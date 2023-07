Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no final de semana

Entre drama e esportes, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Star+, estreia do documentário A Superfantástica História do Balão, com entrevistas com Simony, Tob, Mike e Jair Oliveira. Já na Netflix, estreia da série esportiva Quarterbacks, e do filme Bird Box Barcelona.

A Superfantástica História do Balão (Star+)

A nova série documental produzida pela Star Original Productions traz Simony, Tob, Mike e Jair Oliveira que, após mais de uma década, se reúnem para relembrar a infância como integrantes do “Balão Mágico” em uma viagem pelos altos e baixos do mundo do entretenimento nos anos 1980 no Brasil. Das origens familiares até a explosão da banda, eles relembram os ginásios lotados, os icônicos discos e como a responsabilidade e a fama alcançadas pelo grupo começaram a afetá-los, deixando traumas até hoje.

Explorando o Desconhecido: Robôs Assassinos (Netflix)

"Explorando o Desconhecido" é uma série documental em quatro partes que conta histórias de aventura em territórios surpreendentes e desconhecidos. Com estreia semanal, cada episódio avança nas fronteiras do conhecimento, entrando em regiões inexploradas e revelando os segredos do nosso mundo por meio de pessoas incríveis e lugares nunca antes capturados pelas câmeras. Prepare-se para embarcar em uma expedição emocionante que vai ampliar seus horizontes e despertar seu espírito de aventura, envolvendo desde o cemitério mais antigo do mundo até um olhar sobre o uso da inteligência artificial em operações militares.

Bird Box Barcelona (Netflix)

Dos produtores do fenômeno global "Bird Box", vem aí "Bird Box Barcelona", uma expansão do universo do filme que conquistou o público em 2018. Depois que uma força misteriosa dizima a população do mundo, Sebastian precisa enfrentar uma jornada de sobrevivência pelas ruas desoladas de Barcelona. Mas, ao se aliar a outros sobreviventes em busca de um lugar seguro, eles descobrem uma ameaça ainda mais sinistra que não para de crescer.

Quarterback (Netflix)

Resultado da primeira parceria entre a Netflix e a NFL, Quarterback é uma nova série esportiva que oferece um olhar único sobre cada temporada do ponto de vista dos quarterbacks. Pela primeira vez, a NFL permitiu que quarterbacks usassem microfones em todos os jogos. A série oferece acesso exclusivo e inédito a Patrick Mahomes, Kirk Cousins e Marcus Mariota do início ao fim da temporada 2022, seguindo o trio dentro e fora de campo, desde a conversa com os colegas de time até a vida doméstica com suas famílias. Além disso, é possível acompanhar os bastidores dos momentos mais importantes da temporada, como Mahomes batendo o recorde de ataques na NFL e prestes a ganhar o campeonato e o prêmio de melhor jogador do Super Bowl; Cousins fazendo o maior retorno da história da NFL e levando o Minnesota Vikings ao título da NFC Norte; e Mariota assumindo o posto de quarterback titular dos Atlanta Falcons.

Fundação (Apple TV+)

Mais de um século após o final da primeira temporada, a tensão aumenta por toda a galáxia na segunda época de “Fundação”. Enquanto os Cleons desenvolvem-se, uma rainha vingativa planeja destruir o Império. Baseada nas histórias premiadas de Isaac Asimov, a adaptação monumental de “Fundação” narra as histórias de quatro indivíduos que transcendem o espaço e o tempo enquanto superam crises mortais, mudando lealdades e relacionamentos complicados, que acabarão por determinar o destino da humanidade.