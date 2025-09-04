Casual

Os melhores bares do Brasil comandados por duplas de sucesso, segundo ranking EXAME Casual 2025

Casual EXAME selecionou os representantes que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025

Megiro e MiniBar Gem: os chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca. (Leonardo Freire/Divulgação)

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12h05.

Curioso para saber quais são os melhores bares do Brasil comandados por duplas de sucesso? Para resolver essa questão, Casual EXAME selecionou os representantes que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025. Confira.

Tan Tan | São Paulo

1 º lugar 21 votos

Não são mais os noodles que carregam a fama do Tan Tan, em São Paulo, ainda que a massa­ asiática apareça timidamente no menu da casa. Pelo terceiro ano, o estabelecimento de Thiago Bañares conquista o topo do pódio deste ranking. No ano passado, a coleção de prêmios cresceu com a entrada no ranking mundial dos 50 Melhores Bares, da lista 50 Best, com a 31a colocação — sendo o único brasileiro na lista.

“Nunca foi um plano trabalhar e me envolver com coquetelaria no nível em que está hoje, mas é uma coisa de que eu sempre gostei. Desde quando eu era cozinheiro, sempre fui muito envolvido, sempre estudei muito e sempre me interessei pelo mundo dos bares”, diz Bañares.

No ano em que a casa comemora dez anos de existência, a carta de drinques batizada “Pour-Hibition” reflete sobre a relação das pessoas com o álcool em três pontos. O primeiro se chama “Pré-proibição”, quando o consumo de álcool era social e parte da cultura popular. Para este momento, a casa sugere coquetéis inspirados na sociedade americana antes de 1920, considerada a época dourada da coquetelaria, como o drinque Elegance (70 reais), inspirado no clássico Bijou, feito com shissô, cachaça branca, Porto Guava da Cia dos Fermentados, vermute tinto e licor de ervas Abadia. A fase “Proibição”, inspirada na época da repressão nos Estados Unidos que impulsionou a criatividade em bares clandestinos, o head bartender do grupo, Caio Carvalhaes, apresenta drinques que remetem aos anos de 1920 a 1933. A terceira parte da carta apresenta o momento “Pós-proibição”, que resgatou receitas clássicas, exaltou a liberdade criativa, como o coquetel Sinner (45 ­reais), que combina milho e rum zero produzido na casa. 

Um terço do cardápio possui receitas com zero teor de álcool. “Decidimos não subcategorizá-los para mostrar que é possível integrar todo o universo da coquetelaria, apresentando as criações com consistência e profundidade”, explica Bañares. Os lámens continuam­ no menu, ao lado de pratos como o Yardbird Katsu Sando (65 reais), um hambúrguer de porco empanado com molho chuno no shokupan, e Spring Rolls-Royce (77 reais), uma versão sofisticada de harumaki, servido frio com tartar de atum, gergelim e maionese.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 153, Pinheiros, São Paulo. De terça-feira a domingo, das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Fechado no último domingo do mês

yt thumbnail

The Liquor Store | São Paulo

2 º lugar 13 votos

Drinque do The Liquor Store: os coquetéis são a estrela da segunda casa do Tan Tan, que tem apenas 25 lugares (The Liquor Store/Divulgação)

A dedicação de Thiago Bañares e Caio Carvalhaes aparece mais uma vez na lista, com o The Liquor Store seguindo os passos do irmão mais velho, Tan Tan. O bar com apenas 25 lugares está localizado acima do restaurante japonês Goya Zushi, nos Jardins, em São Paulo. Por lá, o balcão com poucas poltronas de veludo vermelho recebe os clientes que desejam se debruçar sobre o tema da coquetelaria, visto que o foco da casa é voltado especificamente para os drinques. 

A carta, dividida em Spirit Forward, Bitters, Sours e Light (“categorias mais ligadas ao estilo e às estruturas do que a sabores”, como explica Carvalhaes), conta com 12 novos coquetéis autorais, como o Flower Power (62 reais), um clarificado de hibisco, Bourbon Bulleit, cachaça Princesa Isabel Bom de Bico, Lillet branco e mate, que combina notas florais, tostadas, doces e secas, e o Maria Bonita (65 reais), que traz as bases do brasileiro Maria Mole com um mix de cachaça, brandy de Jerez, vermute branco, coco e avelã, servido a -14 ºC. “A temperatura faz toda a diferença”, diz o head bartender. Uma seleção de tira-gostos inclui porção de azeitonas (19 reais), prato de queijos (45 reais) e montadito de damasco, anchova e tapenade (35 reais). Às quartas-feiras, saem das coqueteleiras uma carta especial de martinis, que podem ser acompanhados por ostras frescas de Santa Catarina. 

