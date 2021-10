Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e suspense, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo a minissérie Colin em Preto e Branco, sobre Colin Kaepernick antes de se tornar o famoso atleta da NFL, ativista e ícone cultural que é hoje. Já na Amazon Prime Video, o destaque fica para a série Maradona: Conquista de um Sonho, sobre a história do jogador argentino.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

Maradona: Conquista de um Sonho (Amazon Prime)

Estrelada por Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnífica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax), a série de dez episódios retrata Diego Armando Maradona ao longo de sua vida e carreira, desde seu humilde início em Villa Fiorito, na Argentina, passando por sua carreira decisiva em Barcelona e Napoli, até finalmente retratar seu papel fundamental em levar a seleção argentina a vencer a Copa do Mundo no México, em 1986.

This Is Us (Amazon Prime)

Chega à Amazon Prime a quinta temporada de This Is Us. Ao longo de 16 episódios, a série retrata a família Pearson ao longo das décadas e mostra como os eventos, por menores que sejam, que acontecem em nossas vidas impactam em quem nos tornamos, no modo como nos conectamos e compartilhamos as coisas com os outros e podem transcender o tempo, a distância e até a morte.

Colin em Preto e Branco (Netflix)

Negro e adotado por uma família branca, Kaepernick precisou enfrentar obstáculos de raça, classe e cultura para crescer. A minissérie é estrelada por Jaden Michael no papel de Colin adolescente, antes de se tornar o famoso atleta da NFL, ativista e ícone cultural que é hoje; Nick Offerman e Mary-Louise Parker como seus pais, Rick e Teresa; e o próprio Colin Kaepernick, que narra a história, guiando o público por uma coletânea de fatos atuais e antigos que mostram sua verdadeira essência.

Hypnotic (Netflix)

Sentindo que sua vida pessoal e profissional não avança, Jenn (Kate Siegel) contrata o renomado hipnoterapeuta Dr. Meade (Jason O'Mara) para se recuperar de uma série de eventos traumáticos. Depois de passar por algumas sessões intensas, eventos assustadores e apagões misteriosos, Jenn descobre que se envolveu em um jogo perigoso e mortal. Com a ajuda do detetive Wade Rollins (Dulé Hill), ela precisa resolver este mistério antes que seja tarde demais.

Luis Miguel (Netflix)

Na temporada final, Luis Miguel - A Série continua a história de um dos maiores ícones musicais do México. A produção acompanha o artista no auge da carreira, após o dueto com Frank Sinatra e durante o lançamento de seu próximo álbum, com a nova equipe liderada pelo ambicioso Patricio Robles (Pablo Cruz Guerrero). A história da terceira e última temporada apresenta novos personagens e se desenrola em duas narrativas. Na primeira, Luis Miguel (Diego Boneta) busca impulsionar a carreira nos mercados de língua inglesa e conhece Mariah (Jade Ewen). Na segunda, ele enfrenta novos desafios na vida pessoal e profissional que ameaçam tudo o que trabalhou para construir em 30 anos de carreira.

