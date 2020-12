Os 5 melhores filmes e séries para ver no último fim de semana do ano

O ano de 2020 foi difícil, está acabando e não deve deixar saudade para ninguém, exceto, talvez, pelos belos lançamentos que os serviços de streaming proporcionaram. Pelo menos no quesito filmes e séries, o último final de semana do ano (e da década!) não deixará a desejar.

Para começar, já está disponível na Netflix o aguardadíssimo filme estrelado por George Clooney, “O céu da meia-noite”, que mostra o ator na pele de um cientista com a nada singela missão de salvar a humanidade. Também na Netflix, está indo ao ar o último filme de Chadwick Boseman, o eterno “pantera negra” que faleceu em agosto. Em “A voz suprema do blues”, Boseman dá vida a um trompetista que vive em conflito com a cantora Ma Rainey, interpretada por Viola Davis.

Como é de costume, a Casual selecionou 5 títulos para você ficar de olho nesse final de semana. Dessa vez, entram na lista: “O céu da Meia-noite”; “Bridgerton” e “A voz suprema do blues”, da Netflix; “Sylvie’s Love”, da Amazon Prime Video; e “A vida secreta dos chimpanzés”, do Disney+. Divirta-se!

O céu da meia-noite (Netflix)

O Céu da Meia-Noite acompanha Augustine (George Clooney), um solitário cientista no Ártico que tenta impedir que Sully (Felicity Jones) e seus colegas astronautas voltem para casa em meio a uma misteriosa catástrofe mundial.

Bridgerton (Netflix)

Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn, a série acompanha oito irmãos inseparáveis em busca do amor e felicidade na alta sociedade de Londres. É interessante lembrar que o seriado conta com a produção de Shonda Rhimes, bastante famosa por ‘Greys Anatomy’.

A voz suprema do blues trailer

Estrelado por Viola Davis e Chadwick Boseman, o eterno “pantera negra”, que faleceu agosto, aos 43 anos, devido a um câncer de cólon, “A voz suprema do blues” entrou no catálogo da Netflix há poucos dias como um dos filmes mais esperados do ano, tanto pelo conteúdo quanto pela atuação de Chadwick. O filme foi produzido por Denzel Washington e é a adaptação de uma peça de teatro que conta a história das tensões entre o trompetista Levee, interpretado por Boseman, com a lendária cantora de blues Ma Rainey, personagem de Viola, devido a divergências criativas enquanto a mesma grava um novo álbum, na década de 1920.

Sylvie’s Love (Amazon Prime Video)

Na era do jazz em Nova York, entre os anos 50 e 60, Sylvie (Tessa Thompson) é uma jovem mulher que trabalha na loja de discos de seu pai, no Harlem. Seu coração se apaixona intensamente quando conhece Robert (Nnamdi Asomugha), um aspirante a saxofonista que consegue um emprego na mesma loja em que ela trabalha.

A vida secreta dos chimpanzés (Disney+)

Por último, mas nunca menos importante, a Disney+ disponibilizará neste final de semana a série documental “A vida secreta dos chipanzés”. O nome dispensa explicações, mas a produção da National Geographic mostra as curiosidades mais peculiares de como são e vivem um dos animais mais emblemáticos para os serem humanos.