Serviço: Alameda Franca, 1.151, 1º andar (em cima do restaurante Goya), Jardim Paulista, São Paulo. De terça-feira a sábado. 1º turno, das 19h às 21h30; 2º turno, das 21h45 à 0h15

Exímia | São Paulo

3 º lugar 12 votos

Coquetel do Exímia: pesquisa de antropologia e história de drinques clássicos como base (Exímia/Divulgação)

A cultura brasileira é o ponto de partida das criações do Exímia, bar inaugurado há pouco mais de um ano e a poucos metros da Avenida Faria Lima, na capital paulista. As assinaturas das cartas de bebida e de comida são de Márcio Silva e Manu Buffara, respectivamente. 

Para desenvolver a carta de coquetéis, Silva teve como base pesquisas de antropologia e história dos coquetéis vintages e clássicos que, com ingredientes naturais e nativos do Brasil, se transformaram em criações contemporâneas. Entre as sugestões estão Eróica (53 reais), feito com Hibiki Suntory Whisky, Haku vodca, vinho riesling Eroica, uvaia, damasco, manga, camomila e água de coco; Ameríndio (49 reais), com rum com masala brasileiro, Whiskey Maker’s Mark, amburana, limão, gengibre, demerara e mix de bitters; e o Kakau (51 reais), que combina bourbon Whiskey Maker’s Mark, Roku Gin, Campari, mix de vermutes, rooibos, bitters, chocolate 70% e laranja. 

Os pratos criados por Buffara, eleita melhor chef da América Latina pelo The World’s 50 Best em 2022, trazem referências de seu restaurante, Manu, em Curitiba. No cardápio, pratos como o suculento tutano (72 reais), assado na brasa e servido no osso cortado longitudinalmente e coberto com carne bovina batida na faca, vinagrete de mostarda fermentada, alcaparra frita e tortillas, e a rabada, cozida lentamente e servida entre pão folha com demi glace, picles de maxixe e coalhada da casa. Nas próprias palavras de Manu, a maior influência para o desenvolvimento das receitas foi o estilo de coquetelaria de Márcio — a parceria vem desde 2012.

Serviço: Rua Dr. Mário Ferraz, 507, Itaim Bibi, São Paulo. De terça-feira a sábado, das 18h à 1h

Santana Bar | São Paulo

4 º lugar ▸ 11 votos

Balcão do Santana Bar: coquetéis elegantes, complexos e com textura (Leandro Fonseca /Exame)

A inteligência artificial e a moda ajudaram Gabriel Santana, o bartender, e Vinícius Demian, atual chefe de bar do Santana Bar, em São Paulo, a elaborar a nova carta de coquetéis da casa. Para o novo menu em vigor, a estética monocromática foi o ponto de partida para a criação dos coquetéis. “Partimos de cores elencadas com a ajuda de inteligência artificial, inspiradas nas últimas tendências da moda, e de perfis de sabor, para definir os ingredientes que usaríamos e de que forma. Foi um trabalho conjunto de brainstorming e design thinking para traduzir os tons em coquetéis complexos, elegantes, com muita textura e uma estética bem definida”, explica Santana.

Entre as criações, o drinque preto Moonless Night (49 reais), feito de uma receita de soda de cola própria, composta de 16 ingredientes (entre eles baunilha, noz-moscada, café, semente de coentro e água de coco), que é complementada por Fernet, Amaro, Singleton 12 anos e Johnnie Walker Double Black. O resultado é um highball com notas amargas, servido com limão caramelizado com creme de vinagre balsâmico. Para acompanhar os drinques, o menu de comidinhas apresenta pratos para comer com as mãos, como o Club Sandwich de Camarão (59 reais), o Tartare de Carne (49 reais) e a tábua de Charcuterie (89 reais).

Serviço: Rua Joaquim Antunes, 1.026, Pinheiros, São Paulo. Segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das 18h à 0h. Sábado, das 16h à 0h, e domingo, das 15h às 21h

Megiro | Salvador

5 º lugar 10 votos

Drinque do Megiro: clássicos com ingredientes regionais (Megiro/Divulgação)

Inaugurado há pouco mais de um ano pelo casal Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, o Megiro apresenta uma proposta mais casual do que o irmão mais velho, MiniBar Gem. Na capital baiana, o bar propõe versões repaginadas de pratos tradicionalmente servidos em bares do estado há mais de meio século.

“Antes de ter o meu próprio negócio, sempre pensei em abrir um boteco. Quando criamos o Origem, eu tinha vontade de abri-lo aos domingos somente para fazer comida típica de boteco, com minha mãe na cozinha. Mas oito anos depois esse sonho se tornou realidade”, diz Lemos.

