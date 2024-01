Os melhores destinos LGBTQIA+ para viajar em 2024

Se você faz parte da comunidade LGBTQIA+ e está em busca de inspiração para as suas próximas viagens, o Prêmio Viaja Bi! 2024 pode ser uma referência. Isso porque a premiação, que está na terceira edição, elege os os principais destinos para gays, lésbicas, bissexuais e pessoas trans visitarem no ano. O resultado foi divulgado no dia 15 de janeiro.

Para a eleição, a organização conta com a participação de um júri formado por especialistas em turismo e viajantes experientes, que indicaram os seus destinos favoritos em 16 categorias. A premiação é uma bússola para viajantes planejarem suas viagens de acordo com os seus interesses, preferências e orçamentos.

Neste ano, o Prêmio Viaja Bi! trouxe quatro novas categorias segmentadas, com os destaques dos destinos mais econômicos, com melhor custo-benefício, o melhor para uma pessoa LGBTQIA+ trabalhar e o destino mais sustentável. Esta última categoria, que levou em conta os critérios de preservação ambiental, social e cultural, teve muitas indicações de destinos brasileiros, como Fernando de Noronha, Bonito, Chapada dos Veadeiros e Ilhabela, que disputaram com os já consolidados europeus, como Suíça, Islândia, Noruega e Dinamarca.

Entre os vencedores das principais categorias, Berlim e São Paulo se destacaram como os melhores destinos LGBTQIA+ internacionais e nacionais, respectivamente. A capital alemã, que é conhecida pela sua cena cultural, artística e boêmia, superou outras cidades cosmopolitas, como Nova York, Londres, Paris e Barcelona. Já a metrópole brasileira, que sedia a maior Parada do Orgulho LGBTQIA+ do mundo, foi reconhecida pela sua diversidade, oferta de entretenimento e gastronomia, além de ser um polo de negócios e inovação.

Outras surpresas da premiação foram Curaçao, como o melhor destino para casais, e a Chapada Diamantina, na Bahia, como o melhor destino de aventura. A ilha caribenha, que faz parte dos Países Baixos, se diferencia dos seus vizinhos por ter uma legislação e uma cultura mais inclusivas e tolerantes, além de belas praias, hotéis charmosos e atividades variadas. Já o parque nacional brasileiro, que abriga cachoeiras, grutas, trilhas e mirantes, foi escolhido pela sua beleza natural, riqueza histórica e contato com a natureza.

O criador do Viaja Bi! e organizador da premiação, Rafael Leick, destacou a importância de um roteiro como este, além da categoria de destino sustentável. “A nova categoria foi sugerida pelo júri do ano passado e é a mais importante para mim, considerando o momento atual. Não dá mais para viajar como antes, sem considerar nosso impacto no planeta”, afirmou.

Melhores Destinos LGBTQIA+ para 2024