Os melhores bares de Curitiba, segundo ranking EXAME Casual 2023

Dos 100 Melhores Bares do Brasil eleitos por EXAME Casual em 2023, nove estão em Curitiba. A capital paranaense reúne representantes da boa coquetelaria e do que há de melhor quando se fala em boteco para tomar uma cerveja ou cachaças especiais. A seleção dos estabelecimentos foi feita por um júri formado por 60 renomados críticos e influenciadores de todo o país (veja a lista no final deste conteúdo).

Cada especialista apontou dez bares de sua preferência, sem ordem de importância. Todos os votos foram compilados e organizados nesta lista. Em caso de empate, a organização foi feita por ordem alfabética. É um guia para você, leitor, conhecer o que há de melhor no país. A lista também reconhece o trabalho de toda a cadeia, dos garçons aos empresários.

Os jurados também indicaram seu bartender de preferência, a estrela por trás dos balcões. Veja a lista completa abaixo. Aproveite também para conhecer os melhores bares de São Paulo e os melhores do Rio de Janeiro.

26º Ponto Gin

Inaugurado em maio deste ano, a casa curitibana tem carta de drinques assinada por Gabriel Bueno, bartender semifinalista no World Class Brasil 2020/21 e finalista em 2022. Ingredientes frescos como Pimenta Cambuci, Eucalipto, Macela do Campo, Caju, Café e Maçã são os destaques das criações do menu, que conta com drinques como o Cardinali Twist (R$ 45), feito com Gin Tanqueray, infusão de salsão, Campari, vinho Chardonnay com maçã verde e uma pitada de salmoura de azeitona, o Cuban Coffee (R$ 45) com rum, cold brew e cordial de toranja. Dentre as opções com caju, o 5th Avenue (R$ 55) se destaca, com uma mistura de Johnnie Walker Black Label, Single Malt Talisker, cordial de caju e Vermouth Dry.

Serviço: Alameda Pres. Taunay, 543, Batel, Curitiba. (41) 98437-0202. De segunda a sábado, das 19h às 23h.

32º Continental

Curitiba recebeu neste ano um speakeasy em que o endereço realmente só é revelado durante a reserva. Sob comando do bartender Igor Bispo, a casa apresenta uma carta com mais de 30 coquetéis, dos quais pelo menos 13 são invenções de Bispo. Algumas das estrelas do menu incluem o Nuttshell (mesclando Aperol, Frangélico e siciliano), o exótico Agnes (com Rum branco, purê de maracujá e curry madras) e o sofisticado Madripor (combinando Gin, Yuzu, xarope de cereja, vermute branco, espuma e Pixuri).

Para complementar a experiência, o Continental oferece inspirações orientais, como os Baos (R$ 29) e Guiozas (R$ 29). Além disso, apresenta sabores do Afeganistão, onde o Afghan Roll (R$ 42) se destaca, elaborado com massa estilo harumaki e um recheio saboroso de frango ao curry, cenoura, pimentão e repolho.

Reservas através do Instagram @cocktailscontinental ou pelo site http://www.continentalbar.com.br/reservas.

42º Ginger

Seja pelo salão principal, com detalhes burlesque, ou pela sala vermelha “secreta” inspirada na série Twin Peaks, o Ginger é um dos endereços da moda na capital paranaense. E para justificar o sucesso, há desde apresentações circenses com tecido às receitas autorais, como o drink Meia noite em Paris, que combina gim, cordial de maracujá, vermouth bianco e purê de amora.

Serviço: Rua Saldanha Marinho, 1220, Centro, Curitiba. De terça a sexta, das 17h à 01h, sábado, das 12h à 01h e domingo, das 12h às 22h.

42º Jaguara

Quem disse que os bares só podem conquistar pela coquetelaria? No Jaguara, criado pelo bartender Gabriel Figueira, os clientes são recebidos com água da hora que chegam até fecharem a conta – e é cortesia da casa. Mas não faltam opções autorais para os fãs de drinks, que têm como identidade as receitas com vinho Jerez, para combinar com a decoração ao estilo de club europeu.

Serviço: Rua João Manoel, 188, São Francisco, Curitiba. Terça e quarta das 19h à 00h, quinta à sábado das 19h à 01h. Última entrada às 23h30.

42º Mykola Lab Bar

O nome Mykola é uma dupla homenagem. Primeiramente, é uma reverência ao bisavô do fundador, Alieksey Machisnky, que emigrou da Ucrânia em 1930. Além disso, o nome também é um tributo aos bares do passado, localizados nos Estados Unidos há um século, que se caracterizavam por ter apenas um balcão e banquetas – eram conhecidos como bares de imigrantes. Quanto ao cardápio, ele é igualmente diversificado, oferecendo desde a tradicional caipirinha até coquetéis autorais.

