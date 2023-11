Os melhores bares de Pinheiros, em São Paulo, segundo ranking EXAME Casual 2023

Dos 100 Melhores Bares do Brasil eleitos por EXAME Casual em 2023, 12 estão no agitado bairro de Pinheiros, em São Paulo. A região reúne representantes da boa coquetelaria e do que há de melhor quando se fala em boteco para tomar uma cerveja. A seleção dos estabelecimentos foi feita por um júri formado por 60 renomados críticos e influenciadores de todo o país (veja a lista no final deste conteúdo).

Cada especialista apontou dez bares de sua preferência, sem ordem de importância. Todos os votos foram compilados e organizados nesta lista. Em caso de empate, a organização foi feita por ordem alfabética. É um guia para você, leitor, conhecer o que há de melhor no país. A lista também reconhece o trabalho de toda a cadeia, dos garçons aos empresários.

Os jurados também indicaram seu bartender de preferência, a estrela por trás dos balcões. Veja a lista completa abaixo. Aproveite também para conhecer os melhores bares de São Paulo e os melhores do Rio de Janeiro.

1º Tan Tan

Cozinha e bar em dois balcões gêmeos no centro do Tan Tan. Essa é a expressão máxima do conceito que o chef Thiago Bañares quis colocar no local para mostrar que as duas vertentes gastronômicas estão em igual patamar. Repetindo o feito do ano passado, o bar aparece em primeiro lugar no ranking EXAME Casual e coleciona títulos. Ocupa a 56ª posição na lista do World’s 50 Best Bars Awards 2023 e está listado entre os dez melhores bares de coquetéis e restaurantes no prêmio regional da Tales of the Cocktail Foundation. Com uma fórmula que lembra os izakayas — bares japoneses com boa comida e boa bebida —, o ambiente é moderno e ao mesmo tempo intimista. Se estiver sozinho ou em dois, prefira sentar-se no balcão (pode escolher entre o de drinques ou o de comida).

Recentemente o Tan Tan passou por uma reformulação de cardápio de drinques autorais, desenvolvidos por Bañares e pelo bartender Caio Carvalhaes. O desafio foi explorar, sob diferentes técnicas, a dua­lidade de ingredientes que contam um pouco da história da casa. Batizada de ­Duality#2, para sua carta foram selecionados dois representantes japoneses (yuzu e conserva de ameixa umeboshi) e dois nativos brasileiros (açaí e a raíz amazônica priprioca), além da banana, encontrada em todo o mundo. Como resultado, o Caso do Terubozo (45 reais), feito com yuzu, vodca, dois tipos de jerez e saquê, e o Kamikaze (57 reais), que leva bourbon, amaro e mel, além da fruta de origem chinesa. Os drinques clássicos, claro, continuam no cardápio, assim como a carta de saquês. Para comer, os consagrados noodles, em três versões (de 65 a 75 ­reais), e as entradinhas de guioza de porco (45 reais), o wantan de camarão e copa-lombo (56 reais) e a asinha de frango frita (46 reais).

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 153, Pinheiros, São Paulo. Funcionamento: de terça a domingo, das 19 às 23h30; sábado, das 12 às 16 horas e das 19 às 23h30. Último domingo do mês, fechado.

2º Santana Bar

Uma carta com 78 clássicos e nove drinques autorais, tudo com a proposta de trabalhar com ingredientes brasileiros valorizando a sazonalidade. No Santana Bar, o menu é repensado a cada seis meses. O bartender Gabriel Santana usa mais de 50 itens nos preparos, sendo a maior parte dos cordiais, licores e top-airs. Apesar da diversidade, um ponto une todos os drinques: são sem açúcar refinado. O mixologista excluiu o ingrediente e o substitui por itens naturais, como o mel.

O menu autoral tem como inspiração o teste inglês “16 personalidades”, que traça perfis com base em características comportamentais. Gabriel Santana tentou traduzir essas características em bebidas, criando nove drinques. Um deles é o Aventureiro (45 ­reais), mais explorador, que leva ­Ketel One com infusão de jatobá, shrub de jabuticaba com vinagre de mel, Dom Bénédictine, limão-siciliano e Bitter de laranja. Já o Defensor (45 reais) traça o perfil de pessoa mais conservadora e é servido em uma xícara de chá. Leva gin Tanqueray, Chartreuse amarela, chá de lichia, lapsang souchong e rosas.

Nas comidinhas, os pratos foram pensados para compartilhar e comer com as mãos e buscam harmonizar com os drinques mais emblemáticos da casa. Do mar, aparecem o mexilhão escabeche (39 reais), rilletes de salmão (45 reais), Gildas (23 reais) e Club Sandwich de Camarão (59 reais).

