a tratamentos voltados ao público adulto e infantil, academia bem equipada, quadras de tênis e poliesportiva, boulevard de lojas, além de pontos gastronômicos de conceitos distintos, para atender a diferentes momentos do dia — entre eles, o Restaurante Praia e o Restaurante Fasano. Outro grande atrativo do hotel é o kids club, área com atividades, brinquedos e piscina exclusiva para crianças.

Serviço: diárias a partir de R$ 3.621. Rodovia Governador Mário Covas, km 512, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Reservas em (24) 3369-9500 e concierge.ar@fasano.com.br

35º Jaguaríndia Village

Envolto por dunas e coqueirais, em Fortim, no Ceará, onde o Rio Jaguaribe encontra o mar, o Jaguaríndia Village destaca bangalôs espaçosos integrados à natureza, e combina esportes, regionalidade, bem-estar e alta gastronomia. Inaugurado em 2021, o local dispõe de 30 acomodações, entre vilas e bangalôs — sendo alguns deles com piscina privativa e vistas para as águas calmas e rasas da Praia de Canoé. Um dos pilares do hotel é o bem-estar com o Ywi Spa, que oferece salas de massagens e uma surpreendente gama de terapias corporais, entre esfoliações, banhos aromáticos, drenagem linfática, bambuterapia, ritual da Lua e circuito de geoterapia com argila.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,18 mil (para duas pessoas). Rua Praia Canoé Jaguaribe, Canto da Barra, Fortim, Ceará. Reservas em (88) 98145-0841 e reservas@jaguarindiavillage.com

35º Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort

O Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort está localizado na Barra de São Miguel, no litoral sul de Alagoas — 35 km ao sul de Maceió. Com suítes e vilas com design autoral, piscinas infinitas, deques com vista para o mar, luz natural, jardins internos — tudo é pensado para integrar natureza, conforto e estética refinada. O spa, inspirado em cosméticos como Caudalie, oferece terapias sensoriais e rituais de bem-estar que valorizam os cinco sentidos.

Serviço: diárias a partir de R$ R$ 3,27 mil. Rua Escritor Jorge de Lima, 58, Barramar, Barra de São Miguel, Alagoas. Reservas em (82) 3272 1285 e info@kenoaresort.com

35º Nannai Noronha

Abrigado a poucos metros da Baía do Sueste, uma das mais protegidas de Fernando de Noronha, o hotel possibilita uma visão privilegiada das ilhas do Chapéu e Cabeluda. São apenas dez acomodações, sendo oito bangalôs e dois apartamentos confortáveis, e as três categorias de bangalôs contam com ambiente interno amplo e arejado, além de varanda e cama super king. Nas categorias Frente Mar e Master, há também “day bed”, espreguiçadeira, chuveiro externo, adega e deck trama Nannai — uma peça original, feita de rede, para o hóspede flutuar, sensação que é ampliada pela estrutura do bangalô, elevado do solo por palafitas.

Serviço: diárias a partir de R$ 4 mil. Rod. BR-363 - Vila Do Sueste, Fernando de Noronha, Pernambuco. Reservas em (81) 98690-0903

35º Oiá Casa Lençóis

Primeira marca de hospitalidade brasileira do TP Group, inaugurada em junho de 2023, a Oiá Casa Lençóis está localizada em Santo Amaro, distante 250 km de São Luís e na porta de entrada do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Com oito suítes, a hospedaria fica na antiga Fazenda Boca da Ilha, em uma área de 52,5 mil metros quadrados de vegetação natural e é circundada por lagoas que se formam com as chuvas no primeiro semestre do ano. Com um olhar para o conforto, as cores predominantes da casa remetem às dunas e brasilidades, e a decoração destaca cerâmica e palhas.

