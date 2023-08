Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre esportes e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo os documentários Untold: Jake Paul the Problem Child, sobre o boxeador Jake Paul e Mark Cavendish: Pedalando Até O Fim, sobre a trajetória do ciclista britânico. Já na AppleTV+, estreia da terceira e última temporada da série de humor Physical.

Untold: Jake Paul the Problem Child (Netflix)

Aos 26 anos, Jake Paul é o novo salvador do boxe mundial ou um promoter delirante que tem mais força no marketing do que nos punhos? Depende de quem responde à pergunta em Untold: Jake Paul, O Garoto Problema, que mostra como um garoto ingênuo foi de sensação da internet ao homem mais polêmico do esporte. Para cada crítico importante, como o presidente do UFC Dana White, existe um fã de mesmo status, como o ex-campeão de boxe Mike Tyson. Em 2013, Jake e o irmão mais velho, Logan, dominaram as redes sociais com pegadinhas divulgadas primeiro no Vine e depois em um canal do YouTube que conquistou milhões de seguidores.

Os irmãos aproveitaram o sucesso e investiram em outras áreas, com Jake lançando músicas e conseguindo um papel na série do Disney Channel, Bizaardvark. Mas com a fama, vieram também os desentendimentos entre os irmãos. Depois de se envolver em diversas polêmicas e quase destruir a própria carreira, Jake teve uma segunda chance como boxeador e chocou a todos que duvidaram dele ao nocautear um oponente atrás do outro. Baseado em entrevistas com os irmãos Paul, além dos pais, fãs, boxeadores e céticos da velha guarda, o filme termina com uma luta emocionante que vai provar se Jake terá sucesso em sua nova empreitada.

Mark Cavendish: Pedalando Até O Fim (Netflix)

Com acesso exclusivo a Mark, sua esposa Peta, companheiros de equipe e treinadores, o filme mostra a ascensão, queda e ressureição de um grande atleta e o ciclista mais astuto e empolgante de todos os tempos.

No fim de 2016, Mark precisava de apenas quatro vitórias em etapas para igualar o recorde de 34 vitórias em 34 etapas de Eddy Merckx e consolidar seu legado. Em vez disso, ele passou cinco anos agonizantes com lesões, doenças e depressão.

Seu desempenho no Tour de France de 2021 surpreendeu o mundo e preparou o palco para o tour deste verão, no qual Mark tenta pela última vez quebrar o recorde de vitórias em etapas.

Bruto, honesto e revelador, Mark Cavendish: Pedalando Até O Fim traça um perfil inspirador de resiliência e autoconfiança que revela os bastidores de uma das reviravoltas mais inspiradoras e inesperadas da história do esporte.

Contaminação: A Verdade Sobre o que Comemos (Netflix)

Uma denúncia chocante sobre a indústria alimentícia e seus reguladores, Contaminação: A Verdade Sobre o que Comemos expõe como décadas de apatia e infrações deixaram a oferta alimentar dos EUA e seus consumidores vulneráveis a patógenos letais como E. coli e salmonela.

Physical (Apple TV+)

Chega a Apple TV+ a terceira e última temporada da série de humor ácido “Physical”. Ambientada na idílica, mas frágil, praia paradisíaca de San Diego dos anos 1980, “Physical” acompanha Sheila Rubin (Byrne) enquanto ela se transforma, de dona de casa silenciosamente torturada, em empreendedora de sucesso do mundo fitness. Em sua jornada, Sheila lutou para sair de um casamento infeliz com Danny (Scovel), envolveu-se em um relacionamento perigoso com o magnata do mercado imobiliário John Breem (Sparks) e confrontou as vozes sombrias dentro de sua cabeça que a envergonharam e reprimiram por muito tempo. Com a ajuda de sua amiga leal - e agora parceira de negócios - Greta (Friel), Sheila encontrou confiança e força interior por meio de seu trabalho como professora e empreendedora da “Body by Sheila”. Na terceira e última temporada da série, Sheila vê seu status desafiado pela celebridade em ascensão Kelly Kilmartin (Deschanel), que se torna uma ameaça profissional e pessoal, ao interferir em seus pensamentos. Sheila terá sucesso, ou a presença de Kelly em sua vida prejudicará seu bem-estar e a estabilidade conquistados com tanto esforço?

Guardiões da Galáxia Vol. 3 (Disney+)

Em Guardiões da Galáxia Vol. 3 da Marvel Studios, o querido grupo de Guardiões se instala em Lugarnenhum. Mas suas vidas logo são perturbadas por ecos do passado conturbado de Rocket. Peter Quill (Chris Pratt), ainda se recuperando da perda de Gamora (Zoe Saldana), deve reunir sua equipe em uma perigosa missão para salvar a vida de Rocket, uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos.