Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e filmes, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia do filme O Túnel de Pombos: Histórias da Minha Vida, sobre a jornada do escritor John le Carré. Já na Netflix, estreia do filme Vjeran Tomic: O Homem-Aranha de Paris sobre o assalto ao Museu de Arte Moderna de Paris em 2010, o maior roubo de arte na história da França.

O Túnel de Pombos: Histórias da Minha Vida (Apple TV+)

Ambientado no cenário turbulento da Guerra Fria, o filme percorre seis décadas de história por meio da última e mais sincera entrevista de John le Carré (falecido aos 89 anos, em 2020), ilustrada por imagens de arquivo raras e cenas dramatizadas. De forma profundamente humana e envolvente, “O Túnel de Pombos” apresenta a extraordinária jornada do escritor e a separação tênue, como uma folha de papel, entre o fato e a ficção.

Vjeran Tomic: O Homem-Aranha de Paris (Netflix)

Nas palavras do próprio criminoso, conheça os detalhes do audacioso assalto ao Museu de Arte Moderna de Paris em 2010, o maior roubo de arte na história da França.

A Criatura (Netflix)

"A Criatura" é uma história épica ambientada no período final do Império Otomano que aborda uma das questões mais fundamentais da humanidade: a morte e a vida após a morte. Ziya é um estudante de medicina rebelde e inteligente com o desejo insaciável de se tornar um excelente médico e encontrar a cura para doenças infecciosas. O caminho dele se cruza com o de Ihsan, também médico, que vive na linha tênue entre a genialidade e a loucura e é a única pessoa que realmente entende as ambições de Ziya. No entanto, os dois pagarão o preço pelo experimento proibido que conduziram. A criptografia antiga que tentaram decodificar poderia transformar o mundo num inferno.

Corpos (Netflix)

Baseada na alucinante graphic novel de Si Spencer, Corpos é uma série policial com um toque inusitado. Após o mesmo corpo ser encontrado na mesma rua de Londres em 1890, 1941, 2023 e 2053, um detetive de cada época precisa investigar o caso. Conforme vão tirando suas conclusões, eles logo descobrem que as investigações estão interligadas, e o enigmático líder político Elias Mannix (Stephen Graham) se torna cada vez mais importante. Será que ele teve alguma coisa a ver com o assassinato? Ou tem algo ainda mais sinistro em jogo? Para resolver esse mistério, os quatro detetives precisam dar um jeito de trabalhar juntos e desvendar uma conspiração de mais de 150 anos.

O Porteiro (Prime Video)

Confusão é o que não falta no prédio onde Waldisney trabalha como porteiro. Todo dia é um bafafá entre os vizinhos, mas ao lado da zeladora Rosival, ele é craque em manter essa bagunça organizada. Isso muda quando o prédio é assaltado.