Das mãos do chef saem novas versões de pratos, como sarapatel, servido na casa com polvo (92 reais), e moquecas menos usuais, como a de camarão (245 reais). Os pratos podem acompanhar drinques clássicos, como as caipirinhas, feitas com diferentes frutas (a partir de 34 reais); as batidinhas (22 reais), com versões de umbu com gengibre e coco; e criações refrescantes, como o Bahia Spritz (46 reais), feito com espumante, Aperol e tangerina. Na parte dos doces, Lisiane se voltou para as sobremesas com que se deliciava na infância, durante as férias que passava com a família em Ilhéus, como pavê, pudim e queijadinha. “O pavê tem deixado todo mundo emocionado. É como um sorvete durinho, exatamente como o que a gente comia quando era criança.”

Serviço: Avenida Santa Luzia, 656, loja 12, Horto Florestal, Salvador. Terça e quarta-feira, das 17h às 23h, de quinta-feira a sábado, das 12h às 23h, e domingo, das 12h às 17h

MiniBar Gem | Salvador

7º lugar 9 votos

MiniBar Gem: ao lado do restaurante Origem, em Salvador (MiniBar Gem/Divulgação)

Mais uma casa de Arouca e Lemos figura neste ranking. Localizado ao lado do restaurante Origem, eleito neste ano o melhor restaurante do Brasil pela Casual EXAME. Como o nome diz, trata-se de um minibar, com pratos inspirados nos snacks. No cardápio, inspirações baianas, como o sonho de vatapá com peixe curado e ­mujjol (48 reais), e o caldinho de frutos do mar com espuma de coco (42 reais). Também há sanduíches, como o minissanduba de camarão com fonduta de provolone (48 reais) e o Burger Gem (54 reais), com Black­ Angus, cebola em três versões (maionese, crispy e picles) e alface, no pão artesanal. 

A parte dos doces, assinada por Arouca, traz o criativo Amor e Amora (39 reais), um crocante de sucrilhos com compota de frutas vermelhas, sorvete de doce de leite, bolo de baunilha, coroado com tuille de suspiro.

Já a seção etílica conta com 13 coquetéis autorais feitos com ingredientes locais, como o Umbu Smash (48 reais), feito com cachaça Origem, umbu, limão, açúcar e hortelã, e o Herança Costeira (44 reais), com gim fat wash de dendê, licuri, xarope de coentro, água de coco salgada e limão-taiti. Uma parada com apenas 21 lugares para antes ou depois de jantar no Origem.

Serviço: Alameda das Algarobas, 74, Caminho das Árvores, Salvador. De terça-feira a sábado, das 18h30 às 23h

Picco | São Paulo

9º lugar 8 votos

Coquetel do Picco: pizzas completam o cardápio (Picco/Divulgação)

Pizza napolitana e bons drinques. uma dupla que se complementa no Picco, em São Paulo, e no currículo do bartender-chefe e sócio do Picco desde 2016, Lula Mascella, que iniciou a carreira na cozinha com apenas 14 anos, quando trabalhou como ajudante de garçom na pizzaria do pai, o empresário e entusiasta gastronômico Luiz Antônio Mascella. Ao longo dos anos, Lula acumulou experiências como pizzaiolo, forneiro e ajudante de cozinha, até se especializar como bartender.

Do balcão saem drinques autorais e supercriativos, como o Baklava (51 reais), feito com Haku Vodca, manteiga noisette, cupuaçu, jerez oloroso, nozes, pistache e sorvete de pão na chapa, e o Picco Martini (45 reais), com Roku Gin, saquê, vermute seco, jerez fino e pesto de manjericão — uma festa na coqueteleira. Já do forno, as redondas individuais possuem sabores clássicos, como a marinara (70 reais), e criações da casa, como a Priscilda (80 reais), com molho de tomate, pasta de abóbora temperada, calabresa moí­da e queijo grana padano, e o Luminoso (80 reais), coberto por minicebolas caramelizadas, calda de beterraba, pistache moído e queijo de cabra.

“O Picco é um lugar simples e autêntico, desapegado de grandes confortos e regalias — por isso, não espere requinte. Nosso propósito é entregar criações de coquetéis de alta qualidade e identidade própria em um espaço animado, divertido e acolhedor. Se você gosta de música, temos apresentações ao vivo gratuitas todos os dias, que vão de jazz a música brasileira”, diz Mascella.

