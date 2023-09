Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia do filme A Incrível História de Henry Sugar, com Benedict Cumberbatch e Ralph Fiennes. Já na Apple TV+, estreia do longa Flora e Filho - Música em Família de John Carney é estrelado por Eve Hewson e Joseph Gordon-Levitt.

Encontros Extraterrestres (Netflix)

Revelações explosivas feitas por informantes militares sobre encontros com alienígenas, OVNIs e programas clandestinos do Pentágono, além da cobertura de grandes veículos jornalísticos, renovaram o interesse por esse tema que há décadas vem sendo relegado ao campo das conspirações.

Encontros Extraterrestres, com direção de Yon Motskin (Generation Hustle) e produção executiva da Amblin Television e das vencedoras do Emmy Boardwalk Pictures e Vice Studios, é uma série em quatro episódios que viaja por vários países para explorar quatro histórias reais de encontros e fenômenos de outro mundo. Cada episódio, além de bem filmado, envolveu pesquisas aprofundadas para contar uma determinada história: luzes estranhas no céu de uma cidadezinha no Texas; espaçonaves submersíveis assombrando um vilarejo no litoral do País de Gales; um encontro alienígena com alunos de uma escola no Zimbábue; e inteligência não humana interferindo em uma usina nuclear no Japão.

Com historias de quem viveu as experiências nos locais dos avistamentos e guiada por cientistas e militares de vanguarda, a série vai além da ciência para destacar o impacto profundamente humano desses encontros na vida de pessoas, famílias e comunidades. Em uma história de detetive atual e atemporal, esse quebra-cabeça de eventos sem relação aparente entre si em lugares, horários e culturas diferentes revela uma série de semelhanças inquietantes e uma verdade surpreendente: encontros com extraterrestres são mundiais, impressionantes e diferentes de tudo o que imaginamos.

A Incrível História de Henry Sugar (Netflix)

Nesta adaptação do conto de Roald Dahl, um homem rico descobre um guru capaz de enxergar sem usar os olhos e se dispõe a dominar a técnica para trapacear no jogo.

Camaleões (Netflix)

Um detetive durão investiga o brutal assassinato de uma jovem corretora de imóveis. Mas, como nesse caso nada é o que parece ser, ele acaba destruindo suas próprias ilusões.

Flora e Filho - Música em Família (Apple TV+)

O novo longa de John Carney é estrelado por Eve Hewson e Joseph Gordon-Levitt. A mãe solteira Flora (Hewson) não sabe o que fazer com seu filho adolescente rebelde, Max (Orén Kinlan), e tenta ocupá-lo com um violão que encontra abandonado na rua. Ele rejeita o instrumento e ela começa a ter aulas de violão online com Jack (Gordon-Levitt), um músico frustrado de Los Angeles.

Ninguém Vai te Salvar (Star+)

Já imaginou estar se preparando para dormir e, do nada, um ser extraterrestre invade sua casa para capturá-lo e levá-lo para uma outra dimensão? Isso poderia ser um pesadelo, mas é o enredo no novo thriller psicológico de ficção científica, Ninguém Vai te Salvar. Estrelado pela atriz americana Kaitlyn Dever, o longa conta a história de Brynn Adams, uma jovem criativa e talentosa que mora com seus pais e é capturada por intrusos sobrenaturais durante uma noite comum (ou nem tanto). Adams terá que lutar contra os seres extraterrestres sozinha enquanto tenta salvar a si mesmo e o mundo.