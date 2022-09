Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix três estreias, incluindo a série Dahmer: Um Canibal Americano e a minissérie GameStop Contra Wall Street. Já no Prime Video, estreia a segunda temporada da produção nacional Manhãs de Setembro.

Manhãs de Setembro (Prime Video)

Com Liniker novamente no papel de Cassandra, a nova temporada retrata os desdobramentos de sua vida após os acontecimentos da primeira temporada. Na vida de Cassandra tudo corre fora do esperado desde a chegada de Gersinho, seu filho. Sua vida mudou totalmente e, na nova temporada, a sensação de descontrole se aprofunda. Um reencontro com seu passado depois de dez anos, os conflitos nos relacionamentos e os desafios financeiros que colocam em risco suas conquistas levam a nossa heroína aos seus limites. Agora, todas as certezas de Cassandra parecem se desmanchar no ar.

O Legado de Sidney Poitier (Apple TV)

Da produtora Oprah Winfrey e do diretor Reginald Hudlin, este documentário revelador homenageia Sidney Poitier e sua grande história como ator, cineasta e ativista no centro de Hollywood e do movimento pelos direitos civis. Inclui entrevistas francas com Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Spike Lee e muitas outras estrelas. Derik Murray faz parte da equipe de produção com a colaboração da família Poitier.

Dahmer: Um Canibal Americano (Netflix)

Entre 1978 e 1991, Jeffrey Dahmer tirou a vida de dezessete vítimas inocentes de forma brutal. "Dahmer: Um Canibal Americano" é uma série que expõe esses crimes inescrupulosos e como o desprezo por grupos minoritários, o racismo estrutural e as falhas institucionais permitiram que um dos mais infames assassinos em série da história dos Estados Unidos continuasse agindo às claras por mais de uma década.

O Homem do Jazz (Netflix)

Contando a história de um amor proibido arrebatador, "O Homem do Jazz" se passa ao longo de quarenta anos de segredos e mentiras, ao som do blues contagiante do sudeste dos Estados Unidos. Com roteiro, direção e produção de Tyler Perry, vencedor do Oscar Humanitário de 2021, o filme é estrelado por Joshua Boone e Solea Pfeiffer como os amantes predestinados Bayou e Leanne.

GameStop Contra Wall Street (Netflix)

Com produção executiva dos cineastas vencedores do Emmy e do Oscar Dan Cogan e Liz Garbus, esta série documental aposta na comédia para mostrar a jornada de um grupo de desajustados que se reuniu na internet para salvar a GameStop, uma empresa que eles amavam quando crianças. Usando o Reddit, TikTok e Discord, eles aproveitaram a facilidade de investir sem sair de casa e os próprios mecanismos do mercado para frustrar o plano de Wall Street de acabar com a rede de lojas de videogames. Ao inflar artificialmente o preço das ações, o grupo sentiu que lutar contra o sistema era possível. Mas será que as pessoas comuns realmente podem derrotar o mercado financeiro?

O frenesi que colocou uma legião de investidores amadores contra os figurões do universo dos investimentos rendeu uma história de Davi x Golias para o século 21. Com acesso exclusivo aos principais integrantes da comunidade 'wallstreetbets' no Reddit que iniciaram o movimento, além das pessoas comuns que entraram na jogada para salvar a empresa e grandes nomes das finanças, GameStop Contra Wall Street lança um olhar bem-humorado sobre um elenco improvável de personagens que abalou os alicerces do mercado financeiro mundial.