Serviço: Rua Visconde do Rio Branco, 1087, Mercês, Curitiba. Funcionamento: segunda, das 19h à 1h; quarta a sábado das 19h à 1h; domingo das 19h às 23h. Terça: fechado. Última entrada sempre 1h antes do horário de fechamento.

60º Ananã

Situado no coração do bairro São Francisco em Curitiba, o Ananã se destaca graças à sua decoração singular. Com uma paleta de cores dominada por tons de azul e laranja, o Ananã evoca a cultura tiki e a influência da Polinésia. O cardápio de drinks é uma celebração da tropicalidade, incorporando ingredientes brasileiros de forma. Uma seção do menu se dedica a coquetéis frutados, como o Divine (20 reais), que combina cachaça, goiaba, orgeat, maracujá, laranja e limão. Em outra parte do cardápio, encontramos opções refrescantes, incluindo o Estrela (24 reais), um coquetel de gim, cachaça, falernum, limão, toranja e um toque de absinto e Brasilberg.

Serviço: Rua Inácio Lustosa, 341, São Francisco, Curitiba. Funciona quarta e quinta das 17h às 23h; sexta e sábado das 17h à 1h; e domingo das 17h às 23h.

60º Balbino & Martins

No bairro Rebouças, em Curitiba, um casarão histórico é o lar de um bar de vinhos, gerenciado pelos amigos Guilherme Balbino e Jonas Martins. O que torna este local único é a ausência de uma típica carta de vinhos. Em vez disso, os clientes são convidados a escolher seus rótulos diretamente da adega, que se encontra no centro do bar e é continuamente enriquecida com novas descobertas, cortesia do experiente Balbino -- que já eleito o melhor sommelier do Paraná. Além dessa experiência vinícola personalizada, o bar oferece uma seleção de pratos para harmonizar com os vinhos. O cardápio inclui desde pizzas até a tradicional carne de onça, um prato icônico da culinária curitibana, elaborado com carne bovina. Além disso, os clientes podem se surpreender com os "Pratos Que Só Tem De Vez Em Quando", criados pelo chef conforme sua inspiração. Aqui, a jornada gastronômica se entrelaça de forma única com a apreciação dos vinhos.

Serviço: Avenida Iguaçu, 1274, Rebouças, Curitiba. Funcionamento: terça a sábado a partir das 15h.

60º Lemi Gastrobar

O icônico e célebre poeta curitibano Paulo Leminski serviu de inspiração para a criação do Lemí. O local tem uma proposta descontraída e cardápio de comidinhas com porções individuais e para compartilhar. O menu de drinks tem clássicos e outras criações exclusivas, como o refrescante Lemirinha (34 reais) com cachaça branca, limão siciliano, xarope de gengibre e bitter de laranja.

Serviço: Alameda Augusto Stellfeld, 811, Centro, Curitiba. Funcionamento: de terça a quinta, das 18h30 às 23h30; sexta e sábado das 18h30 à meia-noite.

60º Sambiquira

O bar do empresário Beto Madalosso -- da família do célebre restaurante Madalosso -- abriu o local ainda em 2023 e a ideia era ser um espaço mais descontraído, em um espírito de boteco raiz. No cardápio estão petiscos como o torresmo panceta (27 reais) e o bolinho de carne (29 reais). Para beber, uma recheada carta com mais de 30 cachaças artesanais de todo o Brasil (de 9 a 45 reais), além de cervejas e vinho.

Serviço: Visconde do Rio Branco, 1199, Centro, Curitiba. Funciona de segunda a sexta das 11h30 às 14h, e das 17h às 22h30; sábado das 12h às 23h.

Os 100 bares eleitos

Os finalistas apontados pelo júri da EXAME Casual se dividem entre dez cidades pelo país

