Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, duas estreias, incluindo a história sobre a criação do jogo Tetris e a narrativa por trás da invenção e a série de suspense "A Máquina do Destino". Já na Netflix, estreia do reality show "As Leis da Selva" e a série documental "Emergência: Nova York".

Tetris (Apple TV+)

Estrelada por Taron Egerton, a produção da Apple conta a inacreditável história de como um dos jogos mais populares do mundo conquistou fãs ávidos ao redor do globo. Baseado em uma história verídica, o longa-metragem é um thriller de Guerra Fria alucinante, com vilões traiçoeiros, heróis por acidente e uma corrida emocionante até a linha de chegada.

Henk Rogers, vivido por Taron Egerton ("Black Bird", "Rocketman") descobre o Tetris em 1988 e arrisca tudo quando decide viajar para a União Soviética, unindo forças com o inventor do jogo eletrônico Alexey Pajitnov, interpretado por Nikita Efremov ("Ballada o bombere", "Londongrad"), para levar o jogo para as massas.

A Máquina do Destino (Apple TV+)

Baseada na obra homônima do escritor norte-americano M.O. Walsh, a série conta a história de uma pequena cidade que tem seu destino alterado pela chegada de uma misteriosa máquina que promete revelar o potencial de vida de cada morador. Dusty Hubbard (Chris O'Dowd), um homem de família e professor do ensino médio, aparentemente contente e animado, vê todos à sua volta reavaliando suas escolhas de vida e ambições — baseados no que a máquina diz — e é forçado a questionar se ele é realmente tão feliz quanto pensa.

Enquanto se mantém cético em relação à máquina, sua esposa, Cass (Gabrielle Dennis) se entrega ao sonho de que há algo maior para ela fora da cidade. Como muitos residentes de Deerfield, o casal vive uma vida relativamente segura e descomplicada até a chegada da máquina Morpho. Porém, tudo isso está prestes a mudar quando a comunidade é forçada a confrontar seus objetivos e sonhos não realizados em busca de um futuro melhor.

Instável (Netflix)

Ellis Dragon é um empresário renomado, excêntrico e quase narcisista, que quer fazer do mundo um lugar melhor. Ele também está à beira de um colapso nervoso. Já seu filho Jackson não poderia ser mais diferente. Mas ele vai tentar consertar a relação dos dois e ajudar a salvar a empresa do pai. Será que Jackson consegue fazer tudo isso e ainda sair da sombra de Ellis?

Emergência: Nova York (Netflix)

Esta eletrizante série documental em oito partes mostra a rotina intensa e exaustiva de profissionais médicos que trabalham com emergências na cidade de Nova York. Entre no ritmo alucinante do sistema de saúde da cidade, acompanhando as dificuldades e os êxitos de uma enfermeira de voo, cirurgiões e paramédicos que se esforçam para ajudar quem mais precisa.

As Leis da Selva (Netflix)

Doze pessoas largadas na selva precisam trabalhar em equipe ou sabotar uns aos outros se quiserem ganhar o prêmio. Nessa competição acirrada, cada participante tem seu preço.