Serviço: Rua Joaquim Antunes, 1.026, Pinheiros. Telefone: (11) 99105-6699. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17 às 23 horas; sábado, das 14 às 23 horas; e domingo, das 14 às 20 horas.

11º Boca de Ouro

É no discreto sobrado de Pinheiros que, há quase dez anos, funciona o bar da dupla bar de Renato Martins e Arnaldo Hirai. Sem perder a essência ao longo do tempo, o empreendimento se destaca pelas opções de drinks e pelo clima intimista – que até parece emprestado dos filmes, com grande balcão que coloca os clientes de frente para o barman. E não esqueça de provar o bolovo.

Serviço: Rua Cônego Eugênio Leite, 1121, Pinheiros, São Paulo. Terça e quarta das 18h à 00h. Quinta à sábado das 18h às 02h.

15º Guarita

No universo da coquetelaria, o nome de Jean Ponce dispensa apresentações: o bartender é uma das principais referências justamente pelo respeito às clássicas receitas brasileiras. E a consolidação veio com o Guarita, despretensioso bar criado com o chef australiano Greigor Caisley que fez da rua uma extensão dos quatro ambientes para até 91 pessoas — e que estão sempre lotados.

Na carta há espaço para clássicos, como Negroni e Fitzgerald, e drinques autorais, como o nacionalíssimo Breu, feito com cachaça envelhecida, Brasilberg, Campari com Balsâmico, Cynar 70, perfume de cacau e finalizado com figo desidratado, mel e pimenta. Mas também dá para pedir uma bebida personalizada. Da cozinha, ainda saem desde bolovo até pizza.

Serviço: Rua Simão Álvares, 952, Pinheiros, São Paulo. De terça à quinta das 18h às 23h30. Sexta das 18h às 1h30. Sábado das 17h às 1h30. Domingo das 17h às 23h30.

15º Guilhotina

Não bastasse o mestre Spencer Amereno Jr. – vindo do Frank, tradicional bar que ficava no lobby do extinto hotel Maksoud Plaza – atrás do balcão, o Guilhotina ficou três anos consecutivos na lista dos World’s 50 Best Bar e alcançou a 15ª colocação. E, para acompanhar uma coquetelaria em alto nível, nada mais justo que o ambiente descontraído e com clima de festa à noite.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84, Pinheiros, São Paulo. De terça a sexta, das 18h à 1h e sábado, das 17h à 1h.

15º Moela

Quem disse que não há charme nos tradicionais botecos, que apostam na cerveja gelada e quitutes fritos para conquistar a clientela? Para quem duvidar, basta visitar o Moela, que sempre está lotado de jovens nos descolados bairros de Pinheiros e Santa Cecília. No cardápio descomplicado, há desde os famosos PFs (pratos feitos para almoço) até coxinha com massa de alheira.

Serviço: Rua Cardeal Arcoverde, 2320, Pinheiros, São Paulo. Rua Canuto do Val, 136, Santa Cecília, São Paulo. De quarta à sexta das 14h as 23h. Sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 18h. Segundas das 15h às 22h (Pinheiros) e Terça das 16h às 23h (Pinheiros).

32º Sede 261

Em 2018, o Sede261 ganhou um espaço oficial, situado em uma charmosa casa no bairro de Pinheiros, em São Paulo. O local é uma extensão do clube de vinhos homônimo. Administrado pelas sommelières Cássia Campos e Daniela Bravin, o ambiente informal oferece acomodação para aproximadamente 10 pessoas dentro do bar, além de mais lugares na área da calçada. A carta de vinhos conta com cerca de 40 rótulos disponíveis por taça, sendo trocados semanalmente. A programação ainda inclui noites de pizza, às quintas-feiras, e uma tarde de produtos do mar e vinhos, aos domingos. Cássia e Daniela também estão à frente do Huevos de Oro, uma taberna espanhola em Pinheiros, tocada pela chef Ligia Karazawa.

Serviço: Rua Benjamim Egas, 261, Pinheiros, São Paulo. Quarta a sexta das 18h às 22h, sáb das 15h às 22h e domingo das 12h às 17h.

32º Trinca

A primeira vermuteria de São Paulo nasceu da devoção do casal Alê Bussad e Tábata Magarão pelo tema. Estudiosos do assunto e sempre dispostos a um bom papo para quem encosta no balcão, o paulistano Alê e a fluminense Tábata comandam com primor a casa que exibe também uma belíssima coleção de vermutes.

