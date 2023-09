Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série documental As Supermodelos, sobre a trajetória das top models Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington. Já na Netflix, estreia da última temporada de Sex Education.

As Supermodelos (Apple TV+)

A série viaja até os anos 1980, quando quatro mulheres de diferentes cantos do mundo se uniram em Nova York. Como já eram fenômenos em suas próprias carreiras, a magnitude que conquistaram ao se juntarem transcendeu o próprio setor. O prestígio delas foi tão extraordinário que permitiu que as quatro se sobressaíssem às marcas que desfilavam, tornando os nomes Naomi, Cindy, Linda e Christy tão proeminentes quanto os estilistas com os quais trabalhavam. Atualmente, as quatro supermodelos continuam na linha da frente da cultura por meio do ativismo, da filantropia e da liderança nos negócios. À medida que a indústria da moda continua a se redefinir- bem como os papéis das mulheres dentro dela - essa é a história definitiva sobre o empoderamento e de como quatro mulheres se uniram para conquistá-lo, abrindo caminho para as gerações futuras.

Sex Education (Netflix)

Depois do fechamento do Colégio Moordale, Otis e Eric encaram mais um desafio: o primeiro dia no Colégio Cavendish. Otis está ansioso com a abertura da nova clínica, e Eric está rezando para que eles não sejam os excluídos outra vez. Mas o Cavendish é um verdadeiro choque cultural para a turma do Moordale. Eles achavam que eram mente aberta e modernos, só que o novo colégio vai ainda mais longe. Tem ioga todos os dias no jardim comunitário, tudo é pensado para a sustentabilidade, e um grupo de alunos é popular pela… gentileza?! Viv fica empolgada com a abordagem não competitiva do colégio, enquanto Jackson não consegue esquecer Cal. Aimee experimenta fazer aulas de arte, e Adam questiona se a educação tradicional realmente é para ele. Nos Estados Unidos, Maeve realiza seu sonho na renomada Universidade Wallace, fazendo aulas com o escritor Thomas Molloy. Com saudades dela, Otis tenta se adaptar a não ser o único filho em casa e nem o único terapeuta no campus…

Por dentro das prisões mais severas do mundo (Netflix)

O jornalista e ex-presidiário Raphael Rowe vive como detento para mostrar o dia a dia de prisões na Finlândia, República Tcheca, Indonésia e Ilhas Salomão.

Ainda Acordados (Apple TV+)

"Ainda Acordados" é uma comédia romântica que se passa no mundo dos insones Danny (Roberts) e Lisa (Thomas). Eles não têm segredos entre si, exceto os sentimentos de um pelo outro.

Compro Likes (Star+)

Com cinco episódios de 30 minutos cada, a comédia conta a história de Wagner, interpretado por Fábio Lago, que sonha em alcançar o estrelato e se tornar um ator renomado. Porém, para isso acontecer, o então vendedor de papel da empresa Top Paper e animador de festas infantis e asilos, busca conseguir seu próprio papel no mundo da arte através de diversas tentativas frustradas em testes de elenco.

O ponto chave para a mudança da trajetória da sua vida acaba sendo o encontro com o excêntrico guru Johnny Silva (Lúcio Mauro Filho), que mostra a Wagner o caminho das pedras para se tornar famoso. As redes sociais, por outro lado, são parte importante na história, já que é nesse mundo virtual que o personagem cria uma vida falsa com a ajuda de sua amiga Sarah (Ana Machado), fingindo estar participando de um grande filme de ação, se aventurando em um conhecido reality show e inventando um romance com uma celebridade muito popular.