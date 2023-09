Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia romântica, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Prime Video, estreia da segunda temporada de Roda do Tempo, estrelado por Rosamund Pike. Já na Netflix, estreia dos filmes O Melhor Lugar da Terra, Um Dia e Meio e Um Clímax Entre Nós.



Um Dia e Meio (Netflix)

Para reencontrar a filha, Artan (Alexej Manvelov) faz Louise (Alma Pöysti), sua ex-mulher, de refém e embarca com ela e o policial Lukas (Fares Fares) em uma viagem intensa e emocionante. Com a polícia em seu encalço, eles atravessam a área rural da Suécia durante um verão quente.

Um Clímax Entre Nós (Netflix)

Luna (Gaite Jansen) e Mink (Martijn Lakemeier) são um casal simbiótico, comemorando um ano juntos. Só que Mink não sabe que Luna finge seus orgasmos desde o início do relacionamento, e Luna guardou esse segredo por tanto tempo que agora não tem mais coragem de falar. Seguindo os conselhos dos amigos, Luna decide experimentar coisas novas com Mink e faz uma proposta empolgante ao namorado: sexo a três. Mas depois de passar a noite com a ativista climática Eve (Joy Delima), a vida de Luna nunca mais será a mesma.

O Melhor Lugar da Terra (Netflix)

A industrialização da pequena ilha de Santa María del Mar acabou com a pesca local, deixando os moradores sem sustento. A instalação de uma fábrica de processamento de pescados poderia mudar esse destino cruel, mas, para isso, a cidade precisa ter um médico.

Nessa situação, Germán, um líder local, mobiliza a população para "seduzir" Mateo, um médico da cidade grande. Por exemplo, o futebol que o médico tanto ama passa a ser o esporte local, e seu prato indiano preferido vira um clássico da cidade. Germán e o resto dos moradores estão dispostos a tudo para convencer Mateo a ficar no vilarejo e salvar Santa María del Mar.

A Roda do Tempo (Prime Video)

As vidas de cinco jovens mudam para sempre quando uma mulher estranha e poderosa chega dizendo que um deles é a criança de uma antiga profecia, com o poder de alterar o equilíbrio entre Luz e Trevas para sempre. Eles precisam decidir se confiam na desconhecida - e uns nos outros - para mudar o destino do mundo antes que o Tenebroso consiga se libertar de sua prisão e que a Última Batalha comece.

Vênus (HBO Max)

Fugindo da máfia espanhola, Lucía encontra refúgio no apartamento da irmã, em um assombrado edíficio.