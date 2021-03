Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no final de semana

Entre suspenses e comédias, documentários e séries, o próximo final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, quatro estreias incluindo uma comédia brasileira estrelada por Matheus Nachtergaele e uma série infantil com Michelle Obama. Já no Prime Video, o destaque fica para o filme "Fúria Incontrolável", um suspense estrelado por Russel Crowe.

Como é de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Dessa vez, entram na lista a terceira temporada de “F1: Dirigir para Viver”, “Educação Americana: Fraude e Privilégio”, “Waffles + Mochi”, “Cabras da Peste” e "Fúria Incontrolável".

F1: Dirigir para Viver (Netflix)

A temporada mais emocionante até agora mostra em primeira mão como os pilotos e as equipes lutaram pela vitória em um ano muito incomum. Os fãs terão acesso aos bastidores da temporada de 2020, quando as corridas foram interrompidas drasticamente na Austrália devido à pandemia de COVID-19 e só voltaram no final do ano, na Áustria. Com batalhas intensas, rivalidades ferozes, pódios inesperados e o sétimo título mundial de Lewis Hamilton, ninguém vai ficar entediado!

Educação Americana: Fraude e Privilégio (Netflix)

Uma análise que vai além das manchetes sensacionalistas e mergulha nos métodos usados por Rick Singer, o homem no centro do escândalo das admissões universitárias de 2019, para persuadir seus clientes ricos a fraudar um sistema educacional já projetado para beneficiar os privilegiados. Usando uma inovadora combinação de entrevistas e recriações narrativas das conversas gravadas pelo FBI entre Singer seus clientes, "Educação Americana: Fraude e Privilégio" oferece um raro vislumbre da figura enigmática por trás de um esquema que expôs até onde vão as famílias ricas para conseguir uma vaga nas universidades de elite e que enfureceu uma nação que já tenta combater os efeitos da desigualdade generalizada. De Chris Smith e Jon Karmen, os cineastas responsáveis por "Fyre Festival: Fiasco no Caribe", e estrelado por Matthew Modine no papel de Rick Singer.

Waffles + Mochi (Netflix)

Era uma vez, na Terra da Comida Congelada, a pequena Waffles e seu melhor amigo, Mochi, que tinham um mesmo sonho: ser chefs! O único problema é que tudo o que eles cozinhavam era feito de gelo. Agora, os dois foram contratados para trabalhar em um supermercado muito louco e estão prontos para viver uma grande aventura culinária. Com a ajuda de novos amigos, como a Sra. Obama, dona do supermercado, e com um magicarrinho voador como guia, Waffles e Mochi embarcam em missões internacionais em busca de ingredientes, visitando cozinhas, restaurantes, fazendas e casas do mundo todo e preparando receitas com alimentos do dia a dia ao lado de chefs renomados, cozinheiros, crianças e celebridades. Os curiosos exploradores vão colher batatas na Cordilheira dos Andes, provar especiarias na Itália e fazer missô no Japão, descobrindo as maravilhas dos alimentos e fazendo amigos em cada refeição. Waffles + Mochi é um convite para adultos e crianças cozinharem juntos, conectando culturas do mundo todo.

Cabras da Peste (Netflix)

Esta comédia brasileira conta a história de Bruceuilis (Edmilson Filho), um policial do interior do Ceará que, para resgatar Celestina, uma cabra considerada patrimônio da cidade, viaja até São Paulo. Lá encontra Trindade (Matheus Nachtergaele), um escrivão da polícia que resolve se aventurar em campo, mesmo não sendo sua especialidade. Ao estilo de filmes buddy cop, mas com um toque à brasileira, Cabras da Peste conta com os dois policiais com personalidades pra lá de opostas trabalhando juntos para resolver um crime e vencer um criminoso, ao mesmo tempo em que desenvolvem uma amizade bastante especial.

Fúria Incontrolável (Prime Video)

Estrelando Russel Crowe, Jimmi Simpson e Caren Pistorious. Depois de uma briga de trânsito, um homem que não está em seus melhores dias vai muito além e passa a perseguir uma mulher e seu filho numa jornada de vingança, violência e suspense.