Os bilhões do rei Charles: um tour pelo império do Reino Unido

No começo do mês, o rei Charles III deixou o Palácio de Buckingham em uma carruagem puxada por seis cavalos a caminho da Abadia de Westminster. O trajeto de cerca de 2 quilômetros não apenas o levou à sua coroação, mas também forneceu uma imagem das várias vertentes de sua incomparável fortuna.

Quando a carruagem virou à esquerda do Jubileu de Diamante (Diamond Jubilee State Coach) passar pelo Mall, o rei Charles passou por mansões de cor creme do Carlton House Terrace. Suas escadarias de mármore, salões de baile e vistas deslumbrantes do St. James’s Park as colocam entre as propriedades mais desejáveis do mundo — e muitas delas pertencem ao soberano do Reino Unido por meio do Crown Estate.

Algumas centenas de metros depois, a procissão entrou à direita ao redor da Trafalgar Square. Se esticar o pescoço, o rei conseguia ver o escritório Art Deco perto do hotel cinco estrelas Savoy, que também apoia seu feudo real por meio do Ducado de Lancaster.

O percurso evidenciou como as duas principais entidades que ajudam a financiar o monarca britânico agora servem a casa do novo chefe de Windsor. É uma coleção bizantina de ativos que inclui leitos de rios, castelos e pedreiras de arenito.

Estabelecidas oficialmente em 1351, as duas propriedades conferem ao monarca do Reino Unido bens valiosos o suficiente para colocar Charles III entre as 100 pessoas mais ricas do mundo. Mas a fortuna por trás do chefe de estado britânico é totalmente diferente da maioria das outras famílias ricas.

Por um lado, Charles não possui pessoalmente os bens mais valiosos da realeza. A monarquia da nação e suas posses — incluindo as joias da coroa e a coleção de arte — pertencem ao soberano governante, mas não são propriedade privada e não podem ser vendidas para ganho pessoal.

Em vez disso, como soberano do Reino Unido, Charles, 74, tem direito a uma parcela da renda do Crown Estate – a maior das entidades de investimento que sustentam o monarca do Reino Unido – bem como do Ducado de Lancaster.

As propriedades que servem o monarca englobam ativos totais de cerca de 17 bilhões de libras esterlinas (US$ 21 bilhões). Seus valores líquidos cresceram, em média, cerca de 80% na última década, segundo dados compilados pela Bloomberg. Isso reflete em grande parte a valorização dos preços de terras e propriedades em todo o Reino Unido.

A coroação está “exibindo o Crown Estate, que é realmente a GB plc”, disse George Gross, pesquisador visitante do King’s College London, que dá aulas sobre a história dessas cerimônias reais. “Trata-se de colocar o Reino Unido no centro das notícias durante todo o fim de semana.”

Para suas funções oficiais, a família real é financiada por meio do Sovereign Grant, uma quantia anual derivada de um acordo de 1760 entre o monarca e o governo do Reino Unido. Corresponde normalmente a 25% dos lucros do Crown Estate, cujas propriedades incluem a Regent Street, um popular destino de varejo com marcas de moda sofisticadas e também a loja de brinquedos Hamleys.

“Somos únicos, nos colocamos entre os setores público e privado sob esta missão parlamentar de servir o país”, disse Dan Labbad, CEO do Crown Estate, em entrevista à Bloomberg Television na quinta-feira.

O monarca não paga imposto sobre herança de nada recebido de sua antecessora, o que foi um incentivo para a rainha Elizabeth II passar a maior parte de sua fortuna pessoal para o filho mais velho. Elizabeth II tinha uma fortuna de pelo menos US$ 450 milhões antes de sua morte em setembro, de acordo com uma estimativa do índice de Bilionários da Bloomberg.