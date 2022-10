Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre terror e suspense, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, quatro estreias, incluindo os filmes "Nada de Novo no Front" e "O Enfermeiro da Noite", baseado na obra homônima de Charles Graeber. No Star+, a estreia do filme de terror "Noites Brutais".

O Enfermeiro da Noite (Netflix)

Amy é uma enfermeira e mãe solo cheia de bom coração, mas a rotina de turnos noturnos na UTI é tão puxada que ela já está no seu limite. Além disso, o fato de que ela sofre de uma doença cardíaca grave só faz com que tudo fique ainda pior. Mas a chegada de Charlie, um novo enfermeiro, parece dar um pouquinho de paz a essa rotina tão difícil: os dois logo desenvolvem uma amizade sincera e Amy, pela primeira vez em muitos anos, finalmente começa a achar que ela e as filhas vão ficar bem. O problema é que vários pacientes começam a morrer em circunstâncias estranhas, e Charlie parece ser o principal suspeito. Para descobrir a verdade, Amy terá que arriscar a própria vida — e a segurança de suas filhas.

Nada de Novo no Front (Netflix)

"Nada de Novo no Front" conta a emocionante história de um jovem soldado alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Nas trincheiras, lutando pelas próprias vidas, Paul e seus colegas sentem em primeira mão como a euforia inicial da guerra se transforma em desespero e medo. O filme do diretor Edward Berger é baseado no best-seller homônimo de Erich Maria Remarque.

Noites Brutais (Star+)

A trama acompanha Tess (Georgina Campbell), uma jovem que viaja para Detroit para uma entrevista de emprego e decide ficar na cidade. Mas ao chegar ao local, ela descobre que, na mesma propriedade que alugou, há um homem estranho (Bill Skarsgård) hospedado. Apesar de seu bom senso dizer o contrário, Tess decide se instalar no local mesmo assim e passar a noite. Não demora muito até que a personagem perceba que sua vida está em perigo.

O Gabinete de Curiosidades (Netflix)

Na série de oito episódios, o aclamado diretor, criador, produtor executivo e showrunner Guillermo del Toro, vencedor do Oscar, selecionou uma coleção de histórias inéditas que desafia as noções tradicionais do terror. De macabros a mágicos, góticos a grotescos ou assustadores, oito contos sofisticados e sinistros (incluindo duas histórias originais do próprio del Toro) ganham vida nas mãos de uma equipe de roteiristas e diretores escolhidos pessoalmente por ele.

Drink Masters (Netflix)

Doze grandes nomes da mixologia enfrentam uma série de desafios para criar coquetéis incríveis. Quem vai ganhar o título de Melhor Mestre dos Drinques?

Conheça a newsletter da Casual EXAME, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.