Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e suspense, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia da sexta temporada de The Crown e lançamento da minisérie Como Se Tornar um Chefe do Crime, com narração de Peter Dinklage. Já na HBO Max, estreia do longa Besouro Azul.

Como Se Tornar um Chefe do Crime (Netflix)

Com narração de Peter Dinklage, este guia satírico e sombrio mostra a ascensão e queda dos líderes criminosos mais famosos da história, de Al Capone a Pablo Escobar, e as táticas que usaram para ter sucesso.

The Crown (Netflix)

A princesa Diana e Dodi Al Fayed começam um relacionamento. Um passeio de carro tem consequências terríveis. Após a morte da mãe, o príncipe William tenta voltar à vida normal no Eton, enquanto a monarquia enfrenta a opinião pública. Chegando ao Jubileu de Ouro, a rainha reflete sobre o futuro da monarquia, com o casamento de Charles e Camilla, e o início de um novo conto de fadas na realeza: a relação de William e Kate.

Elis e Tom, Só Tinha de Ser Com Você

Elis e Tom, Só Tinha de Ser Com Você é uma experiência cinematográfica imersiva que transporta o espectador para os bastidores de um dos mais icônicos álbuns da música popular brasileira – que foi marcado por dramas e tensões a ponto de o projeto quase ser interrompido. No documentário, o público é levado numa viagem no tempo, participando de momentos de conflito e também de pura alegria, revelando momentos íntimos do processo criativo e das personalidades extraordinárias desses artistas. A produção é também um emocionante reencontro do diretor com os artistas e o material filmado há quase cinco décadas.

Disponível para aluguel na Apple TV+, Google Play, Vivo Play e Claro TV+.

Besouro Azul (HBO Max)

Recém-formado, Jaime Reyes volta para casa cheio de expectativas para o futuro, mas logo descobre que seu lar não é mais o mesmo. Enquanto tenta encontrar seu propósito no mundo, o destino intervém e faz chegar às mãos de Jaime uma antiga relíquia da biotecnologia alienígena - o Escaravelho. Quando o Escaravelho escolhe Jaime como seu hospedeiro simbiótico, sua vida muda para sempre. Ele ganha uma incrível armadura que lhe dá poderes extraordinários e se torna o super-herói Besouro Azul.

Monarch - Legado de Monstros (Apple TV+)

Após a batalha estrondosa entre Godzilla e os Titãs que arrasou San Francisco e a chocante revelação de que os monstros são reais, "Monarch - Legado de Monstros" acompanha dois irmãos seguindo os passos de seu pai para descobrir a conexão de sua família com a organização secreta conhecida como Monarch. Pistas os levam ao mundo dos monstros e ao oficial do exército Lee Shaw (interpretado por Kurt Russell e Wyatt Russell) em dois períodos: nos anos 1950 e meio século depois, quando Monarch é ameaçada pelo que Shaw sabe. A saga dramática - abrangendo três gerações - revela segredos enterrados e como eventos épicos e destruidores podem repercutir em nossas vidas.