Serviço: diárias a partir de R$ 6.215. Rua Boca da Ilha, s/n°, Santo Amaro do Maranhão, MA. Reservas em (11) 91267-8916 e reservations@oia.com.br

Os 50 Melhores Hotéis

A lista completa dos finalistas apontados pelos jurados da Casual EXAME

1 Rosewood São Paulo São Paulo 2 Copacabana Palace, A Belmond Hotel Rio de Janeiro 3 Palácio Tangará São Paulo 4 Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel Foz do Iguaçu (PR) 5 Hotel Ort Campos do Jordão (SP) 5 Mahré Hotel & Spa São Miguel dos Milagres (AL) 7 Casana Hotel Cruz, Praia do Preá (CE) 7 Fera Palace Hotel Salvador 9 Fasano Salvador Salvador 9 W Hotel São Paulo 11 Barracuda Hotel & Villas Itacaré (BA) 11 Casas Brancas Boutique Hotel Búzios (RJ) 11 Emiliano Rio Rio de Janeiro 11 Fairmont Rio de Janeiro Copacabana Rio de Janeiro 11 Hotel Unique São Paulo 11 Nannai Muro Alto Ipojuca (PE) 17 Botanique Hotel Campos do Jordão (SP) 17 Fasano São Paulo Itaim São Paulo 17 Hotel Emiliano São Paulo 17 Mirante do Gavião Amazon Lodge Novo Airão (AM) 17 Tivoli Ecoresort Praia do Forte Mata de São João,

Praia do Forte (BA) 17 Txai Resort Itacaré Itacaré (BA) 17 Uxua Casa Hotel & Spa Trancoso (BA) 24 Anttunina Pousada e Spa Maragogi (AL) 24 Awasi Santa Catarina Governador Celso Ramos (SC) 24 B Hotel Brasília Brasília 24 Carmel Charme Resort Aquiraz (CE) 24 Estância Caiman Miranda (MS) 24 Fasano Belo Horizonte Belo Horizonte 24 Fasano Jardins São Paulo 24 Fasano Trancoso Trancoso (BA) 24 Fasano Rio de Janeiro Rio de Janeiro 24 Ibiti Projeto Lima Duarte (MG) 24 Janeiro Hotel Rio de Janeiro 35 Anavilhanas Jungle Lodge Novo Airão (AM) 35 Casa Brasileira — Hotel Galeria Porto de Pedras (AL) 35 Casa Grande Hotel Resort & Spa Guarujá (SP) 35 Clara Arte Resort Brumadinho (MG) 35 Clara Ibiúna Resort Ibiúna (SP) 35 Club Med Lake Paradise Mogi das Cruzes (SP) 35 Fasano Angra dos Reis Angra dos Reis (RJ) 35 Fasano Boa Vista Porto Feliz (SP) 35 Hotel JW Marriott São Paulo (SP) 35 Jaguaríndia Village Fortim (CE) 35 Juma Amazon Lodge Autazes (AM) 35 Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort Barra de São Miguel (AL) 35 Kurotel Spa Médico Gramado (RS) 35 Nannai Noronha Fernando de Noronha (PE) 35 Oiá Casa Lençóis Santo Amaro (MA) 35 Tivoli Mofarrej São Paulo São Paulo

Júri: André Aloi (Bazaar), André Coutinho (BandNews/Band), Anelise Zanoni (Correio do Povo, de Porto Alegre), Anna Laura Wolff (Carpe Mundi), Anna Paula Buchalla (Harper’s Bazaar), Camille Panzera (Melhores Destinos), Carlos Altman (Jornal Estado de Minas), Carolina Gehlen (EXAME), Cecilia Padilha(Sabor & Arte), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Emilim Schmitz (emilim.com.br), Fabrício Brasiliense (Viagem e Turismo), Felipe Almeida (@almeida1984), Gisele Vitoria Machado (Robb Report Brasil), Ivan Padilla (EXAME), Júlia Storch (EXAME), Juliana A. Saad (The Travel Lifestyle), Juliana Simon(UOL), Junior Ferraro (Revista Azul), Larissa Rebelo de Moraes Amaral (Lala Rebelo), Natalie Soares (Sundaycooks), Nô Mello (Vogue Brasil), Otavio Furtado (Maior Viagem e Veja Rio), Renata Araújo Castello Branco (You Must Go!), Renata Menezes (Crescer), Renata Porto (@renataporto), Roberta Malta (jornalista freelancer), Tereza Carvalho (proveieaprovei.com.br e @proveieaprovei) e Tina Bini Bornstein (CNN Viagem & Gastronomia).