A ideia é difundir o hábito italiano e espanhol de apreciar o vermute puro, como aperitivo em um copo com gelo, fatia de laranja e azeitona (R$ 25,90 a dose). A casa também oferece coquetéis como o Gin Bamboo com jerez fino, gin, dolin dry, luxardo fat wash de manteiga e azeite de uva (R$ 38), o Jerez Jerez, um misto de jerez fino e oloroso, vermute de jerez, cordial de cacau com cumaru e angostura (R4 47).

Serviço: Rua Costa Carvalho, 96 - Pinheiros, São Paulo. Horário de terça à sábado das 18h à 01h.

42º Bottega 21

Do grande balão de madeira saem boas criações do bartender Michel Felício, como o Torino, que leva jim beam, licor de flor de sabugueiro, amaro, carpano clássico e bitter de laranja (R$ 39), o Mezcalito feito com tequila, uisque escocês, licor de café, Amaretto, Campari e perfume de uísque defumado (R$ 40) e o Negroni Cioccolato com campari infusionado com cacau (R$ 40). Da cozinha, o chef Alexandre Vorpagel apresenta petiscos como os Camarões no azeite de alho servido com pão de fermentação natural (R$ 67) e o Fritto Misto, com camarão, lula e polvo empanados e fritos (R$ 56). A casa conta com uma sala exclusiva para eventos.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 1308 – Pinheiros - São Paulo. (11) 99342-2332. De segunda a sábado, das 19h à 1h.

60º EAP Empório de Alto Pinheiros

O bar é ideal para aqueles que são apaixonados por cerveja. O EAP tem um balcão com 42 torneiras de chope e cerca de 700 opções da bebida em lata e garrafa. O cardápio é divido nas seção de chopes e outra de cervejas, dos mais variados estilos e países. Tem opção por 36 reais, e algumas podem passar 400 reais.

Serviço: Rua Vupabussu, 305, Pinheiros, São Paulo. Funciona de domingo a quarta das 11h à meia-noite; quinta a sábado das 11h à 1h.

60º Kotori

Seguindo o conceito de Izakaya -- os famosos bares japoneses --, o cardápio tem boa parte dedicada a um ingrediente: o frango. A casa é outro empreendimento do chef Thiago Bañares, dono do Tan Tan, o primeiro nesta lista. Do menu não deixe de provar o espetinho grelhado na brasa de sobrecoxa com umê shissô (18 reais). Nos drinks, há coquetéis clássicos, e os autorais, como o tiki tok (42 reais) que leva abacaxi com especiarias, taiti e tequila reposado.

Serviço: Rua Cônego Eugênio Leite, 639, Pinheiros, São Paulo. Funcionamento: de terça a sexta das 19h às 23h30; sábado das 12h às 16h, e das 19h às 23h30; domingo das 12h às 17h; fechado no último domingo do mês.

60º Le Jazz Petit

O irmão do célebre Le Jazz Brasserie, a versão 'menor' fica em Pinheiros segue a linha mais experimental dos grandes bares de coquetéis, com uma seleção de 40 drinks entre clássicos e autorais. O cardápio é divido por seções, com alguns seguindo a filosofia biodinâmica, com uma integração maior entre homem e natureza. Dessa vertente, a sugestão é provar o Purgatory a la Française (45 reais) que leva brandy, vermute rosso, Chartreuse Verde e single malte.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 262, Pinheiros, São Paulo. Funcionamento: de segunda a quarta das 18h à meia-noite; quinta das 18h à 1h; sexta das 17h à 1h; sábado das 12h à 1h.

Os 100 bares eleitos

Os finalistas apontados pelo júri da EXAME Casual se dividem entre dez cidades pelo país

