Os melhores bares de Belo Horizonte segundo o ranking da EXAME 2023

Curioso para saber quais são os melhores bares em Belo Horizonte? Para resolver essa questão, CASUAL Exame selecionou os 13 representantes da boa coquetelaria em território mineiro que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2023. Confira.

9º Cervejaria Viela - 10 votos

Carinhosamente apelidado de Cervejaria Viela, o espaço conta com dez torneiras de cervejas rotativas no Mercado Novo de Belo Horizonte. A casa, gerida por Rafael Quick, Samuel Viterbo, Luiz Furiati e Henrique Gilberto, e Marcelo Machado, que também possui a Cozinha Tupis no mesmo local, é uma das responsáveis pela reocupação do antigo espaço, hoje transformado em um dos principais pontos turísticos da cidade. No início da operação, só eram servidas cervejas da casa engarrafadas no local, em uma máquina de época. Com o tempo, as garrafas foram trocadas por copos e, hoje, o maior volume de cerveja sai diretamente da chopeira, onde os clientes podem provar as diversas receitas, entre elas a APA Mineira, premiada como Melhor American Pale Ale pelo Brasil Beer Cup deste ano. “O mais legal é que a cervejaria acabou dando o tom de toda a ocupação posterior das demais lojas do mercado, inspirando os negócios que abriram nos primeiros anos do projeto”, conta Rafael Quick, diretor de mar­keting do grupo, que ainda conta com a pizzaria Forno da Saudade, o bar Juramento 202 e a Distribuidora Goitacazes, empresa responsável pela comercialização das cervejas artesanais vendidas na cervejaria Viela.

Serviço: Avenida Olegário Maciel, 742, loja 2.161, Centro, Belo Horizonte. Funcionamento: de terça a sábado, das 11h30 às 22h30; domingo, das 11h30 às 16 horas.

10º Pirex - 9 votos

No alto da galeria São Vicente, com vista para a Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, está o despojado bar Pirex. Inaugurado em setembro de 2022, o bar apresenta a tradicional gastronomia de estufa, com petiscos quentes e frios servidos em marmitas de alumínio. Dos pedidos do balcão saem vinagrete de coração de galinha, pastel de mortadela com provolone, ceviche, sandubinha de rosbife de lagarto com rúcula e picles de cebola roxa e o tradicional bolovo servido apenas às quartas-feiras, cerveja, cachaças e batidas. Os petiscos são servidos nas mesas dentro da galeria e na varanda, que costuma ficar lotada. “Trouxemos um pouco mais de regionalismo. Quisemos aprofundar essa conversa sobre a cozinha do centro belo-horizontino, com contemporaneidade, técnica apurada, finalizações bem pensadas, mas sem fugir do que faz sentido para um boteco”, comenta Caio Soter, convidado pelo restaurateur Vitor Velloso para ser sócio e chef do bar.

Serviço: Avenida Amazonas, 1.073, loja 54, Belo Horizonte. Funcionamento: de quarta a sexta, das 18 à zero hora; sábado, das 13 à zero hora; e domingo, das 11 às 17 horas.

26º Cachaçaria Lamparina

Inspirada na estética, no atendimento e na simplicidade das antigas vendas mineiras, a Lamparina serve doses, coquetéis e histórias das cachaças (e só delas!) garimpadas por toda Minas Gerais pelos sócios Guilherme Costa e Thales Campomizzi. Uma das criações originais é o Calma Nervo, com cachaça de jambu, licor de pequi, limão capeta, água tônica e manjericão.

Serviço: Avenida Olegário Maciel, 742, Centro, Belo Horizonte. Terça das 11h às 22h, quarta a sexta das 11h às 23h30, sábado das 10h às 23h30 e domingo 10h às 18h.

32º Timbuca

Escondidinho ao lado de um posto de gasolina, o Timbuca tem um cardápio bem diversificado, que vai de petiscos de raiz (dobradinha, moela e chouriço) a clássicos (coxinha, pastel e dadinho de tapioca) — tudo feito pelo chef Caetano Sobrinho, que também comanda o Caê Restaurante Bar. Destaque para a carta de cachaças, com mais de 100 rótulos mineiros.

Serviço: Avenida Afonso Pena, 4321, Serra, Belo Horizonte. Terça a sexta das 18h à 00h. Sábado das 12h à 00h. Domingo das 12h às 17h.