Serviço: Rua Lisboa, 294, Pinheiros, São Paulo. De terça-feira a domingo, das 18h à 0h

Pirex | Belo Horizonte

9 º lugar 8 votos

Pirex: porções servidas em cumbucas no bar localizado em cima de uma galeria de Belo Horizonte (Lucas Cancela/Estudio Grampo/Divulgação)

Como um bom bar mineiro que se preze, o Pirex oferece diferentes opções de petiscos em suas estufas quente e fria, servidos no vasilhame que dá nome ao bar. Uma ida ao balcão é válida para escolher entre os clássicos de boteco e criações dos chefs Caio Soter e Isabela Rochinha, como a língua na cerveja preta com picles de maçã verde (42,60 reais) ou o torresmo de barriga (49,60 reais) e a empada de costela e maionese queimada (14 reais). A casa também oferece pratos vegetarianos e veganos, como o bobó de palmito com banana e batata-doce, servido com farofa de dendê (28,80 reais), ou o tartare de beterraba com amendoim (24,80 reais).

“Boteco é uma coisa muito séria em BH, mas para nós isso não é motivo para solenidade. Trabalhamos com um equilíbrio fino entre respeitar as referências tradicionais que as pessoas têm e propor ideias novas que contribuam para enriquecer esse legado. Não é nada fácil, mas tem dado certo”, diz Vitor Velloso, sócio da casa.

O bar, localizado em cima de uma galeria, com vista para a Praça Raul Soares, conta ainda com uma seleção de batidinhas (a partir de 15,80 reais), como as de coco, maracujá e banoffe, e outros bebericos assinados pelo bartender Diego Kruz.

Serviço: Galeria São Vicente — Avenida Amazonas, 1.049, loja 54, Belo Horizonte. De terça a sexta-feira, das 11h30 às 15h. De quarta a sexta-feira, das 18h à 0h. Sábado, das 12h à 0h, e domingo, das 12h às 18h

14º Capincho | Porto Alegre

No Rio Grande do Sul, a palavra capincho tem dois significados. Além de ser uma palavra regional para capivara, o termo também batiza um dos bares mais premiados da capital porto-alegrense. O bar, comandado pelo bartender e sócio Fred Müller, fica no segundo andar de um casarão dos anos 1930. Do balcão, que se estende de lado a lado, são expedidos coquetéis clássicos e autorais. "Nossos coquetéis são criados com produtos locais e sazonais e sempre contam uma história, seja das pessoas que fazem parte da nossa rede de fornecedores, de viagens ou de lugares especiais para nós", conta o bartender que sempre está em busca de novos ingredientes. Na carta, o coquetel Lo de Lori (R$ 48) traz butiá, mezcal, tequila, tomate e sal, como homenagem a uma das fornecedoras locais, enquanto o Figo Fashion (R$ 44) combina bourbon, licor e xarope de figo com Angostura. A carta alcoólica se estende por uma seleção de vinhos, que privilegia rótulos locais, argentinos e uruguaios. A tríplice fronteira também inspira a cozinha, comandada pelo chef Marcelo Schambeck.

Serviço: Praça Dr. Maurício Cardoso, 61 - 2 Moinhos de Vento, Porto Alegre – RS. De terça a sexta-feira das 19h às 22h30. Sábado das 12h30 às 15h e das 19h às 22h30. Aceita reservas pelo WhatsApp (51) 9482-1042

24º Koya88 | São Paulo

Na sempre cheia Rua Jesuíno Pascoal, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, está o Koya88, bar que une a boa gastronomia do Oriente e do Ocidente. O projeto vem da dupla de Thiagos, Maeda e Pereira, que iniciaram a empreitada em 2020. Com ambiente sempre em meia-luz, é possível ver as pinturas nas paredes dos artistas Gabriel Ribeiro e Catarina Gushiken. O menu é sazonal, com pratos feitos para compartilhar como o crocante Taco Nori Tuna (R$ 48), atum com shoyu kikkomann e pimenta fermentada, maionese da casa e furikake de quinoa e o Ague Takoyaki (R$ 39), bolinho de polvo frito com molho buffalo tonkatsu, maionese da casa, aonori e katsuobushi. No final de 2022 a casa passou a oferecer também Omakase no balcão de seis lugares. Os coquetéis não ficam de lado, com uma seleção de dez opções assinadas por Pereira, como o surpreendente Wasabi Sour (R$ 35), feito com Roku Gim, saquê, calda de wasabi, limão taiti e espuma de gengibre e o Ronin (R$ 45), com sochu, jerez fino, umeshu choya e cocoa bitter.