1 Tan Tan São Paulo 2 Santana São Paulo 3 The Liquor Store São Paulo 4 Nosso Rio de Janeiro 5 Caledonia Whisky & Co. São Paulo 6 SubAstor São Paulo 7 Bar do Capincho Porto Alegre 8 MiniBar Gem Salvador 9 Cervejaria Viela Belo Horizonte 10 Bar Pirex Belo Horizonte 11 Bar dos Arcos São Paulo 11 Boca de Ouro São Paulo 11 Koya88 São Paulo 11 Picco São Paulo 15 Bar da Dona Onça São Paulo 15 Guarita São Paulo 15 Guilhotina São Paulo 15 Moela São Paulo 19 Balcão São Paulo 19 Cineclube Cortina São Paulo 19 Fel São Paulo 19 Nit São Paulo 19 Regô São Paulo 19 Seen São Paulo 19 The Punch Bar São Paulo 26 Arp Rio de Janeiro 26 Astor São Paulo 26 Cachaçaria Lamparina Belo Horizonte 26 Locale Caffè São Paulo 26 Ponto Gin Curitiba 26 Quartinho Rio de Janeiro 32 Bar Urca Rio de Janeiro 32 Bagaceira São Paulo 32 Chanchada Rio de Janeiro 32 Continental Curitiba 32 Gogo (Elena) Rio de Janeiro 32 Liz Cocktails & Co. Rio de Janeiro 32 Sede261 São Paulo 32 Sylvester São Paulo 32 Timbuca Belo Horizonte 32 Trinca São Paulo 42 Abaru São Paulo 42 Adega Pérola Rio de Janeiro 42 Boteco Rainha RJ/SP 42 Bottega 21 São Paulo 42 Brewteco Rio de Janeiro 42 Cabernet Butiquim Belo Horizonte 42 Caju São Paulo 42 Dōmo Bar São Paulo 42 Fechado São Paulo 42 Galeto Sat’s Rio de Janeiro 42 Ginger Curitiba 42 Jaguara Curitiba 42 Labuta Mar Rio de Janeiro 42 Lardo São Paulo 42 Mercadinho Bicalho Belo Horizonte 42 Mykola Lab Bar Curitiba 42 Nicolau Bar da Esquina Belo Horizonte 42 Vasco da Gama, 1020 Porto Alegre 60 Agulha Porto Alegre 60 Ananã Curitiba 60 Balbino & Martins Curitiba 60 Bar Central Recife 60 Bar da Lora Belo Horizonte 60 Bar do Luiz Fernandes São Paulo 60 Bar do Luiz Nozoie São Paulo 60 Bar do Momo Rio de Janeiro 60 Bar do Zezé Belo Horizonte 60 Borgo Mooca São Paulo 60 Bode Cheiroso Rio de Janeiro 60 Bracarense Rio de Janeiro 60 Café e Cana Salvador 60 Casa Alvorada Belo Horizonte 60 Clos São Paulo 60 EAP Empório Alto dos Pinheiros São Paulo 60 Elevado Bar São Paulo 60 Flora São Paulo 60 Florestal Belo Horizonte 60 Gran Bar Bernacca São Paulo 60 Kotori São Paulo 60 Le Jazz Petit São Paulo 60 Lemí Gastrobar Curitiba 60 Marinho Atlântica Rio de Janeiro 60 Mesa Porto Alegre 60 Moema Belo Horizonte 60 Ōkinaki Belo Horizonte 60 Olivos 657 Porto Alegre 60 Press Porto Alegre 60 Sambiquira Curitiba 60 São Cristóvão São Paulo 60 Stuzzi Rio de Janeiro 60 Toro Gramado (RS) 60 Vian Rio de Janeiro 94 Altas Gastrobar Brasília 94 Baretto São Paulo 94 Cais Rooftop Lounge Recife 94 Cascasse Il Mondo Bar São Paulo 94 Moleskine Gastrobar Fortaleza 94 Muamba Bar Belém 94 Riviera São Paulo

Os jurados

Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), Aline Gonçalves (jornalista), André Bezerra (Duo Gourmet), Andrea D‘Egmont (jornalista), Bruno Calixto (jornalista), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revistaEncontro), Caroline Grimm (@carolinegrimm), Cecilia Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (jornalEstado de Minas), Cesar Adames (jornalista), Daniel de Mesquita Benevides (Folha de S.Paulo), Daniel Salles (jornalista @dsallesn), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Diego Fabris (Wine Locals), Diogo Carvalho (Destemperados), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Flávia Schiochet (jornalista), Gabrielli Menezes (Nossa), Giba Amendola (O Estado de S. Paulo), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Giulianna Iodice (Versatille), Isadora Bello Fornari (Prazeres da Mesa), Ivan Padilla (EXAME), Ju Nakad (@natripdaju), Júlia Storch (EXAME), Juliana Andrade (@viver_para_comer), Junior Ferraro (Azul), Jussara Voss (Gazeta do Povo), Keh Correia (@kehcorreia), Kelly Lobos (Burger Fest), Lela Zaniol (Destemperados), Lorena Martins (O Tempo), Luiza Fecarotta (CBN), Marcel Miwa (Gula), Marcelo Cury (@curym), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Marcelo Sant’Iago (Top Cocktails), Marcos Nogueira (Folha de S.Paulo), Maria Eduarda Vétere (You Must Go), Mauricio Maia (O Estado de S. Paulo), Michel Berndt (@mix_o_logic), Miguel Icassatti (Gula), Nani Rodrigues (@nanirodrigues), Patricia Ferraz (rádio Eldorado), Rafael Tonon (Eater), Renata Araújo (You Must Go), Renata Mesquita (O Estado de S. Paulo), Ricardo Castilho (Prazeres da Mesa), Roberto Hirth (@robertohirth), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Sergio Crusco (jornalista), Simone Pontes (PlumiNews), Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia), Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).