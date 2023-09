Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon estão de volta para a terceira temporada de Morning Show. Já no Prime Video, Ingrid Guimarães e Papisa apresentam o reality show astral Match Nas Estrelas.

The Morning Show (Apple TV+)

Jennifer Aniston e Reese Witherspoon estão de volta na série vencedora dos prêmios Emmy, SAG e Critics Choice. Na nova temporada, a emissora UBA é alvo de um ataque. Alianças inesperadas são feitas, verdades secretas são usadas como armas, e todos da equipe são forçados a confrontar seus valores dentro e fora da redação.

O Conde (Netflix)

O Conde combina terror e humor ácido em um universo paralelo inspirado na história recente do Chile. O filme retrata Augusto Pinochet, um símbolo do fascismo mundial, como um vampiro recluso em uma mansão em ruínas no gelado extremo sul do continente. Ele se alimenta do mal para sobreviver, mas aos 250 anos decide parar de beber sangue e renunciar ao privilégio da vida eterna. Pinochet não aguenta mais ser lembrado como um ladrão. Apesar da natureza decepcionante e oportunista de sua família, ele encontra em um relacionamento inesperado a inspiração para seguir com uma vida de paixão contrarrevolucionária.

Lutadores (Netflix)

A Ohio Valley Wrestling de Louisville, Kentucky é uma academia de luta livre que já teve como alunos Brock Lesnar, The Miz, John Cena, Dave Bautista e Randy Orton. O centro de treinamento, que já foi um celeiro de atletas profissionais, agora vive momentos difíceis. O elogiado lutador Al Snow se apega a uma filosofia mais tradicional da luta-livre, com forte ênfase na dramaticidade, mas nem o amor de alguns fãs mais fiéis livrou a academia da eterna dificuldade para manter as portas abertas. A situação financeira ficou tão difícil que Al precisou vender uma grande fatia do empreendimento a um grupo de empresários locais, incluindo Matt Jones, a personalidade de rádio mais popular do estado de Kentucky. Embora Matt e os novos donos tenham investido na academia, ela ainda opera no prejuízo. Por isso, eles deram a Al o prazo de quatro meses para mudar a situação. "Lutadores" mostra o esforço feito por Al e o grupo de aspirantes a atletas para se unir e salvar esta academia histórica enquanto lutam entre si e tentam realizar suas ambições pessoais.

Tapie (Netflix)

"Tapie" retrata o destino romântico de uma das figuras públicas mais icônicas e controversas da França. Essa minissérie em sete episódios acompanha a ascensão e a queda de Bernard Tapie, que ganha vida na pele do ator Laurent Lafitte.

Match Nas Estrelas (Prime Video)

Você já tentou seguir o seu coração e se deu mal? Match Nas Estrelas é o meu mais novo reality astral, apresentado por Ingrid Guimarães e Papisa. Em casa episódio, um solteiro representando um dos 12 signos do zodíaco irá se encontrar com quatro pretendentes. Tudo isso de acordo com a sinastria, uma conexão baseada nas estrelas, literalmente para o bem ou para o mal.