Serviço: Rua Jesuíno Pascoal, 21, Santa Cecília, São Paulo. De terça-feira a sábado das 18h à 0h. Domingo das 13h às 19h. Telefone: (11) 94066-8846

24º Sede 261 | São Paulo

Em uma pacata rua de paralelepípedos no bairro de Pinheiros está o bar de vinhos Sede 261. Comandado desde 2018 pelas sommelières Cassia Campos e Daniela Bravin, a cada semana uma seleção variada de vinhos é feita pela dupla para que o público tenha a oportunidade de conhecer diferentes variedades de uvas, estilos e regiões, seja em taças ou garrafas. Experiências pop up de restaurantes reconhecidos da cidade completam a proposta aos finais de semana. Entre os chefs que já levaram suas cozinhas para a Sede estão Thiago Bañares (Tan Tan e Kotori), Janaína Torres (Bar da Dona Onça), Francisco Farah (Teus e Votre), Benny Novak (ICI), Manu Ferraz (A Baianeira), Bia Limone (Pasta Shihoma), Luana Sabino (Metzi), Cadu Evangelisti (Broca), Caio Yokota e Victor Valadão (Aiô e Mapu Baos).

Serviço: Rua Benjamim Egas, 261, Pinheiros, São Paulo. De quarta a sexta-feira das 18h às 23h. Sábado das 15h às 23h e domingo das 12h às 18h

28º Bar do Luiz Fernandes | São Paulo

Boteco imortalizado na Zona Norte de São Paulo desde 1970, o Bar do Luiz Fernandes combina tradição com ambiente simples e cheio de história familiar — Seu Luiz à frente do balcão, Dona Idalina criando os quitutes e o filho Eduardo cuidando do atendimento. O famoso bolinho de carne e os acepipes diversos (de jiló a moela e fígado, passando por embutidos) são estrelas do balcão, servidos junto a cervejas geladas e batidas clássicas.

Rua Augusto Tolle, 610, Mandaqui, São Paulo. Tel. (11) 2976‑3556. Quarta a sexta, das 16h às 23h30; sábado e domingo, das 12h às 21h.

28º Cachaçaria Lamparina | Belo Horizonte

Tudo que é servido na Cachaçaria Lamparina, no Mercado Novo de BH, gira em torno da cachaça — seja em doses puras, garrafas selecionadas ou drinques autorais. Os fundadores, Guilherme Costa e Thales Campomizzi, deram início ao projeto em 2019, ainda com uma curadoria independente de pequenos produtores mineiros. Por lá, um cuidado especial é dedicado às cachaças envelhecidas em madeiras menos convencionais, como jatobá, amendoim e castanheira. Entre os coquetéis, destacam-se o Marvadeza e o Calma Nervo.

Avenida Olegário Maciel, 742, Centro, Belo Horizonte. Terça a quinta, das 12h às 23h; sexta, das 12h às 00h; sábado das 10h às 00h, e domingo, das 10h às 18h

28º Hideout Speakeasy | Santos

Com um balcão em formato de L, o Hideout Speakeasy surpreende com uma carta de coquetéis autorais, assinada por Esteban Ovalle – bartender argentino que divide as criações com a bartender Priscila Rosa –, intitulada “6 atos”, que conta com 12 receitas divididas em seis tempos sensoriais. São cinco inspirados nos gostos básicos (doce, salgado, ácido, amargo e umami), e o sexto tempo dedicado ao afeto, com drinques que marcaram a história do bar. O drinque Umami chama a atenção, com shoyu e gergelim – um coquetel translúcido, com profundidade salina e notas torradas.

Rua Bahia, 116, Gonzaga, Santos, São Paulo. Tel (11) 98165-8500. Terça a quinta, das 19h à 1h. Sexta e sábado, das 19h às 2h

28º Shiro | São Paulo

Para descobrir as criações do Shiro é necessário acessar o andar acima do restaurante Kuro. O bar dedicado à coquetelaria japonesa apresenta uma nova carta de drinques assinada pelo consultor Danilo Nakamura, com coautoria de Renan Scussel. Com quatro criações autorais e uma seleção de coquetéis clássicos preparados à moda japonesa, “wafu”, como se diz no Japão, a novidade nasceu de um convite especial feito pelo chef Gerard Barberan, e pretende contemplar diferentes perfis de público. Os ratos simples ganham brilho com ingredientes de alta qualidade como o katsuobushi, a anchova do Cantábrico e o takuan (conserva de nabo) defumado na casa, que compõem a salada de batata (R$ 50), o bluefin, as ovas de truta no Shoyuzuke e o wasabi fresco usados no tamagoyaki (R$ 75), ou o shoyu envelhecido por três anos que tempera o tataki de atum, nacional (R$ 35) ou bluefin (R$ 50). Para elaborar o drinque mais conceitual da carta, o Mizu (R$ 54), “água” em japonês, Nakamura partiu de um questionamento: “E se a água fosse deliciosa?". O resultado traz uma combinação de shochu, sake seco, suco de maçã verde clarificado e gotas de tintura de alga nori.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 712, Cerqueira César, São Paulo. WhatsApp: (11) 91255-0906. De segunda a quinta-feira das 19h às 23h30. Sextas e sábados até 0h30

34º Regô | São Paulo          

O espaço conta com um balcão em U, paredes de cimento queimado, amplas janelas de ferro e iluminação que traz um ar moderno. No balcão, Luiz Felippe Mascella e Daniel Modesto comandam a criação de bebidas marcantes, como o Lulone (com bourbon, amaro Averna, Fernet Branca e licor de cereja) e o refrescante Lemonade (vodca perfumada com kefir, amaro Luxardo Bianco, vermute seco, Chartreuse Verde e bitter). A carta de drinques também reúne releituras sofisticadas de clássicos.

Rua Rego Freitas, 441, República, São Paulo. Terça a quinta, das 19h00 às 01h. Sexta-feira, das 19h às 02h, e sábado, das 18h às 2h

39º Trinca Bar e Vermuteria | São Paulo

O Trinca Bar e Vermuteria une criatividade e técnica na criação de drinques que giram em torno dos cinco vermutes artesanais produzidos pela casa. A dupla de bartenders Ale Bussab e Tábata Magarão assina a carta Carpe Diem, que combina clássicos repensados e criações exclusivas, com foco no frescor e na experiência sensorial. Exemplo o Super Hickory que leva Vermute Branco Trinca, Vermute Seco, Amaro Italiano, Bitters e Fat Wash de Pamonha.

Rua Costa Carvalho, 96, Pinheiros, São Paulo. Terça a sábado, das 18h à 1h.

44º Atlântico 212 | São Paulo

Quase oito anos depois de abrir o Cozinha 212 na Rua dos Pinheiros, o fotógrafo Victor Collor e o chef Stefan Weitbrecht partem para uma nova empreitada: o Atlântico 212, bar de ostras e pescados localizado a poucos metros da casa-mãe, em Pinheiros. Ali, o foco é voltado para exaltar o mar e o melhor que ele puder oferecer a cada semana. Da praça fria saem diferentes variedades de conchas e frutos do mar a cada dia (R$ 22/dupla de ostras com molho mignonette). Do lado oposto, da cozinha quente, o foco é a brasa, com pratos como o espeto de polvo e bacon (R$ 58), a mandioca frita com botarga (R$ 32) e o fish and chips com tártaro (R$ 68). Divididos entre arrozes, noodles e peixes, os pratos principais combinam mar e terra (surf and turf), além de releituras de clássicos com olhar para o oceano. A carta do bar foi obra da consultora argentina Chula Barmaid. Pensada para refletir a paleta de cores da casa (tons de marrom, bronze e amarelados), foram criados coquetéis como o Palo Santo, com vermute seco, lillet e cordeal de palo santo) (R$ 36), e o Bloody Mary na Brasa, com vodca, suco de tomate assado e bloody mix (R$ 38).

Serviço: Rua dos Pinheiros, 70, Pinheiros, São Paulo. De terça a sexta-feira das 19h à 1h. Sábados das 12h às 1h e domingos das 12h às 18h

62º Barouche | São Paulo

Sob o comando dos sócios Paulo Velasco e Priscila Passos, o Barouche ocupa uma charmosa loja térrea de um prédio residencial na Vila Madalena. A carta de drinques foi desenvolvida por Danilo Nakamura (Sucrilhos) e Renan Scussel, com destaque para criações como o Açaí, um coquetel clarificado que revela a parte mais limpa e fresca da fruta, além de diferentes opções de clássicos. O Barouche também está presente desde 2018 na Cinesala – cinema de rua em Pinheiros.

Serviço: Rua Medeiros de Albuquerque, 401, Vila Madalena, São Paulo. Terça a quinta das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 16h à 0h

62º Fifty Fifty | São Paulo

A bartender Stephanie Marinkovic inaugurou no início deste ano o Fifty Fifty, e o desenvolvimento da carta do bar é compartilhado com o marido e sócio, Danilo Rodrigues. O resultado são coquetéis que encantam pelo equilíbrio inteligente dos ingredientes, como coentro + cupuaçu + uísque (destilado irlandês macerado com folhas da erva, licor de cupuaçu e shrub de maçã verde). Da cozinha, saem criações de Key Kurihara, como steak de couve-flor tostada com creme de castanha-de-caju e pimentão vermelho.

