Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix estreia do documentário Sly, sobre a trajetória do ator, roteirista, diretor e produtor Sylvester Stallone. Já na Apple TV+, estreia do drama romântico Na Ponta dos Dedos, com Jessie Buckley (Estou Pensando em Acabar com Tudo), Jeremy Allen White (O Urso).

Sly (Netflix)

Com personagens icônicos e franquias de sucesso mundial, como Rocky, Rambo e Os Mercenários, Sylvester Stallone marca presença nas telas há cerca de 50 anos. Este documentário faz uma retrospectiva da vida do ator, roteirista, diretor e produtor indicado ao Oscar, traçando um paralelo entre sua história inspiradora e seus personagens inesquecíveis.

Toda Luz que Não Podemos Ver (Netflix)

Baseada no livro vencedor do Pulitzer, Toda Luz que Não Podemos Ver é uma minissérie inovadora que acompanha a história da menina cega Marie-Laure e de seu pai, Daniel LeBlanc, que fogem de Paris, ocupada pelos alemães, com um lendário diamante para evitar que ele caia nas mãos dos nazistas. Perseguidos por um oficial da Gestapo que quer se apossar da pedra para benefício próprio, a dupla logo encontra refúgio em Saint-Malo. Lá, eles vão morar com um tio recluso que faz transmissões de rádio clandestinas para a resistência. Nesta cidade à beira-mar, a garota também encontra sua improvável alma gêmea: Werner. Ele é um adolescente recrutado pelo regime de Hitler para rastrear transmissões ilegais e compartilha com Marie-Laure uma ligação secreta, assim como sua fé na humanidade e esperança.

Ao entrelaçar as vidas desses dois jovens ao longo de uma década, Toda Luz que Não Podemos Ver fala sobre o extraordinário poder da conexão humana, um farol que pode nos guiar até nos tempos mais sombrios.

Ferry: A Série (Netflix)

Ferry Bouman tenta a sorte como produtor de ecstasy para conquistar um espaço no submundo de Brabant. Com a ajuda dos cunhados John e Lars, e dos sócios Remco e Dennis, ele enfrenta o chefe do tráfico Arie Tack e um motoclube poderoso para construir seu império. Mas quando a amada Danielle descobre seu lado sombrio, Ferry percebe que chegar ao topo tem seu preço.

Na Ponta dos Dedos (Apple TV+)

Na história, Anna e Ryan encontraram o amor verdadeiro, comprovado por uma nova e polêmica tecnologia. Só há um problema: Anna ainda não tem certeza. Então, ela aceita um cargo em um instituto de testes de amor e conhece Amir.

Quiz Lady (Star+)

Em "Quiz Lady", Anne (Awkwafina), uma jovem inteligente e tímida, obcecada por programas de perguntas e respostas, e sua irmã sem noção Jenny (Sandra Oh), de quem está afastada, precisam trabalhar juntas para ajudar a pagar as dívidas de apostas de sua mãe. Quando o amado cachorro de Anne é raptado, elas embarcam numa louca viagem para conseguir o dinheiro da única maneira que conseguiram imaginar: transformando Anne em uma verdadeira campeã de concursos de televisão.