42º Cabernet Butiquim

Este bar e restaurante que também é uma loja de vinhos encabeça em Belo Horizonte o movimento de descomplicar o consumo dessa bebida. É possível sentar-se à mesa e pedir um ossobuco com risoto ou simplesmente sentar na calçada e tomar a sua garrafa comendo um petisco, como o croquete de carne de panela com maionese de rúcula. Para quem prefere os drinks, a "Garagem do Cab" guarda um enorme balcão dedicado à coquetelaria.

Serviço: Rua Levindo Lopes, 22, Funcionários, Belo Horizonte. De terça a sábado de 11h30 às 23h e domingo de 11:30 às 16h.

42º Mercadinho Bicalho

Seu Nivaldo abriu as portas em 1985 como um mercadinho. No entanto, a atmosfera acolhedora atraiu amigos e vizinhos em busca de boa conversa e cerveja gelada. Quinze anos depois, ele era conhecido como o "Rei da Almôndega", devido ao prato tradicional que inclui 150 g de carne com molho, batata cozida, generosa porção de queijo derretido e farinha de fubá (custando 20 reais). O cardápio também oferece uma variedade de drinques (com e sem álcool) a partir de 15 reais, que podem ser desfrutados tanto no salão quanto nas mesas da praça em frente.

Serviço: Rua Mármore 556, Santa Tereza, Belo Horizonte. Funcionamento: quarta e quinta, das 15h à meia-noite; sexta das 15 à 1 hora; sábado das 11h à 1h; domingo das 11h às 21h.

42º Nicolau Bar da Esquina

Em uma esquina de Santa Tereza, em Belo Horizonte, você encontrará o chef Leo Paixão, cujo talento brilha também no refinado Glouton, no renomado Mina Jazz Bar, além do Nico Sanduíches. Aqui, Leo pratica a chamada "baixa gastronomia" - uma abordagem mais acessível e regional, mantendo, no entanto, o mesmo padrão de excelência na execução. Entre as opções de petiscos, a sugestão é experimentar os camarões empanados com molho rosado (63 reais - foto), e o torresmo da barriga, tambem com sweet chilli (59 reais). Para acompanhar, o bar oferece chope, ou um drinque com o toque pessoal do chef, o Chá Mate Bum Bum, preparado com limão, açúcar e bourbon (31 reais).

Serviço: Rua Pouso Alegre, 2217, Santa Tereza, Belo Horizonte. Funcionamento: terça a sexta das 19h à meia-noite; sábado das 17h à 1h; domingo das 12h às 17h.

60º Bar da Lora

Dentro do histórico Mercado Central de Belo Horizonte, o Bar da Lora ocupa um espaço por ali desde 1973. Do cardápio, experimente o torresmo, servido com limão para espremer por cima, e melado. Outro sabor famoso é o fígado acebolado com jiló. Tudo isso acompanhado por cerveja de garrafa.

Serviço: Mercado Central de BH - Loja 115, Belo Horizonte. Funciona de segunda a sábado das 9h às 18h; domingo das 9h às 13h.

60º Bar do Zezé

No Bar do Zezé, mais uma dessas antigas mercearias que se transformaram em autênticos botecos, a cozinha mineira é celebrada com abundância e despretensão. Os pratos tradicionais, como galinhada, dobradinha e tropeiro, competem pela preferência dos clientes com as assinaturas da casa. Entre os pratos que conquistaram os frequentadores estão o "Encontro Marcado," uma generosa porção de carne com jiló e angu, perfeita para duas pessoas, e os irresistíveis bolinhos de milho verde com bacalhau, servidos em porções de 12 unidades. Aqui, a tradição da culinária mineira encontra-se com um ambiente descontraído, criando uma experiência memorável para os apreciadores da boa comida.

Serviço: Rua Pinheiro Chagas, 406, Barreiro, Belo Horizonte. Funcionamento: segunda a sexta das 17h às 23h; sábado das 12h às 21h.

60º Casa Alvorada

A Casa Alvorada tem parceria com dois grandes sucessos do Mercado Novo, em Belo Horizonte: a renomada cachaçaria Lamparina e a cafeteira Jetiboca. Com suas raízes fincadas na rica cultura mineira e em uma atmosfera acolhedora, a Casa Alvorada é um verdadeiro reflexo da vida interiorana e familiar. A carta de drinks foi criada pelo mixologista Bebeto Coelho, com ingredientes que valorizam a cultura mineira.