1 Tan Tan São Paulo 2 Santana São Paulo 3 The Liquor Store São Paulo 4 Nosso Rio de Janeiro 5 Caledonia Whisky & Co. São Paulo 6 SubAstor São Paulo 7 Bar do Capincho Porto Alegre 8 MiniBar Gem Salvador 9 Cervejaria Viela Belo Horizonte 10 Bar Pirex Belo Horizonte 11 Bar dos Arcos São Paulo 11 Boca de Ouro São Paulo 11 Koya88 São Paulo 11 Picco São Paulo 15 Bar da Dona Onça São Paulo 15 Guarita São Paulo 15 Guilhotina São Paulo 15 Moela São Paulo 19 Balcão São Paulo 19 Cineclube Cortina São Paulo 19 Fel São Paulo 19 Nit São Paulo 19 Regô São Paulo 19 Seen São Paulo 19 The Punch Bar São Paulo 26 Arp Rio de Janeiro 26 Astor São Paulo 26 Cachaçaria Lamparina Belo Horizonte 26 Locale Caffè São Paulo 26 Ponto Gin Curitiba 26 Quartinho Rio de Janeiro 32 Bar Urca Rio de Janeiro 32 Bagaceira São Paulo 32 Chanchada Rio de Janeiro 32 Continental Curitiba 32 Gogo (Elena) Rio de Janeiro 32 Liz Cocktails & Co. Rio de Janeiro 32 Sede261 São Paulo 32 Sylvester São Paulo 32 Timbuca Belo Horizonte 32 Trinca São Paulo 42 Abaru São Paulo 42 Adega Pérola Rio de Janeiro 42 Boteco Rainha RJ/SP 42 Bottega 21 São Paulo 42 Brewteco Rio de Janeiro 42 Cabernet Butiquim Belo Horizonte 42 Caju São Paulo 42 Dōmo Bar São Paulo 42 Fechado São Paulo 42 Galeto Sat’s Rio de Janeiro 42 Ginger Curitiba 42 Jaguara Curitiba 42 Labuta Mar Rio de Janeiro 42 Lardo São Paulo 42 Mercadinho Bicalho Belo Horizonte 42 Mykola Lab Bar Curitiba 42 Nicolau Bar da Esquina Belo Horizonte 42 Vasco da Gama, 1020 Porto Alegre 60 Agulha Porto Alegre 60 Ananã Curitiba 60 Balbino & Martins Curitiba 60 Bar Central Recife 60 Bar da Lora Belo Horizonte 60 Bar do Luiz Fernandes São Paulo 60 Bar do Luiz Nozoie São Paulo 60 Bar do Momo Rio de Janeiro 60 Bar do Zezé Belo Horizonte 60 Borgo Mooca São Paulo 60 Bode Cheiroso Rio de Janeiro 60 Bracarense Rio de Janeiro 60 Café e Cana Salvador 60 Casa Alvorada Belo Horizonte 60 Clos São Paulo 60 EAP Empório Alto dos Pinheiros São Paulo 60 Elevado Bar São Paulo 60 Flora São Paulo 60 Florestal Belo Horizonte 60 Gran Bar Bernacca São Paulo 60 Kotori São Paulo 60 Le Jazz Petit São Paulo 60 Lemí Gastrobar Curitiba 60 Marinho Atlântica Rio de Janeiro 60 Mesa Porto Alegre 60 Moema Belo Horizonte 60 Ōkinaki Belo Horizonte 60 Olivos 657 Porto Alegre 60 Press Porto Alegre 60 Sambiquira Curitiba 60 São Cristóvão São Paulo 60 Stuzzi Rio de Janeiro 60 Toro Gramado (RS) 60 Vian Rio de Janeiro 94 Altas Gastrobar Brasília 94 Baretto São Paulo 94 Cais Rooftop Lounge Recife 94 Cascasse Il Mondo Bar São Paulo 94 Moleskine Gastrobar Fortaleza 94 Muamba Bar Belém 94 Riviera São Paulo

Os jurados

Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), Aline Gonçalves (jornalista), André Bezerra (Duo Gourmet), Andrea D‘Egmont (jornalista), Bruno Calixto (jornalista), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Caroline Grimm (@carolinegrimm), Cecilia Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (jornal Estado de Minas), Cesar Adames (jornalista), Daniel de Mesquita Benevides (Folha de S.Paulo), Daniel Salles (jornalista @dsallesn), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Diego Fabris (Wine Locals), Diogo Carvalho (Destemperados), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Flávia Schiochet (jornalista), Gabrielli Menezes (Nossa), Giba Amendola (O Estado de S. Paulo), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Giulianna Iodice (Versatille), Isadora Bello Fornari (Prazeres da Mesa), Ivan Padilla (EXAME), Ju Nakad (@natripdaju), Júlia Storch (EXAME), Juliana Andrade (@viver_para_comer), Junior Ferraro (Azul), Jussara Voss (Gazeta do Povo), Keh Correia (@kehcorreia), Kelly Lobos (Burger Fest), Lela Zaniol (Destemperados), Lorena Martins (O Tempo), Luiza Fecarotta (CBN), Marcel Miwa (Gula), Marcelo Cury (@curym), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Marcelo Sant’Iago (Top Cocktails), Marcos Nogueira (Folha de S.Paulo), Maria Eduarda Vétere (You Must Go), Mauricio Maia (O Estado de S. Paulo), Michel Berndt (@mix_o_logic), Miguel Icassatti (Gula), Nani Rodrigues (@nanirodrigues), Patricia Ferraz (rádio Eldorado), Rafael Tonon (Eater), Renata Araújo (You Must Go), Renata Mesquita (O Estado de S. Paulo), Ricardo Castilho (Prazeres da Mesa), Roberto Hirth (@robertohirth), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Sergio Crusco (jornalista), Simone Pontes (PlumiNews), Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia), Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).