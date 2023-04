Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e ação, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, duas estreias, incluindo o documentário "O Mundo x Boris Becker", sobre o tenista Oscar Alex Gibney, desde o auge da carreira a sua prisão em 2022. Já na Netflix, estreia da série "Transatlântico", inspirada na história real de Varian Fry, Mary Jayne Gold e do Comitê de Resgate de Emergência.

O Mundo x Boris Becker (Apple TV+)

Novo documentário em duas partes do diretor vencedor do Oscar Alex Gibney e do produtor vencedor do Oscar John Battsek. A série investiga cada aspecto do homem que se tornou uma sensação do tênis após vencer o torneio de Wimbledon com apenas 17 anos, conquistando 49 títulos, incluindo a medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona (1992), assim como sua tumultuada vida pessoal.

Os cineastas tiveram acesso exclusivo a Becker por mais de três anos até abril de 2022, quando ele foi condenado a dois anos e meio de prisão por ocultar bens e empréstimos para evitar o pagamento de suas dívidas. "O Mundo x Boris Becker" exibe uma série de entrevistas com Becker, incluindo uma conversa exclusiva com o campeão na semana de sua sentença, além de integrantes de sua família e estrelas do tênis, incluindo John McEnroe, Bjorn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander e Michael Stich.

Schmigadoon (Apple TV+)

A 2ª temporada da série de comédia musical vencedora do Emmy e do American Film Institute (AFI) do cocriador Cinco Paul retorna com novos números musicais originais e convidados especiais. Josh (Keegan-Michael Key) e Melissa (Cecily Strong) encontram Schmicago, um mundo dos musicais dos anos 60 e 70. Juntam-se ao elenco Tituss Burgess ("Unbreakable Kimmy Schmidt") e Patrick Page (vencedor do Grammy de Melhor Álbum de Teatro Musical por "Hadestown").

Treta (Netflix)

"Treta" mostra o desfecho de um desentendimento no trânsito entre dois desconhecidos. Danny Cho (Steven Yeun) é um empreiteiro frustrado e falido que bate de frente com Amy Lau (Ali Wong), uma empresária batalhadora com uma vida idílica. Nesta série comovente com um toque de humor ácido, a intensidade de uma briga consome a vida e os relacionamentos de seus protagonistas.

Transatlântico (Netflix)

Marselha, 1940-1941. A série Transatlântico é inspirada na história real de Varian Fry, Mary Jayne Gold e do Comitê de Resgate de Emergência. Colocando as próprias vidas em risco para ajudar mais de dois mil refugiados a escapar da França dominada pelos nazistas, incluindo vários artistas perseguidos, esse grupo internacional de jovens heróis ocupa um casarão na periferia da cidade. Lá, o medo do perigo dá lugar a colaborações inesperadas e relações amorosas intensas.

Gangs of Lagos (Prime Video)

Um grupo de amigos que cada um tem que navegar em seu próprio destino, crescendo nas ruas movimentadas e no bairro de Isale Eko, Lagos.