Serviço: Rua Dep. Lacerda Franco, 596, Pinheiros, São Paulo. Segunda das 18h à 0h. Quinta e sexta das 18h às 2h. Sábado das 15h às 2h. Domingo das 15h às 22h. Tel. (11)2367-7239

62º Pina Drinques | São Paulo

No agito da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, o bar busca democratizar e desmistificar o consumo de drinques, sem abrir mão de qualidade. Dos sócios Gabriel Sklo, Gabriella Pássaro e Amanda Lordello, o Pina ganhou nos últimos anos uma cozinha própria e ampliou seu salão, deixando o ambiente mais confortável e organizado após uma reforma. A carta apresenta algumas opções à base de cachaça e apresenta o bloody mary em diferentes versões sem vodca, além de autorais como o Cambugim, feito com gim, cambuci orgânico e açúcar.

Serviço: Rua Brigadeiro Galvão, 177 - Barra Funda, São Paulo. Quarta e quinta das 18h30 às 23h30. Sexta das 18h30 à 0h. Sábado, das 14h30 à 0h. Tel. (11) 937518979

70º Quartinho | Rio de Janeiro

Inaugurado em 2018, o Quartinho é fruto da parceria entre o restaurateur Eduardo Araújo e o artista plástico e mixologista Jonas Aisengart. Com estrutura leve, tijolos aparentes, cores vibrantes e apenas cerca de 40 lugares, o espaço mistura arte e descontração, funcionando como uma galeria-bar com atmosfera acolhedora. Às quintas e sábados, o clima intimista dá lugar a uma pista de dança animada por DJs residentes, com trilha sonora marcada pela MPB. Na carta de drinques se evidencia o Sertão Veredas, que leva cachaça ouro, rapadura, cajuína, suco de limão, angostura e defumação de cascas cítricas.

Serviço: Rua Arnaldo Quintela, 124, Botafogo, Rio de Janeiro. Terça e quarta das 18h à 1h. Quinta, sexta e sábado das 18h às 2h

70º Tijolada | Rio de Janeiro

O chef Thomas Troisgros inaugurou junto com sua esposa, Diana Litewski, em setembro do ano passado, o Tijolada, seu primeiro bar, em Ipanema. De frente para o Obelisco da Praça General Osório, a casa nasceu com alma de boteco: ambiente despojado, sem salão interno, com mesas e cadeiras espalhadas na calçada, voltadas para uma das estrelas da casa: a vitrine giratória de frangos assados. Entre os pratos, o menu apresenta versões reconfortantes e cheias de sabor como o steak tartare com fritas e o arroz de rabada com agrião tostado e aioli de pimenta. Para beber, a carta de drinques combina clássicos e criações variadas.

Serviço: Rua Visconde de Pirajá, 630 (loja C), Ipanema, Rio de Janeiro. Terça a sábado das 12h à 0h. Domingo das 12h às 20h

70º Xerelete | Búzios

Inaugurado em outubro de 2024, o Xerelete ocupa uma casa histórica, de 1930, conhecida como a Casa da Árvore, uma das últimas remanescentes com arquitetura original na Orla Bardot. Inspirado pelo litoral e pela antiga aldeia caiçara, o Xerelete, destaca tanto a brasilidade e o mar no cardápio quanto nos ambientes da casa. Na cozinha, os chefs Bruno Katz e Igor Chaffin apostam na brasa e na pesca artesanal como elementos centrais, com opções que vão desde peixes e carnes grelhadas à brasa até pratos de frutos do mar superfrescos. Entre os drinques autorais, batizados de Drinks de Borogodó, há opções como o Timoneiro, com rum, licor Maraschino, pitanga, bitters de laranja.

Serviço: Orla Bardot, 514, Centro, Armação dos Búzios. Terça a quinta das 12h às 0h. Sexta e sábado das 12h à 1h. Domingo das 12h às 22h. Tel (22) 99845-4051

Os 100 bares eleitos

Os finalistas apontados pelo júri da Casual EXAME se dividem entre 17 cidades pelo país

1o

Tan Tan

São Paulo

2o

The Liquor Store

São Paulo

3o

Exímia

São Paulo

4o

Santana Bar

São Paulo

5o

Caledonia Whisky & Co.

São Paulo

5o

Megiro

Salvador

7o

MiniBar Gem

Salvador

7o

Nosso

Rio de Janeiro

9o

Picco

São Paulo

9o

Pirex

Belo Horizonte

11o

Bar dos Arcos

São Paulo

11o

Elena Horto

Rio de Janeiro

11o

Plou Vinhos

São Paulo

14o

Capincho

Porto Alegre

14o

Purgatório

Salvador

14o

The Punch Bar

São Paulo

14o

Astor

São Paulo

18o

Bar da Dona Onça

São Paulo

18o

Boca de Ouro

São Paulo

18o

Guarita

São Paulo

18o

Jurubeba

Rio de Janeiro

18o

Moela

São Paulo

18o

Surubar

Rio de Janeiro

24o

Koya88

São Paulo

24o

Lágrima

São Paulo

24o

Liz Cocktails & Co

Rio de Janeiro

24o

Sede 261

São Paulo

28o

Bar do Luis Fernandes

São Paulo

28o

Cachaçaria Lamparina

Belo Horizonte

28o

Chanchada

Rio de Janeiro

28o

Hideout Speakeasy

Santos (SP)

28o

Shiro

São Paulo

28o

Timbuca

Belo Horizonte

34o

Balcão

São Paulo

34o

Baretto (Hotel Fasano)

São Paulo

34o

Ginger

Curitiba

34o

Regô

São Paulo

34o

Seen (Tivoli Mofarrej Hotel)

São Paulo

39o

Cabernet Butiquim

Belo Horizonte

39o

Cascasse il Mondo

São Paulo

39o

Juramento 202

Belo Horizonte

39o

Mercadinho Bicalho

Belo Horizonte

39o

Trinca Bar

São Paulo

44o

Atlântico 212

São Paulo

44o

Domo

São Paulo

44o

Rabo di Galo (Hotel Rosewood)

São Paulo

44o

SubAstor

São Paulo

44o

Vian

Rio de Janeiro

49o

A Porca Voadora

Belo Horizonte

49o

Arp Bar

Rio de Janeiro

49o

Bar da Lôra

Belo Horizonte

49o

Boteco de Manu

São Paulo

49o

Giz Cozinha Boêmia

Fortaleza

49o

Mykola Lab Bar

Curitiba

49o

Ping Yang Thai Bar & Food

São Paulo

56o

Bar do Luiz Nozoie

São Paulo

56o

Cia do Chopp

Recife

56o

Continental

Curitiba

56o

Okinaki

Belo Horizonte

56o

Pirambeira Bar

Salvador

56o

Riviera Bar

São Paulo

62o

Barouche

São Paulo

62o

Elevado Bar

São Paulo

62o

Fifty Fifty

São Paulo

62o

Florestal

Belo Horizonte

62o

The Door Bar

São Paulo

62o

La Boca

Curitiba

62o

Nit Bar de Tapas

São Paulo

62o

Pina Drinques

São Paulo

70o

Botica

Rio de Janeiro

70o

Canto Bar de Parrilla

Curitiba

70o

Dom Bar

Curitiba

70o

Galeto Sat’s

Rio de Janeiro

70o

Quartinho

Rio de Janeiro

70o

Recanto Paraibano

Recife

70o

Tijolada

Rio de Janeiro

70o

Velho Espanha

Salvador

70o

Xerelete

Búzios (RJ)

79o

Balcão 201

Rio de Janeiro

79o

Bar Urca

Rio de Janeiro

79o

Bar do Cofre

São Paulo

79o

Caracol

São Paulo

79o

Casa de Francisca

São Paulo

79o

Cozinha Tupis

Belo Horizonte

79o

Cineclube Cortina

São Paulo

79o

Fel

São Paulo

79o

Skye (Hotel Unique)

São Paulo

88o

Glouton 

Belo Horizonte

89o

Barito Bar

Brasília

90o

Casa Vivá

Porto Alegre

91o

Gards

Curitiba

92o

Atlântico

Paraty (RJ)

93o

La Casita

Londrina (PR)

94o

Zimbro Cocktails & Co.

Goiânia

95o

Olivos 657

Porto Alegre

96o

Puro Oyster Bar

Florianópolis

97o

Veloso Bar

São Paulo

98o

Zeh Cozinha

Natal

99o

Moleska Gastrobar

Fortaleza

100o

Muamba Bar

Belém

Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), Ana Mosquera (Prazeres da Mesa), André Bezerra (Duo Gourmet), André Mendes (revista Adega), André Sollitto (Veja), Bruno Calixto (Jornalista), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecília Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Charles Pirou (Expert), Daniela Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Gabrielli Menezes (Nossa UOL), Giba Amendola (O Estado de S. Paulo), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Isadora Bello Fornari (Prazeres da Mesa), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (Sabores da Cidade), Junior Ferraro (Azul), Júlia Storch (EXAME), Juliana Simon (UOL), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lorena Cardoso (Diário do Nordeste), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luiza Fecarotta (CBN), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Marina Marques (revista Claudia), Maurício Maia (O Estado de S. Paulo), Michel Berndt (@mix_o_logic), Miguel Icassatti (Gula), Mohamad Hindi (chef e influencer), Otavio Furtado (Veja RJ e @maiorviagem), Renata Araújo (You Must Go), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Sergio Crusco (jornalista), Tereza Carvalho (@proveieaprovei) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia), Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).

Acompanhe tudo sobre:BaresGastronomia

