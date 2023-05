Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e drama, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na HBO Max, estreia do documentário "Love to Love You, Donna Summer", sobre vida da cantora e compositora americana. Já na Netflix, estreia da série documental "Trabalho", apresentada por Barack Obama, e lançamento da 7ª temporada de "Queer Eye".

Anna Nicole Smith: Vocês Não Me Conhecem (Netflix)

Da diretora Ursula Macfarlane (Untouchable) e da produtora Alexandra Lacey, chega uma análise corajosa e sensível da vida, da morte e dos segredos de Vickie Lynn Hogan, mais conhecida como Anna Nicole Smith. Desde sua primeira aparição na Playboy em 1992, a vertiginosa ascensão da modelo e atriz foi a própria essência do sonho americano, interrompido de maneira trágica por seu falecimento prematuro em 2007. Com acesso a material inédito, vídeos caseiros e entrevistas com personagens importantes que se pronunciaram pela primeira vez, "Anna Nicole Smith: Vocês Não Me Conhecem" lança um novo olhar sobre a história de uma das loiras mais famosas do mundo, mas que poucos sabiam quem era na intimidade.

Trabalho (Netflix)

O que te traz alegria no trabalho? O que lhe dá propósito? O que torna um bom trabalho... bom? Estas são as questões centrais de Trabalho, uma série de documentários convincentes que explora as maneiras pelas quais encontramos significado em nosso trabalho e como nossas experiências e lutas nos conectam em um nível humano. Narrado pelo ex-presidente Barack Obama, que faz aparições ao lado de pessoas comuns em suas casas e locais de trabalho, a série segue indivíduos em todos os níveis da força de trabalho - desde empregos de serviços até o C-suite - nas indústrias de assistência domiciliar, tecnologia e hospitalidade.

Como estudante universitário, Obama foi inspirado pelo livro de Studs Terkel, Working, de 1974, que revolucionou a conversa sobre trabalho ao perguntar às pessoas comuns o que elas faziam o dia todo. A série traz essa ideia para o mundo moderno, oferecendo retratos íntimos dos bastidores da vida das pessoas e dando aos espectadores uma nova compreensão e valorização do trabalho que realizam todos os dias.

Deserto Selvagem (Apple TV+)

"Deserto Selvagem” conta a história de Peggy (Patricia Arquette), uma ex-viciada em recuperação que, após a morte de sua querida mãe, com quem vivia na pequena cidade deserta de Yucca Valley, Califórnia, recomeça a sua vida. Peggy decide mudar e se tornar uma investigadora.

A nova comédia de humor ácido é estrelada por Patricia Arquette (de "Ruptura" do Apple TV+ e vencedora do Oscar por "Boyhood: Da Infância à Juventude"), que também é produtora executiva. Com direção do vencedor do Emmy Jay Roach (“Trumbo - Lista Negra” e “O Escândalo”), e produção de Ben Stiller ("Ruptura", "Zoolander"), a série estreia com os três primeiros dos oito episódios e novas estreias semanais, sempre às quartas-feiras.

Queer Eye (Netflix)

O reality vencedor do Emmy "Queer Eye" está de volta em sua sétima temporada. Coloque seu colar de contas e deixe o alto-astral dos Cinco Fabulosos contagiar você nesta viagem por Nova Orleans, onde eles transformarão as vidas de pessoas que precisam de um recomeço.

Love to Love You, Donna Summer (HBO Max)

"Love to Love You, Donna Summer" é uma visão aprofundada da artista icônica enquanto sua voz e arte a levam da cena musical de vanguarda na Alemanha ao brilho e luzes brilhantes das boates de Nova York. Um retrato profundamente pessoal de Summer dentro e fora do palco, o filme apresenta uma riqueza de fotografias e vídeos caseiros nunca antes vistos - muitas vezes filmados pela própria Summer. Através de uma rica janela para a surpreendente variedade de sua arte, da composição à pintura, "Love to Love You, Donna Summer" explora os altos e baixos de uma vida vivida no palco global.