Serviço: Av. do Contorno, 3415, Santa Efigênia, Belo Horizonte. Funcionamento: quarta e quinta das 9h à meia-noite; sexta das 9h à 1h; sábado das 9h à meia-noite; domingo das 9h às 21.

60º Florestal

No bairro de Floresta, em Belo Horizonte, o restaurante quase homônimo (falta um L) da chef Bruna Martins celebra não apenas o local onde se encontra, mas também a praça sombreada por majestosas paineiras e a decoração interna, repleta de mais de 100 plantas. Entre os pratos principais mais procurados, destaca-se a macarronada oriental com cogumelos, servida com kimchi e sanduíches de berinjela à milanesa (119 reais, com porções generosas que podem saciar duas pessoas ou mais, dependendo do apetite). Além das delícias gastronômicas, o restaurante oferece uma variada carta de drinks a um preço fixo de 33 reais, que inclui opções como caipirinha, aperol spritz e clericot.

Serviço: Avenida Assis Chateaubriand, 176, Floresta, Belo Horizonte. Funciona quarta e quinta das 18h às 23h; sexya das 12h às 15h, e das 18h às 23h; sábado das 12h às 23h; domingo das 12h às 18h.

60º Moema

"A boemia paulistana com a hospitalidade mineira". Essa é a frase que define a casa, com um ar mais descontraído, algo tipicamente de Belo Horizonte. No cardápio estão sete opções de chopes, além de uma parte dedicada aos coquetéis, com atenção especial aos que levam cachaça. O que leva o nome da casa, o Moema (28 reais), é feito com cachaça, maracujá, notas de lichia, tangerina e limão.

Serviço: Rua Sergipe, 1370, Funcionários, Belo Horizonte. Funcionamento: todos os dias a partir das 11 horas.

60º Ōkinaki

Na esquina da Avenida Álvares Cabral com a Rua Santa Catarina, em Belo Horizonte, o Okinaki, nome que em japonês significa "grande árvore", surgiu quando os chefs Guilherme Furtado e Gabriella Guimarães alugaram o espaço e se depararam com um majestoso ficus enraizado nas proximidades. A copa da árvore se estende generosamente, envolvendo todo o bar na calçada.

A culinária do Okinaki presta homenagem à cultura japonesa, combinando influências de diversos países asiáticos, como China, Coreia, Taiwan, Vietnã e Tailândia. No entanto, os chefs não se limitam a replicar receitas tradicionais; eles adicionam toques exclusivos a cada prato, como o ssam de atum (39 reais por duas unidades) - tartare de atum, maionese de gochujang, alface, picles de cenoura e arroz crocante. No que diz respeito aos coquetéis, uma nova criação é apresentada toda semana.

Serviço: Avenida Álvares Cabral, 1303, Lourdes, Belo Horizonte. Funcionamento: terça a sexta das 18h às 23h; sábado das 12h30 às 23h; domingo das 12h30 às 16h30.

Os 100 bares eleitos

Os finalistas apontados pelo júri da EXAME Casual se dividem entre dez cidades pelo país

1 Tan Tan São Paulo 2 Santana São Paulo 3 The Liquor Store São Paulo 4 Nosso Rio de Janeiro 5 Caledonia Whisky & Co. São Paulo 6 SubAstor São Paulo 7 Bar do Capincho Porto Alegre 8 MiniBar Gem Salvador 9 Cervejaria Viela Belo Horizonte 10 Bar Pirex Belo Horizonte 11 Bar dos Arcos São Paulo 11 Boca de Ouro São Paulo 11 Koya88 São Paulo 11 Picco São Paulo 15 Bar da Dona Onça São Paulo 15 Guarita São Paulo 15 Guilhotina São Paulo 15 Moela São Paulo 19 Balcão São Paulo 19 Cineclube Cortina São Paulo 19 Fel São Paulo 19 Nit São Paulo 19 Regô São Paulo 19 Seen São Paulo 19 The Punch Bar São Paulo 26 Arp Rio de Janeiro 26 Astor São Paulo 26 Cachaçaria Lamparina Belo Horizonte 26 Locale Caffè São Paulo 26 Ponto Gin Curitiba 26 Quartinho Rio de Janeiro 32 Bar Urca Rio de Janeiro 32 Bagaceira São Paulo 32 Chanchada Rio de Janeiro 32 Continental Curitiba 32 Gogo (Elena) Rio de Janeiro 32 Liz Cocktails & Co. Rio de Janeiro 32 Sede261 São Paulo 32 Sylvester São Paulo 32 Timbuca Belo Horizonte 32 Trinca São Paulo 42 Abaru São Paulo 42 Adega Pérola Rio de Janeiro 42 Boteco Rainha RJ/SP 42 Bottega 21 São Paulo 42 Brewteco Rio de Janeiro 42 Cabernet Butiquim Belo Horizonte 42 Caju São Paulo 42 Dōmo Bar São Paulo 42 Fechado São Paulo 42 Galeto Sat’s Rio de Janeiro 42 Ginger Curitiba 42 Jaguara Curitiba 42 Labuta Mar Rio de Janeiro 42 Lardo São Paulo 42 Mercadinho Bicalho Belo Horizonte 42 Mykola Lab Bar Curitiba 42 Nicolau Bar da Esquina Belo Horizonte 42 Vasco da Gama, 1020 Porto Alegre 60 Agulha Porto Alegre 60 Ananã Curitiba 60 Balbino & Martins Curitiba 60 Bar Central Recife 60 Bar da Lora Belo Horizonte 60 Bar do Luiz Fernandes São Paulo 60 Bar do Luiz Nozoie São Paulo 60 Bar do Momo Rio de Janeiro 60 Bar do Zezé Belo Horizonte 60 Borgo Mooca São Paulo 60 Bode Cheiroso Rio de Janeiro 60 Bracarense Rio de Janeiro 60 Café e Cana Salvador 60 Casa Alvorada Belo Horizonte 60 Clos São Paulo 60 EAP Empório Alto dos Pinheiros São Paulo 60 Elevado Bar São Paulo 60 Flora São Paulo 60 Florestal Belo Horizonte 60 Gran Bar Bernacca São Paulo 60 Kotori São Paulo 60 Le Jazz Petit São Paulo 60 Lemí Gastrobar Curitiba 60 Marinho Atlântica Rio de Janeiro 60 Mesa Porto Alegre 60 Moema Belo Horizonte 60 Ōkinaki Belo Horizonte 60 Olivos 657 Porto Alegre 60 Press Porto Alegre 60 Sambiquira Curitiba 60 São Cristóvão São Paulo 60 Stuzzi Rio de Janeiro 60 Toro Gramado (RS) 60 Vian Rio de Janeiro 94 Altas Gastrobar Brasília 94 Baretto São Paulo 94 Cais Rooftop Lounge Recife 94 Cascasse Il Mondo Bar São Paulo 94 Moleskine Gastrobar Fortaleza 94 Muamba Bar Belém 94 Riviera São Paulo

Os jurados

Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), Aline Gonçalves (jornalista), André Bezerra (Duo Gourmet), Andrea D‘Egmont (jornalista), Bruno Calixto (jornalista), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Caroline Grimm (@carolinegrimm), Cecilia Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (jornal Estado de Minas), Cesar Adames (jornalista), Daniel de Mesquita Benevides (Folha de S.Paulo), Daniel Salles (jornalista @dsallesn), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Diego Fabris (Wine Locals), Diogo Carvalho (Destemperados), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Flávia Schiochet (jornalista), Gabrielli Menezes (Nossa), Giba Amendola (O Estado de S. Paulo), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Giulianna Iodice (Versatille), Isadora Bello Fornari (Prazeres da Mesa), Ivan Padilla (EXAME), Ju Nakad (@natripdaju), Júlia Storch (EXAME), Juliana Andrade (@viver_para_comer), Junior Ferraro (Azul), Jussara Voss (Gazeta do Povo), Keh Correia (@kehcorreia), Kelly Lobos (Burger Fest), Lela Zaniol (Destemperados), Lorena Martins (O Tempo), Luiza Fecarotta (CBN), Marcel Miwa (Gula), Marcelo Cury (@curym), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Marcelo Sant’Iago (Top Cocktails), Marcos Nogueira (Folha de S.Paulo), Maria Eduarda Vétere (You Must Go), Mauricio Maia (O Estado de S. Paulo), Michel Berndt (@mix_o_logic), Miguel Icassatti (Gula), Nani Rodrigues (@nanirodrigues), Patricia Ferraz (rádio Eldorado), Rafael Tonon (Eater), Renata Araújo (You Must Go), Renata Mesquita (O Estado de S. Paulo), Ricardo Castilho (Prazeres da Mesa), Roberto Hirth (@robertohirth), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Sergio Crusco (jornalista), Simone Pontes (PlumiNews), Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia), Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).